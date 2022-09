Polski Cukier Pszczółka Start dzisiaj zaczyna sezon od meczu z Astorią Bydgoszcz

W poprzednich rozgrywkach zawodnicy z Lublina byli jednym z największych rozczarowań w Energa Basket Lidze. Wydawało się, że podopieczni Davida Dedka mają wszystko, aby ponownie bić się o udział w fazie play-off.

Niestety, ale skończyło się na walce o utrzymanie w EBL oraz zwolnieniem w trakcie sezonu szkoleniowca ze Słowenii. Jego następca, Tane Spasev, też nie zabawił w Lublinie zbyt długo. Wprawdzie Macedończyk osiągnął cel, jakim było zapewnienie sobie ligowego bytu, to jednak po zakończeniu rozgrywek pożegnano się z nim bez większego żalu.

Nic dziwnego, bo w kolejce do objęcia posady trenera Startu czekał już Artur Gronek. Ten doświadczony szkoleniowiec ostatnio pracował właśnie w Astorii, a w ostatnich tygodniach był również mocno zaangażowany w przygotowania reprezentacji narodowej. W niej jest asystentem Igora Milicicia i to m.in. dzięki wkładowi pracy Gronka Polacy doszło do czwartego miejsca w Europie.

Gronek z wiadomych względów w lecie prawie nie widział na żywo swoich podopiecznych. Pod jego nieobecność pierwsze skrzypce grał Michał Sikora, który także prowadził zespół m.in. w sparingach. Ich wyniki jednak nie należały do najlepszych, bo Start zdołał pokonać tylko litewskie Prienai. Reszta spotkań zakończyła się porażkami czerwono-czarnych.

– 15 czy 20 lat temu taki sposób pracy byłby niemożliwy. Teraz jest to jednak bezproblemowe. Każdy jest świadomy, tego o co gramy i dba o swoją formę. Myślę, to mój najlepszy okres przygotowawczy w karierze – powiedział Roman Szymański. On akurat może martwić się o swoją pozycję na boisku, bo Start w strefie podkoszowej bardzo się wzmocnił. Przede wszystkim z Bydgoszczy do Lublina przeniósł się Klavs Cavars. Reprezentant Łotwy już zdążył pokazać, że będzie w Starcie odgrywał istotną rolę. Jest bardzo silny, dobrze opanował wszystkie podkoszowe manewry typowe dla centra. Ma jednak lekkie problemy z grą przodem do kosza.

– Cavars był w poprzednim sezonie jednym z najlepszych centrów w całej Energa Basket Lidze. To, że Start go sprowadził jest dużym osiągnięciem klubu. Cieszymy się, że już wrócił ze zgrupowania reprezentacji i możemy ćwiczyć z nim grę. Musimy go dobrze wykorzystać, bo to zawodnik wysokiej klasy – przekonuje Kacper Młynarski, inny z nowych zawodników Startu.

W pierwszej kolejce Start podejmie w hali Globus rywala z Bydgoszczy. I od razu to będzie wyjątkowe spotkanie nie tylko dla trenera Gronka, Cavarsa, ale i Michała Krasuskiego, bo wszyscy zmierzą się ze swoim byłym pracodawcą.

– Nastawiamy się przede wszystkim na pierwszy mecz. Chcemy wygrać z Astorią, zwłaszcza, że gramy u siebie. Poza tym mamy kilku chłopaków z przeszłością w Bydgoszczy oraz trenera, który jeszcze niedawno pracował w Astorii. Celem minimum na ten sezon jest awans do fazy play-off. Co będzie dalej, to zobaczymy, kiedy już znajdziemy się w ósemce – mówi Kacper Młynarski.

Polski Cukier Pszczółka Start Lublin

Prezes: Arkadiusz Pelczar. Trener: Artur Gronek. Asystenci trenera: Michał Sikora, Jakub Lewandowski.

Kadra zespołu, rozgrywający: Bartłomiej Pelczar (2000/188), Sherron Dorsey-Walker (1993/195, USA). Rzucający obrońcy: Mateusz Dziemba (1992/192), Michał Grzesiak (2004/193), Wiktor Kępka (2003/194). Skrzydłowi: Sebastian Walda (2000/192), Michał Krasuski (2000/198), Cleveland Melvin (1991/203, USA), Kacper Młynarski (1992/202). Środkowi: Roman Szymański (1991/209), Klavs Cavars (1996/208, Łotwa), Kregor Hermet (1997/204, Estonia)

Przybyli: Dorsey-Walker (King Szczecin), Krasuski, Cavars (Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz), Młynarski (PGE Spójnia Stargard), Hermet (BC Kalev/Cramo Tallin).

Ubyli: Mikołaj Stopierzyński (Górnik Wałbrzych), Bartosz Ciechociński (Enea Basket Poznań), Damian Jeszke (HydroTruck Radom), Andre Walker (Parnu, Estonia), Mateusz Kostrzewski, Jimmie Taylor, Karol Obarek, Michaelyn Scott, Elijah Wilson (wszyscy szukają klubu).

Terminarz Energa Basket Ligi

22-25 września: Rawplug Sokół Łańcut – Legia Warszawa * Grupa Sierleccy Czarni Słupsk – Arka Gdynia * Polski Cukier Pszczółka Start Lubin – Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (23 września) * Twarde Pierniki Toruń – Trefl Sopot * WKS Śląsk Wrocław – PGE Spójnia Stargard * Anwil Włocławek – ENEA Zastal BC Zielona Góra * King Szczecin – BM Stal Ostrów Wielkopolski * MKS Dąbrowa Górnicza – GTK Gliwice. 30 września: Gliwice – Start. 7 października: Start – Trefl. 16 października: Arka – Start. 21 października: Start – Stal. 27 października: Zastal – Start. 4 listopada: Start – Sokół. 18 listopada: Śląsk – Start. 27 listopada: Start – Legia. 3 grudnia: Anwil – Start. 8 grudnia: Start – King. 18 grudnia: Czarni – Start. 23 grudnia: Start – Toruń. 29 grudnia: Dąbrowa Górnicza – Start. 8 stycznia: Start – Spójnia. Runda rewanżowa rozpocznie się 14 stycznia i zakończy 3 maja. Początek fazy play-off jest zaplanowany na 6 maja.