Polski Cukier Pszczółka Start Lublin buduje skład na kolejny sezon

Poprzedni sezon był kompletnie nieudany dla „czerwono-czarnych”. Nie awansowali do fazy play-off, co więcej długo byli zamieszani w walkę o utrzymanie w Energa Basket Lidze, a do tego grali dość toporny basket. Jedynym sukcesem było dotarcie do finału turnieju Suzuki Puchar Polski, którego zresztą byli gospodarzem.

Nic więc dziwnego, że większości zawodników tworzących zespół w poprzednich rozgrywkach już nie ma w Lublinie. Ważne umowy mają jedynie Mateusz Dziemba, Roman Szymański, Bartłomiej Pelczar i Sebastian Walda. Klub pożegnał się już chociażby z Tane Spasevem. Macedoński szkoleniowiec zastąpił w trakcie poprzedniego sezonu Davida Dedka. Słoweński trener, który doprowadził Start do wicemistrzostwa Polski, do końca poprzedniego sezonu pozostawał bezrobotny. Teraz znalazł już jednak nowego pracodawcę w postaci węgierskiego DEC Debreczyn.

Arkadiusz Pelczar, prezes Polskiego Cukru Pszczółka Start Lublin, prowadzenie pierwszej drużyny powierzył Arturowi Gronkowi. To jeden z najlepszych szkoleniowców z polskim paszportem. Ostatnio prowadził Enea Astoria Bydgoszcz, jest także członkiem sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski. Gronek zabrał ze sobą z Bydgoszczy młodego Michała Krasuskiego. Drugim zawodnikiem zaangażowanym przez niego jest Estończyk Kregor Hermet.

W najbliższych dniach do szóstki zawodników mających ważne umowy powinni zacząć dołączać kolejni. Klub interesował się m.in. Andy Mazurczakiem. 28-letni rozgrywający reprezentacji Polski ostatnio występował w Zastalu Enea BC Zielona Góra. Postanowił jednak zmienić otoczenie, a jego wybór ostatecznie padł na King Szczecin. Start pozostaje natomiast w grze o zaangażowanie Mateusza Zębskiego. To 29-letni obrońca Astorii, który w poprzednim sezonie był jej ważnym ogniwem i średnio zdobywał blisko 10 pkt na mecz. W tym wypadku Start musi rywalizować ze znacznie bogatszymi klubami – ponoć Zębski najmocniej skłania się ku grze w Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski.

Pewnym magnesem przyciągającym zawodników do gry w Lublinie ma być możliwość występów w europejskich pucharach. Start posmakował ich w sezonie 2020/2021, kiedy reprezentował nasz kraj w Koszykarskiej Lidze Mistrzów. Z racji fatalnej postawy w ostatnim sezonie, lublinianie nie mogą myśleć o prestiżowych rozgrywkach. Muszą więc szukać miejsca w zmaganiach regionalnych. Do takich zaliczana jest ENBL, w której uczestniczą zespoły ze wschodniej i północnej części Europy. W poprzednim sezonie wygrał je Anwil Włocławek, który walczył m.in. z ekipami z Czech, Litwy, Estonii czy Łotwy. Skład nadchodzącej edycji nie jest jeszcze znany. Pierwszeństwo w ogłaszaniu listy uczestników mają BCL czy FIBA Europe Cup. Wiadomo jednak, że w gronie kandydatów do gry w ENBL znajdzie się lubelski Start.

Czasu na podejmowanie ważnych decyzji jest jeszcze sporo, bo podopieczni Artura Gronka treningi rozpoczną dopiero w połowie sierpnia. W okresie przygotowawczym prawdopodobnie wyjadą na jedne zgrupowanie, które odbędzie się na Litwie. Będzie to też okazja do rozegrania serii sparingów z miejscowymi ekipami.