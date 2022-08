Polski Cukier Pszczółka Start Lublin poznał rywala w pierwszej kolejce nowego sezonu

Władze Energa Basket Ligi zadbały o to, żeby dziennikarze relacjonujący występy Polskiego Cukru Pszczółka Start Lublin mieli o czym pisać już przy okazji pierwszej kolejki. „Czerwono-czarni” podejmą w niej Eneę Abramczyk Astoria Bydgoszcz i będzie to mecz o wielu podtekstach. Przede wszystkim będą one związane z postacią Artura Gronka. Nowy trener Startu w ostatnich latach prowadził właśnie zespół z Bydgoszczy. Przenosząc się do Lublina zabrał ze sobą zresztą Michała Krasuskiego i Klavsa Cavarsa.

Z opublikowanego terminarza jasno widać, że Start potrzebuje bardzo dobrego początku sezonu. W końcówce października oraz w listopadzie i na początku grudnia lublinianie będą bowiem rywalizować z najpotężniejszymi zespołami w Energa Basket Lidze. Wówczas do hali Globus zawita m.in. BM Stal Ostrów Wielkopolski (21 października) czy Legia Warszawa (27 listopada).

Lubelski zespół już od ponad tygodnia przygotowuje się do startu sezonu. Z drużyną ćwiczą już m.in. Cleveland Melvin i Sherron Dorsey-Walker. Jest też Jakub Lewandowski, który niedawno został ogłoszony asystentem trenera Artura Gronka.

Terminarz Energa Basket Ligi

22-25 września: Rawplug Sokół Łańcut – Legia Warszawa * Grupa Sierleccy Czarni Słupsk – Arka Gdynia * Polski Cukier Pszczółka Start Lubin – Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (23 września) * Twarde Pierniki Toruń – Trefl Sopot * WKS Śląsk Wrocław – PGE Spójnia Stargard * Anwil Włocławek – ENEA Zastal BC Zielona Góra * King Szczecin – BM Stal Ostrów Wielkopolski * MKS Dąbrowa Górnicza – GTK Gliwice. 30 września: Gliwice – Start. 7 października: Start – Trefl. 16 października: Arka – Start. 21 października: Start – Stal. 27 października: Zastal – Start. 4 listopada: Start – Sokół. 18 listopada: Śląsk – Start. 27 listopada: Start – Legia. 3 grudnia: Anwil – Start. 8 grudnia: Start – King. 18 grudnia: Czarni – Start. 23 grudnia: Start – Toruń. 29 grudnia: Dąbrowa Górnicza – Start. 8 stycznia: Start – Spójnia. Runda rewanżowa rozpocznie się 14 stycznia i zakończy 3 maja. Początek fazy play-off jest zaplanowany na 6 maja.