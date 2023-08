Polski Cukier Start Lublin poniósł pierwszą porażkę w obecnym okresie przygotowawczym

Lublinianie z Litwy wracają ze zwycięstwem, remisem oraz porażką. Dwa pierwsze rezultaty są wynikiem pokonania BC Uniclub Casino Juventus Utenos oraz remisu z BC 7bet-Lietkabelis Panevėžys. Zwłaszcza z wyniku osiągniętego z Juventusem, grupowym rywalem Startu w ENBL, trener Artur Gronek był szczególnie zadowolony. – Bardzo podobała mi się energia, którą pokazali w tym meczu moi podopieczni. Może zaczęliśmy zbyt wolno, ale później wrzuciliśmy piąty bieg. Juventus był liczącą się siłą w poprzednim sezonie rozgrywkowym na Litwie. Oczywiście, nie trafiliśmy kilkunastu otwartych rzutów, ale to jest wynik zmęczenia treningami. To, w którym punkcie jesteśmy obecnie zasługuje na pochwałę. Podczas mojej nieobecności trenerzy Marcin Woźniak i Jakub Drozd wykonali kapitalną pracę – mówił Artur Gronek.

Szkoleniowiec Startu najmniej może być jednak zadowolony z niedzielnego występu. W miejscowości Birsztany położonej niedaleko Kowna Start przegrał 61:77 z Rostock Seawolves. Przeciwnicy, licząca się siła niemieckiej Bundesligi, prowadzili grę i ich przewaga potrafiła przekroczyć nawet 20 pkt. W Starcie ponownie dobrze zagrał Barret Benson, który powoli wyrasta na centralną postać zespołu. Amerykanin rzucił niemieckiej ekipie aż 16 pkt. Cieszyć może także 9 „oczek” Mateusza Dziemby oraz testowanego Trey’a Wade. – To był nasz trzeci mecz, a rywale zagrali bardzo agresywnie. Zyskaliśmy świetny materiał do analizy i widać, że musimy pracować nad grą przeciwko agresywnej obronie. Jesteśmy w połowie przygotowań, więc jeszcze dużo ciężkiej pracy przed nami. Jesteśmy zadowoleni z czasu spędzonego na Litwie. Wykonaliśmy tu znakomitą pracę. To był też okres ważny dla zawodników, bo mieli okazję bliżej się poznać – powiedział klubowym mediom społecznościowym Marcin Woźniak, asystent Artura Gronka.

Teraz przed lubelskim zespołem chwila czasu na treningi w Lublinie i przygotowanie się do zaplanowanego na piątek i sobotę XIII Memoriału Zdzisława Niedzieli, który odbędzie się w hali Globus. Pierwszego dnia „czerwono-czarni” o godz. 19 podejmą Legię Warszawa, Dzień później, o godz. 18, zmierzą się z MKS Dąbrowa Górnicza.

Polski Cukier Start Lublin – Rostock Seawolves 61:77 (15:22, 17:17, 11:25, 18:13)

Start: Benson 16, Dziemba 9, Wade 9, Durham 6, Pelczar 6, Gabrić 5, Karolak 5, Krasuski 5, Put 0, Walda 0, Cherepanov 0.