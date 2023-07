Polski Cukier Start Lublin ponownie wystąpi w ENBL

W przyszłym sezonie „czerwono-czarni” staną przed szansą poprawy swojej lokaty, ponieważ już oficjalnie wiadomo, że będą występować w ENBL przez kolejny rok. Wiadomo, że te rozgrywki coraz mocniej się rozrastają. W ostatnich dniach dołączyły do nich brytyjskie Newcastle Eagles i Bristol Flyers, a także rumuńskie CSO Voluntari czy holenderski Lanstede Hammers.

Do zmian dojdzie również w sztabie szkoleniowym Startu. Z posady asystenta trenera zrezygnował Jakub Lewandowski. 30-latek dołączył do ekipy mistrza Polski, King Szczecin, gdzie będzie kierownikiem drużyny. Jego następcą w lubelskiej drużynie będzie Marcin Woźniak. Ten doświadczony szkoleniowiec przez wiele lat był zatrudniony przez Anwil Włocławek, z którym sięgnął po mistrzostwo Polski. W sezonie 2021/2022 pracował już w Enea Astoria Bydgoszcz, gdzie współpracował z Arturem Groniem. Wożniak na swoim koncie ma także funkcje asystenta w reprezentacji Polski do lat 20 oraz seniorskiej kadry narodowej.

Przypomnijmy, że w lubelskim klubie trwa proces budowy składu na nadchodzący sezon. Na razie ważne umowy mają Bartłomiej Pelczar, Michał Krasuski, Mateusz Dziemba, Filip Put, Jabril Durham i Tomislav Gabrić. – Chcemy podpisać jeszcze jednego Polaka, który pełniłby dużą rolę w zespole. Najprawdopodobniej będzie to gracz na pozycji obwodowej. Choć... gdyby pojawił się na rynku polski podkoszowy, to też jesteśmy otwarci na takie rozwiązanie. Nie ukrywam, że zależy mi na tym, by w kolejnym sezonie gracze z polskimi paszportami dawali naszej drużynie dużo jakości. Nasz plan zakłada start z pięcioma obcokrajowcami. Ewentualnie tego szóstego zawodnika zagranicznego dołożymy w trakcie trwania rozgrywek – mówi w rozmowie z oficjalnymi mediami rozgrywek Artur Gronek, opiekun Startu.