Polski Cukier Start Lublin rozegrał dwa mecze sparingowe na Litwie

Artur Gronek zabrał do naszych sąsiadów mocno zmieniony zespół. W autokarze jadącym na Litwę znalazło się miejsce nawet dla koszykarza z rezerw oraz gracza testowanego. Tym pierwszym jest Andrij Cherepanov. 19-letni Ukrainiec to zawodnik, który już od wielu lat trenuje w lubelskim Starcie i przeszedł przez grupy młodzieżowe tego klubu. W poprzednim sezonie występował w pierwszoligowych rezerwach, gdzie jednak nie miał zbyt imponujących statystyk. Stale jednak pracuje nad sobą i drzemie w nim olbrzymi potencjał, co udowadniał chociażby w lecie grając z powodzeniem w różnych turniejach 3x3.

Na testach w Starcie przebywa natomiast Trey Wade. 25-letni silny skrzydłowy ma za sobą znakomity sezon w barwach Suzuki Arka Gdynia. Był tam podstawowym zawodnikiem – średnio spędzał na parkiecie blisko 28 min. W tym czasie przeciętnie zdobywał nieco ponad 9 pkt na mecz oraz zbierał blisko 9 piłek. Wcześniej zasłynął natomiast tym, że jeden ze swoich wpisów poświęcił mu słynny Dwayne Wade. Amerykanin zwrócił na niego uwagę podczas rozgrywek NCAA, gdzie jego Arkansas Razorbacks dotarło do ćwierćfinału.

Start z Wade w składzie pokonał 81:71 BC Uniclub Casino Juventus Utenos oraz zremisował 86:86 z BC 7bet-Lietkabelis Panevėžys. W tych spotkaniach błyszczeli nowi gracze Startu – Tomislav Gabrić oraz Barret Benson. Pierwszy w sumie zdobył 28, a drugi 29 pkt.

BC Uniclub Casino Juventus Utenos - Polski Cukier Start Lublin 71:81 (24:17, 16:26, 11:21, 20:17)

Start: Gabrić 14 (2x3), Benson 13, Karolak 13 (3x3), Dziemba 12 (1x3), Durham 8, Krasuski 6, B. Wade 6, Put 4, Pelczar 3, Walda 2, Cherepanov 0.

BC 7bet-Lietkabelis Panevėžys - Polski Cukier Start Lublin 86:86 (23:30, 17:14, 23:22, 23:20)

Start: Benson 16, Gabrić 14, Durham 13, Karolak 13, Wade 9, Dziemba 8, Put 6, Pelczar 4, Walda 3, Krasuski 0, Cherepanov 0.