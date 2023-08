Polski Cukier Start Lublin wyjechał na zgrupowanie na Litwę

To będzie intensywna końcówka tygodnia dla zespołu Polskiego Cukru Start. Lubelscy koszykarze spędzą go w większości w litewskiej miejscowości Onikszta, gdzie zagrają z dwoma drużynami z tamtejszej ekstraklasy. W autokarze znalazł się już Artur Gronek, który dołączył do drużyny w tym tygodniu, od razu po zakończeniu turnieju prekwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich. Przypomnijmy, że Gronek jest jednym z asystentów Igora Milicicia w reprezentacji Polski, obaj panowie prowadząc Biało-Czerwonych wywalczyli awans do kolejnego etapu kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

Miejsce w autokarze jadącym na Litwę znalazł się w sumie dla 10 zawodników, w tym Sebastiana Waldy i Andrija Cherepanova. Ten pierwszy dołączył do drużyny później, ponieważ był zaangażowany w rozgrywki 3x3 w barwach reprezentacji Polski. Włączenie do składu Cherepanova jest już dużo większym zaskoczeniem. 19-letni Ukrainiec to zawodnik, który już od wielu lat trenuje w lubelskim Starcie i przeszedł przez grupy młodzieżowe tego klubu. W poprzednim sezonie występował w pierwszoligowych rezerwach, gdzie jednak nie miał zbyt imponujących statystyk. Stale jednak pracuje nad sobą i drzemie w nim olbrzymi potencjał, co udowadniał chociażby w lecie grając z powodzeniem w różnych turniejach 3x3.

Na Litwie Start rozegra w sumie trzy sparingi. Dzisiaj wieczorem lublinianie zagrają z Uniclub Casino Juventus Utenos, czyli piątą drużyną miejscowej ekstraklasy. To spotkanie będzie pełne lubelskich wątków, bo kontrakt z Uniclub podpisał Scoochie Smith, który niedawno przecież reprezentował barwy Startu. Uniclub będzie też grupowym rywalem lublinian w fazie grupowej ENBL.

W piątek Start zagra z BC Lietkabelis Poniewież, czyli brązowym medalistą mistrzostw Litwy i stałym uczestnikiem ostatnich edycji EuroCup. To spotkanie również odbędzie się w Onikszcie.

Ostatnim przeciwnikiem podczas litewskiego tournee Startu będzie niemiecki Rostock Seawolvess. Z tym przeciwnikiem lublinianie zmierzą się podczas drogi powrotnej do domu, w miejscowości Birsztany niedaleko Kowna.