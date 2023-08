Polski Cukier Start Lublin wylosował ciekawych rywali w lidze ENBL

Przypomnijmy, że Polski Cukier Start Lublin już w poprzednim sezonie występował w rozgrywkach ENBL i dotarł do nich do turnieju Final Four. W nim najpierw przegrał z BM Stal Ostrów Wielkopolski, ale w meczu o 3 miejsce pokonał King Wilki Morskie Szczecin, czyli ekipę, która później sięgnęła po mistrzostwo Polski.

W nadchodzącym sezonie ENBL polskich przedstawicieli będzie znacznie mniej, bo oprócz Startu na grę w tych rozgrywkach zdecydowała się jeszcze Enea BC Zastal Zielona Góra. To sprawiło, że w fazie grupowej lublinianie będą mieli okazję rywalizować z zespołami z prawie całej Europy.

Trafili bowiem na brytyjski Bristol Flyers, izraelski Hapoel Beer Sheva-Dimona, kosowski Sigal Prisztina, holenderski Landstede Hammers Zwolle, bułgarski Spartak Pleven, estońskie Tartu Ilikool Maks&Moorits i litewski Uniclub Casino-Juventus. Do fazy pucharowej awansują cztery najlepsze zespoły. Start oczywiście ma realne szanse, aby tam się dostać, chociaż trzeba pamiętać, że przeciwnicy z Izraela czy Litwy wydają się być faworytami zmagań. Nie wolno też zapominać, że koszykówka świetnie rozwija się również w Holandii czy na Wyspach Brytyjskich.

– Myślę, że ciężko jest znaleźć lepszą promocję niż granie na europejskich parkietach. Dla nas możliwość rywalizacji na takim poziomie jest fantastycznym rozwiązaniem, które pozwala nam zbierać doświadczenie i rozwijać się jako organizacja. Zawodnicy też są zadowoleni, bo przecież wolą grać niż trenować. W tym sezonie 6 lub 7 drużyn z Orlen Basket Ligi będzie zaangażowane w pucharowe boje. Cała Europa stara się grać jak najwięcej w rozgrywkach międzynarodowych. Każdy szuka takich zmagań, bo to pozwala na znakomity rozwój zawodników czy klubu – mówi Arkadiusz Pelczar, prezes Polskiego Cukru Start Lublin.

Rozgrywki ENBL mają ruszyć 19 września. Szczegółowy terminarz powinien zostać opublikowany w tym tygodniu. Faza play-off odbędzie się w lutym oraz marcu, a turniej Final Four jest zaplanowany na kwiecień.

Faza grupowa ENBL

Grupa A: Bristol Flyers (Wielka Brytania), Hapoel Beer Sheva-Dimona (Izrael), KB Sigal Prisztina (Kosowo), Landstede Hammers Zwolle (Holandia), Polski Cukier Start Lublin (Polska), Spartak Pleven (Bułgaria), Tartu Ilikool Maks&Moorits (Estonia), Uniclub Casino-Juventus (Litwa).

Grupa B: Basket Brno (Czechy), CSO Voluntari (Rumunia), Keila KK (Estonia), Royal Liege Basket (Belgia), Serios Group Newcastle Eagles (Wielka Brytania) Siauliai (Litwa), Valmiera Glass ViA (Łotwa), Enea BC Zastal Zielona Góra (Polska).