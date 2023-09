Polski Cukier Start Lublin zaprasza na XIII Memoriał Zdzisława Niedzieli

Zmierzą się oni z Legią (piątek, godz. 19) i MKS Dąbrowa Górnicza (sobota, godz. 18). Imprezę otworzy o godz. 17 rywalizacja Dzików Warszawa z MKS Dąbrowa Górnicza. Kolejnego dnia o godz. 16 dojdzie natomiast do derbów stolicy pomiędzy Legią i Dzikami.

Dla kibiców w województwie lubelskim jest to pierwsza okazja, aby na żywo zobaczyć w hali Globus koszykarzy Polskiego Cukru Start Lublin. Zmierzą się oni z Legią Warszawa (piątek, godz. 19) i MKS Dąbrowa Górnicza (sobota, godz. 18). Imprezę otworzy o godz. 17 rywalizacja Dzików Warszawa z MKS Dąbrowa Górnicza. Kolejnego dnia o godz. 16 dojdzie natomiast do derbów stolicy pomiędzy Legią i Dzikami.

Lubelscy kibice są szczególnie ciekawi dwóch nowych zawodników, którzy podpisali umowy ze Startem w ostatnich dniach. Są to Liam O`Reilly i Trey Wade. Pierwszy uczył się na amerykańskiej uczelni Gardner-Webb, a później grał m.in. na Słowacji, Cyprze czy w Szwecji. Ostatni sezon spędził natomiast w węgierskiej Zalakeramii ZTE KK.

– O'Reilly to zawodnik, który przede wszystkim ma nam pomóc w grze na piłce oraz pick'n'rollu, ponieważ umiejętnie "czyta" te boiskowe sytuacje i jest agresywny w ataku. To bardzo dobry rzucający, który w poprzednim sezonie był najlepiej punktującym graczem w swoim zespole w lidze węgierskiej. Myślę, że będzie mógł ponadto spędzić kilka minut jako rozgrywający. Na pewno jest to mocny fizycznie guard, który może grać bardzo twardo w defensywie. Charakteryzuje go dobra praca rąk, nie boi się kontaktu. Tak jak pozostali koszykarze, których dobraliśmy do składu na nadchodzący sezon, Liam jest "głodny" gry, zwycięstw i tego, by się rozwijać. To jest dla nas najważniejsze – mówi klubowej stronie internetowej Artur Gronek, szkoleniowiec czerwono-czarnych.

Trey Wade zdążył już nieco poznać się z nowymi kolegami, bo był z nimi na zgrupowaniu na Litwie. Wówczas był jednak tylko testowany, a teraz związał się już z klubem odpowiednim kontraktem. 25-letni silny skrzydłowy ma za sobą znakomity sezon w barwach Suzuki Arka Gdynia. Był tam podstawowym zawodnikiem – średnio spędzał na parkiecie blisko 28 min. W tym czasie przeciętnie zdobywał nieco ponad 9 pkt na mecz oraz zbierał blisko 9 piłek. Wcześniej zasłynął natomiast tym, że jeden ze swoich wpisów poświęcił mu słynny Dwayne Wade. Amerykanin zwrócił na niego uwagę podczas rozgrywek NCAA, gdzie jego Arkansas Razorbacks dotarło do ćwierćfinału.

XIII Memoriał Zdzisława Niedzieli zapowiada się więc bardzo ciekawie, a tzw. smaczków jest bardzo dużo. Można chociażby zastanawiać się jak spisze się Jakub Karolak w konfrontacji przeciwko Legii Warszawa, w której kiedyś występował i do której był przymierzany w tym sezonie. Kibice w hali Globus na pewno zwrócą też uwagę na Dziki Warszawa. W składzie beniaminka OBL są Grzegorz Grochowski i Michał Aleksandrowicz, którzy w przeszłości byli zawodnikami Startu.