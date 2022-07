Pszczółka Polski Cukier Start Lublin wzmacnia kadrę. Wielki powrót Amerykanina

Dla „czerwono-czarnych” pozyskanie amerykańskiego obrońcy to spore wzmocnienie. Przypomnijmy, że Dorsey-Walker w sezonie 2020-2021 dał się zapamiętać jako bardzo dobry zawodnik. Występował wówczas ze Startem zarówno w rozgrywkach Energa Basket Ligi, jak i Koszykarskiej Ligi Mistrzów. W obu spisywał się bardzo dobrze, chociaż Start w zmaganiach w BCL zanotował komplet porażek. W EBL natomiast doszedł wówczas do ćwierćfinału play-off, gdzie odpadł z Stalą Ostrów Wielkopolski. Dorsey-Walker w tamtych rozgrywkach był graczem pierwszej piątki i średnio zdobywał 13 pkt na mecz. Dobry sezon umożliwił mu transfer do Kinga Szczecin, gdzie grał równie dobrze – zdobywał tam średnio 12,5 pkt na mecz. King jednak zakończył sezon na ćwierćfinale, gdzie okazał się gorszy od Grupy Sierleccy Czarni Słupsk. Dorsey-Walker w tej serii grał jednak bardzo równo i w każdym z czterech spotkań notował dwucyfrowe zdobycze punktowe.

Ten transfer sprawił, że kadra Startu staje się coraz szersza. Na razie ważne umowy z lubelskim klubem mają Mateusz Dziemba, Roman Szymański, Bartłomiej Pelczar, Sebastian Walda, Michał Krasuski, Kacper Młynarski i Estończyk Kregor Hermet. Zespół będzie prowadził natomiast Artur Gronek, który ostatnio pracował w Enei Abramczyk Astoria Bydgoszcz.

Czasu na podejmowanie ważnych decyzji jest jeszcze sporo, bo podopieczni Artura Gronka treningi rozpoczną dopiero w połowie sierpnia. W okresie przygotowawczym prawdopodobnie wyjadą na jedne zgrupowanie, które odbędzie się na Litwie. Będzie to też okazja do rozegrania serii sparingów z miejscowymi ekipami. Klub stara się również o udział w europejskich pucharach. W grę wchodzą rozgrywki ENBL, w której uczestniczą zespoły ze wschodniej i północnej części Europy. W poprzednim sezonie wygrał je Anwil Włocławek, który walczył m.in. z ekipami z Czech, Litwy, Estonii czy Łotwy. Skład nadchodzącej edycji powoli się klaruje. Wiadomo już, że wystąpi w nich m.in. Enea Zastal BC Zielona Góra.