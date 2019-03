TBV Start gra z GTK Gliwice. Będzie powtórka z Lublina?

Ostatnie dni to okres sukcesów polskiej koszykówki. Najpierw reprezentacja narodowa pokonała Chorwację i Holandię, co dało jej kwalifikację do mistrzostw świata w Chinach. We wtorek natomiast swój dzień chwały miał GTK Gliwice. Najbliższy rywal TBV Startu w tym sezonie rywalizuje w rozgrywkach Alpe Adria Cup. Jest to wprawdzie mniej prestiżowy puchar, ale można tam nadal spotkać ciekawe zespoły z m.in. Węgier czy Austrii. Ekipa Pawła Tukiewicza (były trener TBV Startu) pewnie przeszła przez fazę grupową i w ćwierćfinale zmierzyła się z węgierskim Zalakeramia ZTE KK. Pierwszy mecz przegrała jednak różnicą 21 pkt. Rewanż rozegrany w Gliwicach był jednak popisem polskiej drużyny, która wygrała 128:99 i wielkim stylu awansowała do półfinału rozgrywek.

– Zawodnicy byli bardzo zdeterminowani, żeby uzyskać awans. Wróciliśmy na nasza halę, mieliśmy dobrą skuteczność, a rywal zupełnie nie był na to gotowy i się zdziwił. Na pewno w sobotnim meczu z TBV Startem nie będzie tak łatwo, jak we wtorek. Zespół z Lublina zaprezentuje zapewne lepszą defensywę. Pokazaliśmy już, że jesteśmy bardzo groźni w ofensywie. Dobrze byłoby jeszcze troszeczkę zmniejszyć ilość punktów traconych. Jeżeli jednak zawsze będziemy rzucać o punkt więcej od rywala to będziemy się cieszyć – powiedział portalowi sportowefakty.pl Paweł Turkiewicz.

Sobotni mecz rozpocznie się o godz. 12.35 i będzie transmitowany na antenie Polsatu Sport.