Trefl Sopot – Polski Cukier Pszczółka Start 84:86. Grają do końca

Unia Tarnów – Orlęta Spomlek 3:3. Mnóstwo goli, kartek i kontrowersji

W niedzielę przy okazji spotkania Unii Tarnów z Orlętami Spomlek emocji było co nie miara. A do tego sporo goli i kartek. Goście trzy razy prowadzili, ale ostatecznie musieli się zadowolić remisem 3:3, bo rywale wyrównali w… czwartej minucie doliczonego czasu gry. Co ciekawe, końcówkę zawodów obaj trenerzy oglądali z trybun. Drużyna z Radzynia Podlaskiego miała jednak olbrzymie pretensje do sędziów.