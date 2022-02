W czwartek rozpocznie się wielkie święto koszykówki w hali Globus

Oczywiście, podopieczni Tane Spaseva nie będą faworytem tej rywalizacji. Co więcej, ich awans do półfinału byłby już gigantyczną sensacją, bo w ćwierćfinale zmierzą się z Enea Zastal BC Zielona Góra, aktualnym liderem Energa Basket Ligi. Z tym przeciwnikiem lublinianie grali zresztą w tym sezonie już dwa razy i oba mecze zakończyły się zwycięstwami przeciwników.

Małe szanse „czerwono-czarnych” nie oznaczają jednak, że kibice powinni odpuścić sobie turniej Suzuki Puchar Polski. Bardzo interesująco będzie bowiem w innych ćwierćfinałach. W czwartek oprócz meczu Startu z Zastalem zaplanowanego na godz. 20.30, o godz. 18 zagra Anwil Włocławek z King Szczecin. W piątek o godz. 18 na parkiecie pojawią się gracze Twardych Pierników Toruń i Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski oraz Grupy Sierleccy Czarni Słupsk i WKS Śląsk Wrocław. Półfinały zaplanowane są na sobotę na godz. 18, a finał odbędzie się w niedzielę o godz. 18.

Tuż przed tym meczem odbędzie oficjalna prezentacja LOTTO 3x3 Team. Jest ona zaplanowana na godz. 16.45, a przy tej okazji odbędzie się również pokazowy mecz koszykówki 3x3. LOTTO 3x3 Team to drużyna, która będzie polskim reprezentantem podczas międzynarodowych turniejów z cyklu m. in. FIBA 3x3 World Tour Masters i FIBA 3x3 Challenger. Zawodnicy z tego zespołu, dzięki zdobytemu doświadczeniu, będą mogli później uczestniczyć – już jako reprezentacja Polski - w mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata. – Niedawno cieszyliśmy się z nawiązania współpracy z Totalizatorem Sportowym, właścicielem marki LOTTO, a teraz widać już pierwsze efekty. LOTTO 3x3 Team będzie reprezentować Polskę w najważniejszych międzynarodowych turniejach. Koszykówka 3x3 to dyscyplina z ogromnym potencjałem, liczymy na jej dynamiczny rozwój i kolejne sukcesy naszych drużyn – powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Przy okazji finałowego turnieju odbędzie się również wiele imprez towarzyszących. Dla kibiców najciekawsze będą Pekao S.A. Konkurs Wsadów i Aerowatch Konkurs Rzutów za 3 Punkty. W obu swoich przedstawicieli będzie miał zespół Startu. W zmaganiach najlepszych dunkerów pojawi się Mateusz Kostrzewski, a w rywalizacji najlepszych strzelców z dystansu Elijah Wilson.

Jeżeli kibice będą czuć jeszcze niedosyt sportowych emocji, to warto wspomnieć, że w tym samym czasie Lublin będzie gospodarzem Młodzieżowego Pucharu Polski U-19. Niedawno rozlosowano pary półfinałowe. W pierwszej los skojarzył dwa zespoły z Wrocławia – Exact Systems Śląsk i WKK. W drugiej natomiast zmierzą się GTKS Gliwice i Enea Basket Junior Poznań. Te mecze odbędą się w sobotę odpowiednio o godz. 10 i 12.15 Finał jest zaplanowany na niedzielę na godz. 13.