Wiemy jakie zespoły zagrają w finałowym turnieju Suzuki Pucharu Polski

Kosztowną tajmenicą hali w Puławach zajmie się samorządowe kolegium

Nadal nie wiemy, ile pieniędzy dostanie miasto za sprzedaż praw do nazwy hali przy Lubelskiej. Arenę wybudowaną za 106 mln zł przez trzy lata chce marketingowo wykorzystywać Grupa Azoty. To, czy rzeczywiście to „tajemnica handlowa”, rozważą teraz sędziowie Samorządowego Kolegium Odwoławczego.