Hit w Lublinie. Polskiego Cukru AZS UMCS kontra KGHM BC Polkowice

W tym zasłużonym obiekcie dojdzie do konfrontacji dwóch najlepszych zespołów ubiegłego sezonu oraz przedstawicieli polskiej koszykówki w Eurolidze – Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin oraz KGHM BC Polkowice. Obie drużyny mają za sobą już mnóstwo spotkań, bo łączenie rywalizacji na europejskich parkietach z tą na krajowym podwórku trwało praktycznie od początku sezonu. Lepiej w tych realiach odnajdywał się zespół z Polkowic, który jest liderem Orlen Basket Ligi kobiet, a w Eurolidze był o krok od awansu do ćwierćfinału.

Akademiczki mają zupełnie inne zmartwienia. Euroliga okazała się zdecydowanie zbyt wysokimi progami dla mistrzyń Polski, które zajęły w niej ostatnie miejsce w swojej grupie. Co gorsza miała też negatywny wpływ na sytuację lublinianek w tabeli Orlen Basket Lidze. Obecnie są w niej piąte i utrzymanie tej lokaty powinno być szczytem marzeń podopiecznych Krzysztofa Szewczyka. Wówczas w ćwierćfinale zagrają najprawdopodobniej z 1KS Ślęza Wrocław. Jeżeli przejdą tę przeszkodę, to w półfinale powalczą z KGHM BC Polkowice.

Akademiczki muszą jednak pamiętać, że dwie kolejki przed końcem sezonu tyle samo punktów co one maja koszykarki MB Zagłębie Sosnowiec, I w tym miejscu pojawia się problem, bo ciężko stwierdzić czy łatwiejszą ścieżkę będzie miała drużyna z 6 czy 5 miejsca. W tym drugim przypadku po przejściu ćwierćfinału zespół trafia na piekielnie mocne Polkowice. W pierwszym przypadku już w ćwierćfinale zagra PolskąStrefąInwestycji Enea AJP Gorzów Wielkopolski lub VBW Arka Gdynia. To również wymagający rywale, ale wówczas na Polkowice trafi się dopiero w ewentualnym finale. Środowe spotkanie rozpocznie się o godz. 20 w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli w Lublinie.

Warto też wspomnieć, że dzień później lubelskie koszykarki powrócą do rywalizacji w koszykówce 3x3. W Sosnowcu odbędzie się drugi turniej eliminacyjny Lotto 3x3 Liga. Akademiczki znalazły się w grupie A razem z MKS Polkowice, Lotto U-21 oraz PolskąStrefąInwestycji Enea AJP Gorzów Wielkopolski. Do turnieju finałowego, który odbędzie się tego samego dnia wieczorem awansują dwie najlepsze zespoły z każdej z dwóch grup. W drugiej znalazły się drużyny Energi Krajowa Grupa Spożywcza Toruń, 1KS Ślęza Wrocław, MKS Pruszków i Enei AZS Politechnika Poznań. Prawo gry w finałowych zmaganiach we wrześniu w Lublinie wywalczyły sobie już SKK Poonia Warszawa, VBW Arka Gdynia, MB Zagłębie Sosnowiec i KS Basket 25 Bydgoszcz. Zwycięzca Lotto 3x3 Liga wzbogaci się o 30 tys. zł.