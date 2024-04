Koszykówka kobiet. W Lublinie rozegrano mistrzostwa Polski U-19

Ten wynik należy uznać za rozczarowanie, ponieważ gospodynie jako jedyne dysponowały zawodniczkami, które mają w swoim CV występy w Eurolidze. Niestety, ale okazało się, że sama obecność w najlepszej lidze w Europie automatycznie nie gwarantuje sukcesów w kategoriach młodzieżowych.

Lubelski zespół przebrnął przez fazę grupową w przyzwoitym stylu. Rozpoczął od pewnego zwycięstwa w konfrontacji z MUKS Poznań, a później miał trochę problemów z Eneą AZS AJP Gorzów Wielkopolski. Ostatecznie zwyciężył konfrontację z ekipą z województwa lubuskiego i zapewnił sobie awans do półfinału. W piątek podopieczne Marka Lebiedzińskiego spotkały się z GTK VBW Gdynia, a ta rywalizacja miała zadecydować o pierwszym miejscu w grupie A. Lublinianki musiały sobie w tym meczu radzić bez Dominiki Ullmann. Ta zawodniczka miała być liderką zespołu w tym turnieju. W piątek dostała moment na odpoczynek, ponieważ od wielu tygodni walczy z kontuzją kostki. Ten uraz sprawił, że w wielu spotkaniach była cieniem samej siebie. A przecież mówimy o zawodniczce, która została uznana MVP meczu o Superpuchar Polski w kategorii seniorskiej.

Jedynym dobrym występem Ullmann była półfinałowa potyczka z Szkołą Gortata Politechnika Gdańsk. Liderka gospodyń zdobyła w tym spotkaniu aż 19 pkt, chociaż jej notę obniża zaledwie 29 procent skuteczności rzutów z gry. Ona też w jednej z ostatnich akcji meczu podała wprost w ręce przeciwniczek, co praktycznie zamknęło emocje w tym spotkaniu.

Lubelskiej ekipie nie wyszedł także mecz o 3 miejsce, w którym przeciwnikiem była Enea AZS Szkoła Gortata Poznań. Podopieczne Marka Lebiedzińskiego prowadziły przez większość pierwszej połowy. Chyba jednak w swoich głowach za wcześnie udały się do szatni na przerwę, ponieważ kapitalna końcówka drugiej kwarty sprawiła, że poznanianki przejęły inicjatywę nad meczem. W drugiej połowie błędy po stronie gospodyń już zaczęły się mnożyć. Postawiona w obronie strefa była dziurawa jak szwajcarski ser, a w ofensywie brakowało zawodniczki, która wzięłaby na swoje barki ciężar odpowiedzialności za zdobywanie punktów. Wyjątkiem była jedynie Maja Kusiak, która imponowała odwagą oraz indywidualnymi umiejętnościami. To jednak okazało się za mało w starciu z kolektywem jakim był w niedzielę zespół Enei AZS Szkoła Gortata Poznań. Ekipa ze stolicy Wielkopolski wygrała 71:61 i sprawiła, że lubelski zespół zalał się łzami. Nic dziwnego, bo dla kilku zawodniczek była to zapewne jedyna okazja, aby wywalczyć medal mistrzostw Polski. O taki krążek w seniorskiej rywalizacji jest przecież znacznie trudniej.

– Myślę, że rywalki bardziej chciały wygrać ten mecz. Od początku narzuciły swój styl gry, a nam było bardzo ciężko je gonić. Co do mojej kontuzji, to na pewno ona mi nie pomogła w dobrym występie w tym turnieju. Starałam się pomóc drużynie, tak jak mogłam. Myślę, że pokazałyśmy, że jesteśmy jedną drużyną, dlatego jestem dumna z tego zespołu – przyznała Dominika Ullmann. – Daliśmy wrócić Poznaniowi do gry, bo prowadziliśmy 10 punktami. Nie mogliśmy podnieść się fizycznie oraz mentalnie, szukaliśmy rozwiązań, ale nic nie wychodziło i ten mecz nie potoczył się po naszej myśli. Ten turniej to dla nas duże rozczarowanie, bo aspirowaliśmy do walki o medale, ale życie nas zweryfikowało. Z dobrymi zespołami trzeba cały czas utrzymywać koncentrację, bo czasami jedno czy dwa posiadania decydują o wyniku meczu. Organizacyjnie mistrzostwa wyszły świetnie, z każdej strony słyszymy pochwały, ale byliśmy zbyt gościnni – podsumowuje Marek Lebiedziński, trener Bogdanka AZS UMCS Lublin.

Złote krążki zawisły natomiast na szyjach zawodniczek GTK VBW Gdynia. Podopieczne Anny Talarczyk w finale pokonały Szkołę Gortata Politechnika Gdańsk 74:61. Ten mecz był popisem Karoliny Ułan. 19-latka zdobyła aż 35 pkt. Warto też podkreślić znakomitą postawę arbitrów. Najważniejszy mecz imprezy poprowadzili lubelscy sędziowie – Justyna Gieroba oraz Adrian Szczotka.

Wyniki mistrzostw Polski U-19 koszykarek

Grupa A

MUKS Poznań – Bogdanka AZS UMCS Lublin 47:75 (10:25, 17:19, 8:12, 12:19)

MUKS: Burzyńska 14 (2x3), Winkel 9, Kasztelan 0, Bladocha 0, Sobańska 0 oraz Marczyńska 13, Brodziak 3 (1x3), Szymańska 3, Semmler 3, Begier 2, Mroczek 0, Zielińska 0.

Bogdanka: Adamczuk 22 (4x3), Kusiak 12, Jeziorna 12 (1x3), Nassisi 7 (1x3), Kuper 2 oraz Pogorzelska 9 (3x3), Ullmann 5 (1x3), Mazurek 2, Dyś 2, Lubecka 2, Kuniewicz 0, Mitura 0.

Sędziowali: Hałka i Szechyński. Widzów: 300.

Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski – Bogdanka AZS UMCS Lublin 48:56 (12:22, 17:13 4:13, 15:8)

Gorzów Wlkp: Steblecka 19 (1x3), Latos 11, Bęczkowska 7, Lewandowska 2, Helwich 0 oraz Kościukiewicz 4, Owczarzak 3, Majerska 2, Molik 0, Woźniak 0.

Bogdanka: Jeziorna 20 (1x3), Adamczuk 12, Kuper 7 (2x3), Kusiak 6, Nassisi 5 (1x3) oraz Pogorzelska 3 (1x3), Ullmann 3 (1x3), Mazurek 0, Dyś 0, Lubecka 0.

Sędziowali: Hałka i Włodarczyk. Widzów: 130.

Bogdanka AZS UMCS Lublin – GTK VBW Gdynia 63:72 (15:17, 17:19, 15:16, 16:20)

Bogdanka: Nassisi 19 (3x3), Kusiak 13 (1x3), Adamczuk 10, , Jeziorna 10, Kuper 0 oraz Pogorzelska 5 (1x3), Dys 3, Mitura 3 (1x3), Mazurek 0, Kuniewicz 0, Lubecka 0, Mirosław 0.

Gdynia: Ułan 15 (2x3), Wysocka 12 (2x3), N. Tomasik 12 (1x3), Stasiak 10 (2x3), Kobiełła 6 oraz Maj 8, Harnadyk 7 (2x3), O. Tomasik 2, Socha 0, Radel 0, Stolarska 0, Fierka 0.

Sędziowali: Szechyński i Nycz. Widzów: 200.

Pozostałe wyniki grupy A: Gdynia – Gorzów Wlkp. 90:39 * Gdynia – Poznań 87:37 * Poznań – Gorzów Wlkp. 79:67. Klasyfikacja końcowa: 1. Gdynia, 2. Bogdanka, 3. Poznań, 4. Gorzów Wlkp.

Grupa B: Enea AZS Szkoła Gortata Poznań – RMKS Rybnik 72:63 * Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk – UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 88:46 * Politechnika – Poznań 66:65 * Basket – Rybnik 43:69 * Poznań – Basket 81:57 * Rybnik – Politechnika 55:90. Klasyfikacja końcowa: 1. Politechnika, 2. Poznań, 3. Rybnik, 4. Basket.

Półfinał

Bogdanka AZS UMCS Lublin – Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 73:76 (21:15, 10:19, 21:17, 21:15)

Bogdanka: Kusiak 15, Adamczuk 12, Nassisi 10 (1x3), Jeziorna 10 (1x3), Kuper 1 oraz Ullmann 19 (2x3), Lubecka 6, Pogorzelska 0,

Politechnika: Grządziela 20 (4x3), Kloska 17 (3x3), Rutkowska 12 (2x3), Głąbikowska 5 (1x3), Wikłak 4 oraz Danielewicz 11, Kozik 7 (1x3), Ustaszewska 0, Lavrinets 0, Właz 0.

Sędziowali: Kamińska i Włodarczyk. Widzów: 200.

Inny półfinał: Gdynia – Szkoła Gortata Poznań 82:46.

Mecz o 7 miejsce: Gorzów Wlkp. – Basket 64:67.

Mecz o 5 miejsce: MUKS Poznań – Rybnik 33:74.

Mecz o 3 miejsce

Bogdanka AZS UMCS Lublin – Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 61:71 (22:15, 12:22, 20:23, 7:11)

Bogdanka: Kusiak 16 (1x3), Jeziorna 16, Nassisi 7 (1x3), Adamczuk 5, Kuper 3 (1x3) oraz Ullmann 8, Mitura 3 (1x3), Dyś 2, Lubecka 1, Pogorzelska 0.

Poznań: Główczak 17 (2x3), Brzustowska 12 (1x3), Tomaszkiewicz 8, Haegenbarth 7, Koryzna 6 (1x3) oraz Rakowska 14 (3x3), Woźna 5 (1x3), Napierała 2.

Sędziowali: Hałkai Włodarczyk. Widzów: 180.

Finał

Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk – GTK VBW Gdynia 61:74 (20:17, 13:21, 15:22, 13:14)

Politechnika: Rutkowska 19, Kloska 12, Wiklak 7 (1x3), Grządziela 7 (1x3), Głąbikowska 5 (1x3) oraz Danielewicz 8, Ustaszewska 2, Kozik 1, Giza 0, Lavrinets 0, Właz 0, Jankowska 0.

Gdynia: Ułan 35 (5x3), Stasiak 11 (1x3), N. Tomasik 11, Kobiella 9 (1x3), Wysocka 2 oraz Maj 4, Harnadyk 2, O. Tomasik 0, Socha 0, Radel 0, Stolarska 0, Fierka 0.

Sędziowali: Gieroba i A. Szczotka. Widzów: 400.