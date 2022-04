LNBA. Tytuł trafił w godne ręce

Gra w wielkim finale play-off toczyła się do dwóch zwycięstw. Tydzień wcześniej pierwszy krok w kierunku tytułu wykonała Matematyka. W niedzielę zrobiła drugi, decydujący krok i zapewniła sobie kolejny w swojej historii mistrzowski tytuł. Zrobiła to w sposób imponujący, bo w niedzielnym spotkaniu z Symbitem dominowała przez pełne 40 min. Zwycięzca meczu był już znany praktycznie w połowie spotkania, bo Matematyka wygrywała 51:34. W drugiej połowie już tylko kontrolowała przebieg boiskowych wydarzeń i ostatecznie wygrała aż 91:74.

Nieoczekiwanym bohaterem tego meczu był Bogdan Lembrych. Doświadczony obrońca Matematyki zaliczył fatalny występ przed tygodniem, kiedy musiał opuścić boisko z powodu przekroczenia limitu fauli już w pierwszej połowie. Tym razem był lepiej skoncentrowany i zdobył aż 16 pkt. Dzielnie wspierał go Tomasz Celej, który zdobył 19 pkt, a po meczu otrzymał nagrodę MVP finałów. 44-latek to jedna z ikonicznych postaci lubelskiej koszykówki. W swojej karierze reprezentował barwy m.in. Startu Lublin, AZS Lublin czy Anwilu Włocławek. Grał też przez pewien czas poza granicami Polski reprezentując wówczas kluby z Niemiec i Węgier. U pokonanych znakomity występ zaliczył Piotr Trzaskowski. Ten wychowanek AZS UMCS Lublin, który później udzielał się koszykarsko an Wyspach Brytyjskich, przez cały mecz harował w defensywie. Nie zapomniał jednak również o ofensywie i zakończył rywalizację z 14 pkt na koncie.

Warto jeszcze wspomnieć o Piotrze Ziółkowskim, który zasłużenie otrzymał statuetkę MVP LNBA. Ten doświadczony obrońca od wielu lat biega po amatorskich parkietach Lublina. W profesjonalnej koszykówce Ziółkowski nigdy się poważniej nie odnalazł. W środowisku amatorskim jest traktowany jednak gwarancją dobrego wyniku. (kk)

Konferencja A – finał

Symbit – Matematyka 74:91 (15:17, 19:34, 20:24, 20:16)

Symbit: Ziółkowski 25 (2x3), Trzaskowski 14, Beczek 9, Zając 3, Szyszkowski 1 oraz Andrzejak 10, Przedromyrski 9, Adamczyk 3 (1x3), Skwira 0.

Matematyka: Ćwik 19 (1x3), Celej 19 (1x3, B. Lembrych 16 (1x3), A. Josik 16, Broda 7 oraz Macieszczuk 8 (2x3), Kusiak 5, Staśkiewicz 1, D. Josik 0, Skolimowski 0.

Stan rywalizacji: 0:2. Matematyka została mistrzem LNBA.

Konferencja A – mecz o 3 miejsce: Alco – Migel Brothers 74:62. Wynik dwumeczu: 145:129. Alco zajęło 3 miejsce.

Konferencja B – finał: Tłoki – Patobasket 72:65. Stan rywalizacji: 1:1. Gra toczy się do dwóch zwycięstw.

Baraż o miejsce w Konferencji B: Dom Plus – Cansped 67:59. Dom Plus awansował do Konferencji B, a Cansped spadł do Konferencji C.