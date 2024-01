Polski Cukier AZS UMCS Lublin pewnie pokonał Eneę AZS Politechnika Poznań

0 A A

Kylee Shook (z piłką) dominowała w strefie podkoszowej (fot. Wojciech Szubartowski)

- Politechnika jest niewygodnym dla nas zespołem. Od dwóch sezonów przeżywamy katusze w meczach z Poznaniem. Dużo gry jeden na jeden, dużo biegania do szybkiego ataku i rzutów za trzy punkty. Na to musimy być gotowi. Pod względem teoretycznym będziemy przygotowani, ale zobaczymy, jak to się przełoży na sam mecz – mówił przed meczem z Eneą AZS Politechniką Poznań Krzysztof Szewczyk, opiekun Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin.



