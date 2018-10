Wojciech Szawarski (Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS): Potrzeba nam solidnej wygranej

Wyspał się Pan po meczu z Wisłą CanPack Kraków?

– Średnio, szczerze mówiąc.

Kiedy rozmawiałem z Dajaną Butuliją przed pierwszym ligowym meczem, to powiedziała mi, że kilka elementów w grze jest jeszcze do poprawy, ale nie ma się czym martwić. Czy po tych trzech spotkaniach pojawiły się już powody do zmartwień?

– To jest dopiero początek. Mamy bardzo ciężki terminarz, bo byliśmy w Gorzowie, teraz graliśmy z Wisłą, a zaraz jedziemy do Wrocławia. Potem jeszcze Bydgoszcz, Polkowice i Toruń. Na początek mamy same najlepsze drużyny. Potrzeba nam solidnej wygranej, żeby dziewczyny trochę się odblokowały, bo ten sezon zaczął się dla nas nerwowo. Zawsze jest coś do poprawienia – i na początku i pod koniec sezonu.

Po meczu z Wisłą warto spojrzeć na dwa najsłabsze elementy – fatalną skuteczność i słabą obronę rzutów dystansowych. Skupiacie się na tym?

– Obrona nie była najgorsza. Wisła dysponuje bardzo dobrymi zawodniczkami, a my skupialiśmy się na ograniczeniu poczynań tych najlepszych i to się udało. Kluczową zawodniczką jest (Leonor – dop. red.) Rodriguez, która była niewidoczna, bo była przez nas bardzo dobrze kryta. Tak naprawdę te koszykarki, które decydują o sile Wisły, były dobrze bronione, ale zaskoczyła nas trochę Klaudia Niedźwiedzka. Wisła rzuciła nam 66 punktów i to jest dobry wynik. My powinniśmy po prostu rzucić więcej. Mamy problemy ze skutecznością w ataku, a wynika to z kilku rzeczy – takiej trochę nerwowości, trochę z braku płynności gry. Nie wszystkie decyzje, które podejmują dziewczyny w danym momencie, są dobre.

Czy ta drużyna dobrze dogaduje się na parkiecie?

– Jeszcze nie do końca. Dziewczyny mają problemy, szczególnie z grą pod koszem. Liczyłem na to, że będziemy tam groźniejsi, dzięki czemu zawodniczki obwodowe będą miały więcej miejsca na górze. Na razie nie wygląda to najlepiej. Wiemy, co nie funkcjonuje i liczymy na to, że będzie tylko lepiej.

W jaki sposób można użądlić Ślęzę Wrocław?

– Nie odkryję Ameryki – wszystko zaczyna się od obrony. Musimy ograniczyć ich najlepsze zawodniczki, liderki, które zdobywają dużo punktów. Mam parę pomysłów, ale dopiero boisko zweryfikuje, czy są one dobre, czy nie.

Czy fakt, że podstawowa rozgrywająca Brianna Kiesel ciągle zmaga się z urazem mięśnia dwugłowego uda torpeduje panu plan gry?

– Tak. Dzień przed meczem nie trenowała, bo nie chcieliśmy ryzykować. Nie jest to komfortowa sytuacja. Zawodniczka, teoretycznie, może grać, ale gdzieś tam z tyłu głowy ma to, że każde dynamiczniejsze wejście pod kosz może się źle skończyć. Jest to tym bardziej problem, że Brianna opiera swoją grę na dynamice i szybkości. Julka Adamowicz też od miesiąca nie może sobie poradzić z dolegliwością przeciążeniową. Tak naprawdę, to powinna dwa tygodnie odpocząć, ale nie możemy sobie na to pozwolić. Nie chciałbym jednak w jakikolwiek sposób się usprawiedliwiać.