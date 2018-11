David Dedek (TBV Start Lublin): Upson wciąż uczy się zespołu

Mam wrażenie, że potrzebowaliście takiego meczu i takiego zwycięstwa, jak to z AZS Koszalin...

– Zdecydowanie. Weszliśmy w to spotkanie na wysokiej intensywności i to pozwoliło nam zbudować sporą przewagę. Wiedziałem, że to będzie trudny mecz. Rywale zmienili trenera i na pewno zagrali lepiej, niż im się to zdarzało do tej pory. Byliśmy również przygotowani na to, że będą zmieniali obronę. Tak rzeczywiście było, bo koszalinianie płynnie przechodzili z krycia indywidualnego do strefowego. AZS to dobry zespół i widać to było zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy zeszło z nich ciśnienie.

Za to u was po przerwie pojawiło się zbyt dużo spokoju. Najbardziej ucierpiała pana deska trenerska...

– Rzeczywiście, w trzeciej kwarcie połamałem swoją deskę. Za dużo było w naszej grze rozluźnienia. Zamiast dobić rywala, to pozwoliliśmy mu nabrać pewności siebie. Graliśmy zbyt wolno i zbyt miękko.

Narzekał pan ostatnio na skuteczność swoich podopiecznych w rzutach z dystansu. W piątek chyba nie może pan mieć do nich o to pretensji?

– W koszykówce jest tak, że rzut czasami siedzi, a czasami nie. W piątek było z tym elementem dobrze. Przeciwko obronie strefowej trzeba trafiać z dystansu. Jeżeli jest z tym problem, to wtedy gra się dużo trudniej.

Jestem zbudowany postępem, który czyni Devonte Upson.

– Uczymy się jego, a on uczy się zespołu. To bardzo wartościowy zawodnik, który ma wiele atutów. On dużo pracuje nad sobą i widać, że coraz lepiej ustawia się na boisku. To przekłada się na lepsze pozycje do oddania rzutu. Na pewno jest obecnie na dużo wyższym poziomie, niż na początku sezonu.

Kiedy do zespołu dołączy gracz na pozycję numer dwa?

– Jesteśmy w trakcie rozmów z kilkoma zawodnikami. To jest jednak trudny okres. Zawodnicy, którzy dobrze grają mają już swoje zespoły. Z kolei ci co nie grają, to są zazwyczaj słabo przygotowani. Skupiamy się więc na graczach, którzy są niezadowoleni z roli, jaka odgrywają w drużynie, ale są w regularnym treningu. Chcemy, aby powrót do intensywnej gry zajął im jak najmniej czasu. Zresztą ile taka przerwa robi widać na przykładzie Antona Gaddeforsa. To bardzo dobry jakościowo i mądry zawodnik. Miał jednak długą przerwę i teraz jest w takim stanie, w jakim są zawodnicy w trakcie okresu przygotowawczego. Ma miękkie nogi, łapie zadyszkę i nie może ustabilizować rzutu. To jest normalne na tym etapie treningu.

Nie żałuje pan, że nie przyjął go do drużyny już w lecie? Wiem, że Anton sam o to zabiegał.

– Ale on gra na tej samej pozycji co Marcin Dutkiewicz. Mamy też wieloletnią umowę z Wojciechem Czerlonko. Nie było sensu dublować ich pozycji.

Kiedy Marcin Dutkiewicz wróci do treningów?

– Cieszymy się, że Marcin jest już zdrowy. Do treningów wróci najprawdopodobniej w grudniu.