TBV Start chce zrobić kolejny krok. W czwartek rusza Memoriał Zdzisława Niedzieli

Minione rozgrywki czerwono-czarni zakończyli na dziewiątym miejscu w tabeli. O play-offy bili się jednak do ostatniej kolejki. A skoro tak, to trudno się dziwić, że celem na ten sezon ma być awans do najlepszej ósemki.

– Po to budowaliśmy drużynę. Chcemy wykonać ten kolejny krok. Nie tylko znaleźć się w ósemce, ale i powtórzyć wynik z Pucharu Polski – mówi Arkadiusz Pelczar, prezes klubu. Dodaje też, jak w lecie wyglądała budowa składu. – Postawiliśmy na stabilizację. Większość chłopaków została w zespole. Wszyscy się doskonale rozumieją i nie musimy od nowa się zgrywać. Kwestie poznawania się i chemii to dla nas duży plus. Czy trudno było przekonać Jamesa Washingtona do powrotu? Na początku na pewno tak. Dostał jednak od nas możliwość bycia liderem, stabilizację i dwuletnią umowę. Zawodnik czuje się w Lublinie komfortowo, a do tego odrzucił ofertę z Azji. Na dodatek warunki kontraktu są podobne do tych sprzed roku. Nic tylko się cieszyć, że został z nami – dodaje prezes Pelczar.

Czerwono-czarni ostatnio bardzo dobrze radzą sobie w meczach sparingowych. Jeżeli liczyć także turniej na Litwie, gdzie podopieczni Davida Dedka wygrali swoje ostatnie spotkanie, to mogą się już pochwalić imponującą serią zwycięstw z rzędu. TBV Start pokonał... siedmiu ostatnich rywali.

– Jestem zadowolony z okresu przygotowawczego. Pokazał, że idziemy w dobrym kierunku, ale wyniki nie są na tym etapie najważniejsze. Dlatego do tych zwycięstw nie przywiązywałbym tak dużej uwagi. Cieszę się bardzo, że tylu zawodników zostało z nami. To ułatwiło nam pracę na początku. Trójka nowych graczy też sprawdza się bardzo dobrze – przekonuje trener David Dedek.

Wyjaśnia też, z jakim nastawieniem podchodzi do Memoriału Zdzisława Niedzieli. – To będą dla nas dwa ostatnie mecze przed ligą. Dla wszystkich będą one bardzo ważne. Traf jednak chciał, że w trzech pierwszych kolejkach zagramy z tymi zespołami, które wystąpią w memoriale. A to oznacza, że będziemy mieli informacje z pierwszej ręki, na co ich stać. Pewnie jednak nikt nie pokaże wszystkiego, a pewne rzeczy postara się ukryć. My zrobimy podobnie – uśmiecha się szkoleniowiec czerwono-czarnych.

Ostatnio z powodu drobnej kontuzji na turnieju w Starogardzie Gdańskim nie mógł zagrać Kacper Borowski. Wszystko wskazuje jednak na to, że zawodnik będzie już do dyspozycji trenera w czwartek i piątek. – Miałem problem z kolanem skoczka i trener wolał, żebym odpuścił. Wydaje mi się, że wszystko jest już jednak w porządku i jestem mentalnie nastawiony na to, żeby pokazać się lubelskiej publiczności – zapewnia Kacper Borowski.

TBV Start w czwartek zmierzy się z MKS Dąbrowa Górnicza, a dzień później z Miastem Szkła Krosno. Oba spotkania zaplanowano na godz. 19.30.

TOYOTA NADAL Z TBV STARTEM

W sezonie 2018/2019 klub z Lublina nadal może liczyć na wsparcie Toyota Auto Park Lublin. TBV Start otrzyma od swojego partnera cztery hybrydowe samochody. – Dziękujemy bardzo za zaufanie. To będzie już czwarty rok naszej współpracy i to dla nas naprawdę duże wsparcie, a także oszczędność. Klub to nie tylko drużyna na boisku, ale także codzienna praca. Dzięki temu, że kontynuujemy naszą współpracę będziemy mogli się skupić na sprawach sportowych – mówi Arkadiusz Pelczar, prezes czerwono-czarnych.

– Kiedy zaczynaliśmy, to tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądać ta współpraca. W czwartym roku możemy jednak powiedzieć, że staliśmy się kibicami. A wśród koszykarzy i sympatyków klubu zyskaliśmy zwolenników – wyjaśnia Mieszko Mazurek, dyrektor lubelskiego salonu.

BILETY NA MEMORIAŁ

Memoriał Zdzisława Niedzieli tym razem zostanie rozegrany w czwartek i piątek. Klub przygotował około 300 bezpłatnych wejściówek na zawody. Można je odbierać w kilku miejscach na terenie miasta, w: Perłowej Pijalni Piwa, która mieści się przy ul. Bernardyńskiej 15A (w godz. 14-24), Perła Sport Pubie, przy ul. Stadionowej 1 (w godz. 12-24), Hotelu Mercure, przy Al. Racławickich 12 (recepcja) oraz w siedzibie klubu, przy ul. Montażowej 16, (w godz. 9.30-15.30 oraz w dniu turnieju od godz. 15)

PROGRAM MEMORIAŁU ZDZISŁAWA NIEDZIELI

Czwartek: Legia Warszawa – Miasto Szkła Krosno (17) * TBV Start Lublin –MKS Dąbrowa Górnicza (19.30). Piątek: MKS Dąbrowa Górnicza – Legia Warszawa (17) * TBV Start Lublin – Miasto Szkła Krosno (19.30).