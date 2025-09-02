Lublinianki w kadrze

Aleksandra Rosiak i Paulina Wdowiak z PGE MKS El-Volt Lublin otrzymały powołania od Arne Senstada na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Rozpocznie się ono 14 września w Wałczu. Zwieńczeniem treningów będzie sparingowa rywalizacja z Serbią, która jest zaplanowana na 20 września w Gnieźnie.
Warto wspomnieć, że norweski szkoleniowiec na liście rezerwowej umieścił aż cztery zawodniczki lubelskiej ekipy. Na wezwanie oczekiwać będą Adrianna Górna, Daria Przywara, Daria Szynkaruk i Magda Więckowska.
Przypomnijmy, że zgrupowanie w Wałczu oraz rywalizacja z Serbią ma przygotować polskie szczypiornistki do zaplanowanych na przełom listopada i grudnia mistrzostw świata.