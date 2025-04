Patobasket oraz Matematyka zmierzą się w finałowej serii

W Konferencji A rywalizowano o awans do finałowej serii. Po dwóch pierwszych spotkaniach w obu parach wynik brzmiał 1:1, a gra na tym etapie toczy się do trzech zwycięstw. Pierwsi na parkiecie pojawili się gracze Sky Jumpers i Matematyki. Przez większość spotkania przewagę mieli gracze beniaminka Konferencji A, którzy w czwartej kwarcie wygrywali już nawet różnicą 9 pkt. Wówczas jednak sprawy w swoje ręce wziął Bogdan Lembrych, który celnymi rzutami za 3 pkt dał nowe życie ekipie Matematyki. Obrońców tytułu na prowadzenie wyprowadził celnym rzutem osobistym Artur Josik. Później ten sam zawodnik i Mieszko ćwik dołożyli po jeszcze jednym punkcie i Matematyka wygrała 49:46. Bohaterem spotkania był Bogdan Lembrych, który zdobył aż 19 pkt. Na deskach natomiast dominował Mateusz Mróż, który zebrał 10 piłek i dorzucił jeszcze 9 pkt. U pokonanych wyróżnił się Antoni Futrzyński. 17-latek występujący na co dzień w II-ligowej Lubliniance KUL Basketball zdobył 21 pkt.

W drugim półfinale również nie brakowało emocji. Patobasket w rywalizacji z Alco prawie przez cały czas był na prowadzeniu. Nie potrafił jednak zbudować większej przewagi, co skutkowało nerwową końcówką. Zawodnicy Alco mieli w niej swoje szanse, ale najpierw nie trafiłi do kosza, a później zrobili stratę. W efekcie Patobasket wygrał 57:55 i zameldował się w finale. Bohaterem meczu był duet podkoszowych Wojciech Matysek i Stanisław Mitrut. Obaj to byli zawodnicy lubelskiego Startu, Matysek nawet zaliczył epizod na najwyższym poziomie rozgrywkowym. W niedzielę Matysek zdobył 8 pkt i zebrał 11 piłek. Mitrut natomiast na swoim koncie zapisał 8 zbiórek. U rywali wyróżnił się Aleksander Rak, który zdobył 19 pkt.