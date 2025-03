PGE MKS FunFloor pewnie zameldował się w półfinale Orlen Puchar Polski piłkarek ręcznych

Zawodniczki z południa Polski od pierwszych minut ustawiły się w roli drużyny goniącej, głównie dzięki dobrej grze lubelskich skrzydłowych. Na parkiecie szalały Julia Pietras, a także Magda Balsam. Ta druga zdobyła aż 11 bramek, chociaż trzeba zaznaczyć, że sporo z nich padło po rzutach karnych. Nie umniejsza to jej zasług, zwłaszcza, że Balsam w wielu sytuacjach pokazywała niesamowita ochotę do gry oraz formę. W jednej z ostatnich akcji pierwszej połowy popisała się takim sprintem do piłki, że nie powstydziłby się go chyba nawet Struś Pędziwiatr. A trzeba pamiętać, że wówczas miała już w nogach wiele minut na boisku.

Minusy wtorkowej rywalizacji? Środkowy fragment drugiej połowy, kiedy w grę MKS FunFloor wkradło się sporo nonszalancji. To sprawiło, że kilka akcji zakończyło się bez efektu bramkowego, a nawet pojawił się błąd przy zmianie. Paweł Tetelewski szybko jednak przywrócił swoje podopieczne do pionu i w końcówce meczu gospodynie już grały bez zarzutu.

Sam szkoleniowiec natomiast mógł być zadowolony nie tylko z postawy zawodniczek PGE MKS FunFloor, ale również z postawy Edyty Byzdry. Młodsza siostra Kingi Achruk do Gliwice jest wypożyczona z Lublina. W przyszłym sezonie powinna wrócić do PGE MKS FunFloor, chociaż nie jest pewne czy będzie dla niej miejsce. – Pomidor – tak odpowiedział Paweł Tetelewski na pytanie o miejsce Byzdry w PGE MKS FunFloor w przyszłym sezonie. Na pewno wtorkowym występem Edyta Byzdra przybliżyła się do gry w Lublinie, bo rozegrała znakomity mecz.

PGE MKS FunFloor Lublin – Sośnica Gliwice 36:20 (19:9)

FunFloor: Mamić, Gawlik -- Balsam 11, Pietras 4, M. Więckowska 3, Planeta 3, Dziuba 3, Olek 2, D. Więckowska 2, Szynkaruk 2, Nieuwenweg 2, Pastuszka 1, Posavec. Kary: 12 min.

Sośnica: Kordowiecka, S. Kubisztal, Musakova -- Byzdra 6, Dorsz 5, Kostuch 5, Leśniak 2, Dmytrenko 1, Strózik 1, Tukaj, Skubacz, Kozimur. Kary: 12 min.

Sędziowali: Kret i Świętek (obaj Kraków). Widzów: ok. 1313.

Pozostałe wyniki ćwierćfinałów: MKS PIotrcovia Piotrków Trybunalski – MKS URBIS Gniezno 27:25 * KPR Gminy Kobierzyce – KPR Ruch Chorzów 37:19. Mecz KGHM MKS Zagłębie Lubin – Energa Start Elbląg odbędzie się w sobotę.