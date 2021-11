Czołówka pozostała bez zmian. Grała Keeza bialska klasa okręgowa

Beniaminek z Radzynia Podlaskiego dopisał cenne trzy punkty do swojego dorobku. Gospodarze pokonali Kujawiaka Stanin 2:1. Było to trzecie zwycięstwo w sezonie. Dotychczas pokonali w takim samym stosunku bramkowym LKS Agrotex Milanów oraz 3:2 Granicę Terespol. Wygrywając z Kujawiakiem miejscowi przełamali serię trzech kolejnych porażek. – W końcu się udało. Pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłę. Potrzebujemy jedynie spokoju. Nie możemy popełnić prostych błędów – cieszy się Artur Idzikowski, szkoleniowiec Młodzieżówki.

Miejscowi przegrywali 0:1. Trener beniaminka miał nosa z wprowadzeniem rezerwowego. To Emil Mazurek, który wszedł z ławki już w pierwszej odsłonie, strzelił dla Młodzieżówki dwa gole. – Od pewnego czasu popełniamy kardynalne błędy. Tak też było i w tym meczu. Do przerwy prowadzimy 1:0 i nie potrafimy strzelić kolejnych goli. Powinniśmy wygrać to spotkanie – twierdzi trener Kujawiaka Andrzej Zarzycki.

Młodzieżówka Radzyń Podlaski – Kujawiak Stanin 2:1 (0:1)

Bramki: Mazurek (60, 75) – Rafał Goławski I (30).

Młodzieżówka: Łukaszuk – Kobojek, Dymek, Łoziński (65 Jaworski), Burda, Fijałek, Sidor, Dorosz, Drygiel, Kryjak (35 Mazurek), Michalski (65 Reszka).

Kujawiak: Dadasiewicz – Dębiak, Kąkol, Gajownik, Rafał Goławski I, Maciej Skwarek (60 Mucha), Gajowy, Osiak, Abramek, Tronowski (46 Chromiński), Adamiak.

Az-Bud Komarówka Podlaska – Tytan Wisznice 7:2 (4:0)

Bramki: Patkowski (14), Borkowski (38, 66, 79), K. Klimiuk (44), Daniłko (45), Mitura (57) – Oniszczuk (54), Jakubiuk (84).

Az-Bud: Nowachowicz (55 Sidor) – K. Klimiuk, Miutra, Kania, Sokołowski, Patkowski (55 M. Klimiuk), Barańczuk (46 Borowski), Daniłko, Jędrzejewski (75 Zieniuk), Borkowski, Mróz (75 Grabiński).

Tytan: Makaruk – Żelazowski (45 Kiryczuk), K. Kobyliński, Gromysz (75 Klimkowicz), Szydło (60 M. Kobyliński), Jakubiuk, Kisiel, Bujnik, Wieliczuk, Brodzki (73 Pasternak), Oniszczuk.

LKS Agrotex Milanów – Unia Krzywda 2:3 (0:1)

Bramki: Pawlak (63 z karnego, 68) – Filip (33), P. Bober (50), S. Bober (80).

W 57 min Grzegorz Romaniuk (Milanów) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz Krzywdy).

Czerwona kartka: Kamil Romaniuk (Milanów) w 90 +2 min, za drugą żółtą.

Milanów: Król – Gidlewski, Pawlak, E. Romaniuk (52 Pieńkus), Antoniuk, Wlazły, K. Romaniuk, G. Romaniuk, Ostapiuk, Podgajny, Gil.

Krzywda: Dadasiewicz – A. Białach, Filip, G. Piszcz, Łukasik, Chmiel (60 M. Piszcz), S. Bober, Cieślak, Komar (46 Kryczka), Rosłoń, P. Bober (70 Nankiewicz).

ŁKS Łazy – LZS Dobryń 3:2 (0:1)

Bramki: Kierych (68), Wysokiński (77 z karnego), Krukow (81) – R. Andrzejuk (31, 87).

ŁKS: Lisiewicz – Zarzycki, Janaszek (46 Młynarczyk), Wereszczyński, Ebert, Kiryło (83 Gomółka), Olszewski (46 Kierych), Wysokiński (90 Zdanikowski), Fortuna, Ścioch (46 Gałach), Krukow.

Dobryń: T. Andrzejuk, Konrad Mądry, Cydejko, Kamil Mądry, R. Andrzejuk, Kozakiewicz, Golec (70 Bielecki), Korneluk, Kozłowski, Staszczuk.

Bad Boys Zastawie – Granica Terespol 2:0 (1:0)

Bramki: M. Nurzyński (10, 47).

Bad Boys: Szewczak – A. Nurzyński, Marcin Cizio, Świętochowski, Kępka, Kajda (46 Borkowski), Walo (69 Grochowski), Śledź, Stosio, Mateusz Cizio (88 Kępka), M. Nurzyński.

Granica: Sterniczuk – Roślik, Jakuszko, Trochimiuk, Sawicki (87 Wójciak), Lewczuk (55 Paderewski), Pawluczuk, Demczuk, Tymon, Machnowski (65 Sarnacki), Jaszczyk (80 Zasiuk).

Sokół Adamów – Unia Żabików 1:1 (0:1)

Bramki: Mateusz Baran (77) – Pawelec (35).

Czerwona kartka: Krzysztof Kępa (Żabików) w 52 min, za drugą żółtą.

Sokół: M. Dzido – Miszta, K. Nowicki, Skórka, Piotrowski (55 Czubek), Wierzbicki (70 Okniński), Sokołowski (85 Alikowski), Jarosław Bosek, Osial (85 Proch), J. Nowicki (65 Jakub Bosek), Mateusz Baran.

Żabików: Kwaśny – Pieńko, Frączek, Kępa, Kałuski, Garbacik, Drygiel (85 Dąbkowski), Pawelec, Koczkodaj, Antoniuk (72 Semeniuk), Wachnik (75 Golec).

Grom Kąkolewnica – Orzeł Czemierniki 5:1 (3:1)

Bramki: P. Muszyński (20, 28, 76), Lecyk (36, 60) – Madejski (4 samobójcza).

Grom: Kaczmarek (82 Rypiński) – R. Zieliński, Madejski (82 Kot), Kosel, M. Muszyński, Musiatowicz (55 Lipiński), Marczuk (78 Zdyb), Lecyk, P. Muszyński, Rycaj, Samociuk (65 P. Zieliński).

Orzeł: Krupa – Konrad Dobosz (75 Wójtowicz), Zazuwiak, Powałka, Cholewa, Kacper Dobosz, Wójcik, Orzechowski, Piotrowicz, Mańko, Sosnowski.

Bizon Jeleniec – Ar-Tig Huta Dąbrowa 2:3 (1:0)

Bramki: A. Gajownik (43), Botwina (90 + 3 z karnego) – Pietrzak (60), R. Pawlak (72, 81).

W 81 min Paweł Pietrzak (Ar-Tig) nie wykorzystał rzutu karnego (strzał odsbił bramkarz). Dobitka Rafała Pawlaka trafiła już do siatki.

Bizon: Kopeć – M. Izdebski, A. Gajownik, Grzywacz, Połeć (65 E. Gajownik), Osiak, Jankowski (80 Wietrak), Olek, Piotrowski, P. Izdebski, Botwina.

Ar-Tig: Tomasik (63 K. Sudowski) – Mazurek, K. Nowek, Dawidek, Koślacz, R. Pawlak, K. Pawlak, Pietrzak, Grzyb, Deres (55 K. Łukasiak), Gnyszka (90 + 1 Osial).