Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 25 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA

Dzisiaj
12:55
Strona główna » Sport » Piłka nożna » CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA

Dwie czerwone kartki nie przeszkodziły Włodawiance, kołyska dla Krystiana i komplet wyników chełmskiej okręgówki

Autor: Zdjęcie autora (grom)
Udostępnij 0 A A
GKS Łopiennik przegrał z Frassatim Fajsławice 1:3
GKS Łopiennik przegrał z Frassatim Fajsławice 1:3 (fot. GKS ŁOPIENNIK)

Brat Siennica Nadolna lepszy od beniaminka z Różanki. Astra Leśniowice odniosła drugie zwycięstwo z rzędu. Tym razem rozbiła drugiego z beniaminków, Vitrum Wola Uhruska. Rezerwy Chełmianki Chełm wysoko pokonały Hetmana Żółkiewka. Przez całą drugą połowę Włodawianka Włodawa grała w dziewięciu przeciwko kompletnej drużynie Ogniwa Wierzbica.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Dopiero przed wyjazdem do Siennicy Nadolnej beniaminek z Różanki ogłosił nowy transfer. Do zespołu przybył Mateusz Chwedoruk (rocznik 1997). Napastnik po ośmiu latach ponownie reprezentował będzie zielone barwy. W drużynie z Włodawy w minionych rozgrywkach strzelił 30 goli, co dało koronę króla strzelców. Piłkarz wystąpił już na inaugurację w meczu przeciwko Astrze Leśniowice.

W meczu z Bratem Siennica Nadolna snajper miał kilka okazji, nie potrafił zamienić ich na gole. – Taktyka na spotkanie z beniaminkiem z Różanki zakładała, że oddamy pole przeciwnikowi, a sami będziemy grać z kontry. W pierwszej części mieliśmy kilka okazji do zdobycia goli. W poprzeczkę trafił Paweł Szadura, z kolei strzał Sebastiana Suduła obronił bramkarz gości. W tej części to drużyna z Różanki prowadziła grę – relacjonuje szkoleniowiec Brata Andrzej Ignaciuk.

Zwycięska bramka dla gospodarzy padła po samobójczym strzale Kacpra Staszewskiego. – Piłka odbiła się od zawodnika gości i wpadła do bramki. Po tym golu drużyna wykonała kołyskę dla Krystiana, syna naszego kierownika Robert Malinowskiego. W końcówce nasz bramkarz miał trochę pracy, obronił kilka sytuacji. Wygraliśmy ważne spotkanie. Mierzyliśmy się z dobrym zespołem z Różanki. Jeszcze nie jeden zespół zgubi punkty w spotkaniu z tym beniaminkiem – twierdzi Ignaciuk.

Goście też mieli swoje okazje do wyrównania. – Paweł Staszczak trafił w poprzeczkę, a Eryk Cyryl nieczysto uderzył w piłkę. Graliśmy cały czas piłką, mieliśmy swoje szanse na wyrównanie i objęcie prowadzenia. Z wypracowanych okazji należało nam się zwycięstwo. Niestety, za okazje bramkowe nikt nie przyznaje punktów. Brakowało nam skuteczności – mówi szkoleniowiec Eko Różanki Patryk Błaszczuk.

Brat Siennica Nadolna – Eko Różanka 1:0 (1:0)

Bramka: Staszewski (samobójcza 21).

Czerwona kartka: Marek Zakowski (Różanka) w 89 min, za faul.

Brat: Mróz – Malinowski, Wikliński, Dubaj, Arkadiusz Kister, Kniażuk, Szadura, Arnold Kister, Aleksander Urbański, Ciechański (80 Typiak), Suduł (90 + 2 Rzeźnik).

Różanka: Blachani – Kawiak, Staszewski, Błaszczuk (83 Zakowski), Czekier, Sztejno, Staszczak, Kuczyński, Lejko (70 Cyryl), Mahdysh, Chwedoruk.

Sparta Rejowiec Fabryczny podzieliła się punktami z Ruchem Izbica. Dobre zawody, do czasu kontuzji i koniecznej zmiany, rozegrał Adrian Gadomski.

– Adrian dograł piłkę przy pierwszej bramce do Mateusza Adamca, który już w trzeciej minucie. Pod koniec pierwszej części nabawiał się kontuzji i musiał opuścić plac gry. Myśleliśmy, że skoro już na początku spotkania, bardzo szybko, strzeliliśmy pierwszego gola, to z kolejnymi też pójdzie nam łatwo. Tymczasem w drugiej części mecz się wyrównał. Dobrze zaprezentowali się obaj bramkarze. Pozostał niedosyt. Jeszcze przy 1:0 powinniśmy podwyższyć na 2:0 – ubolewa Robert Szokaluk, prezes Sparty.

– Obie drużyny mogły strzelić gole, nie wykorzystały swoich okazji. W 92 minucie, grac już w osłabieniu, mogliśmy zdobyć drugą bramkę. Remis jest sprawiedliwy – podsumowuje trener Ruchu Roman Blonka.

Sparta Rejowiec Fabryczny – Ruch Izbica 1:1 (1:1)

Bramki: Adamiec (3) – Banach (40).

Czerwona kartka: Bartłomiej Banach (Ruch) w 90 min, za zagranie piłki ręką.

Sparta: Wikło – Melnyk (65 Wiewióra), Oleksiejuk, Chybiak, Gadomski (40 Wójcik), Rutkowski, Adamiec, Barabasz, Charmast, Mucha (59 Mazurek), Psuja (75 Terlecki).

Ruch: Janda – Bożko, Babiarz, Knap, Wlizło (46 Binek), P. Lewandowski (60 Śliwa), Kędziera (80 Zaprawa), Wojewoda, Jasiński, Banach, Gałka (46 Buk).

Drugie zwycięstwo odniósł Frassati Fajsławice. Podopieczni trenera Rafała Robaka pokonali na wyjeździe GKS Łopiennik 3:1. – W pierwszej połowie to przeciwnik miał więcej z gry, wypracował też kilka dogodnych okazji bramkowych. W drugiej gra się wyrównała i powoli to moja drużyna zaczęła zyskiwać przewagę. Z wypracowanych sytuacji strzeleckich wygraliśmy zasłużenie – relacjonuje szkoleniowiec Frassatiego Rafał Robak.

Przed sezonem kadrę drużyny z Fajsławic zasilili m. in. Patryk Błaziak z Biskupic, Oskar Dzida, Jakub Żmuda z rezerw świdnickiej Avii.

– Wzmocniliśmy drużynę i o początek sezonu byłem spokojny. Liczyłem na komplet punktów. Patrzymy na każdy kolejny mecz i zawsze walczymy o zwycięstwo – zapowiada Robak.

Kolejny komplet punktów, tym razem przed własną publicznością, wywalczyła Astra Leśniowice. Na inaugurację ekipa trenera Artura Dąbrowskiego wywiozła zwycięstwo z terenu beniaminka Eko Różanki (4:3), w sobotę nie dała szans kolejnemu debiutantowi, Vitrum Wola Uhruska. Gospodarze rozbili rywala 6:1. – Nasza gra wyglądała bardzo dobrze. Przeciwnicy stworzyli jedną groźną sytuację. W drugiej połowie mieliśmy mecz pod pełną kontrolą – podsumowuje Damian Wierzchoś, kierownik Astry.

Drugie zwycięstwo odniosły rezerwy Chełmianki Chełm. Miejscowi pokonali Hetmana Żółkiewka 6:0. – Nie przypominam sobie aby Hetman zagroził naszej bramce. Był to spokojny mecz, praktycznie bez emocji – ocenia Andrzej Krawiec, szkoleniowiec Chełmianki II.

We Włodawie spotkały się zespoły, które w pierwszej kolejce zremisowały swoje mecz po 1:1, Włodawianka na wyjeździe z Hetman Żółkiewka, Ogniwo u siebie z GKS Łopiennik. Spotkanie z Ogniwem nie potoczyło się po myśli miejscowych.

– Goście zagrali dwie długie piłki na napastnika i już w piątej minucie przegrywaliśmy 0:5. Wyrównaliśmy na 2:2 i mieliśmy swoje okazje na strzelenie kolejnych goli. Niestety, jak się nie trafia, to się nie wygrywa – mówi Antoni Kruk, kierownik Włodawianki. Gospodarze stracili dwóch zawodników z powodu czerwonych kartek i od 42 minuty grali w osłabieniu.

– Bardzo dobrze zaczęliśmy to spotkanie. Kluczem do sukcesu była konsekwencja, zaangażowanie zawodników, dyscyplina taktyczna. Wygraliśmy zasłużenie – ocenia Marcin Wawruszak, kierownik Ogniwa.

Po remisie na inaugurację rozgrywek ze Spartą Rejowiec Fabryczny spadkowicz z IV ligi Kłos Chełm dopisał komplet punktów po meczu z Unią Rejowiec. Jednak pierwsi na prowadzenie wyszli goście. – Po wyrównanej i remisowej pierwszej połowie, w drugiej podkręciliśmy tempo i mimo że przegrywaliśmy 0:1, podkręciliśmy tempo i ostatecznie zwyciężyliśmy. Naszym celem w każdym meczu jest walka o zwycięstwo – mówi Michał Antoniak, trener Kłosa Chełm.

– Próbowaliśmy „odgryzać” się gospodarzom, prowadziliśmy wyrównaną walkę. W końcówce zabrakło nam ławki aby skutecznie stawiać opór rywalowi – mówi szkoleniowiec Unii Rejowiec Roman Rossa.

Pozostałe wyniki: GKS Łopiennik – Frassati Fajsławice 1:3 (Mazurkiewicz z karnego 54 – Oroń 60, P. Baziak 71, 90 + 4) * Astra Leśniowice – Vitrum Wola Uhruska 6:1 (Rząd 6, Kudlaj 12, Ostapenko 26, Patoka 68, Panas 72, Papuha 78 – D. Dąbrowski 17). Czerwona kartka: Patryk Marczuk (Vitrum) w 51 min, za drugą żółtą. W 75 min, Krystian Nowakowski (Astra) nie wykorzystał rzutu karnego (broni bramkarz) * Chełmianka II Chełm – Hetman Żółkiewka 6:0 (Baidoo 9, W. Mazurek 33, Malichani z karnego 25, 45, 90, Oszwa 60) * Włodawianka Włodawa – Ogniwo Wierzbica 2:3 (Walentyn Fedoruk 14, Bartnik z karnego 22 – Pawlak 2, Sitarczuk 5, 33). Czerwone kartki: Szymon Latała (Włodawianka) w 33 min, za drugą żółtą; Daniel Polak (Włodawianka) w 42 min, za faul * Kłos Chełm – Unia Rejowiec 3:1 (Gierczak z karnego 60, 70, Rakowski 90 - J. Kozioł 55). Czerwona kartka: Wojciech Rossa (Rejowiec) w 70 min, za drugą żółtą.

Górnik dzisiaj zagra z wiceliderem tabeli

Górnik Łęczna gra z Wieczystą. "W meczach z faworytami słabsi mogą sprawić niespodziankę"

Orzeł grał do końca, druga wygrana KS Drelów i reszta wyników bialskiej okręgówki

Orzeł grał do końca, druga wygrana KS Drelów i reszta wyników bialskiej okręgówki

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
chełmska klasa okręgowa włodawianka włodawa brat cukrownik siennica nadolna frasatti fajsławice SPS EKO Różanka gks łopiennik

Pozostałe informacje

Autobusy wracają z wakacji. Co się zmieni od 1 września w komunikacji miejskiej?

Autobusy wracają z wakacji. Co się zmieni od 1 września w komunikacji miejskiej?

Od poniedziałku, 1 września, wraca powakacyjny rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Lublinie. To oznacza m.in. zwiększoną częstotliwość kursowania głównych linii – w godzinach szczytu autobusy i trolejbusy będą odjeżdżały co 15 minut.
GKS Łopiennik przegrał z Frassatim Fajsławice 1:3

Dwie czerwone kartki nie przeszkodziły Włodawiance, kołyska dla Krystiana i komplet wyników chełmskiej okręgówki

Brat Siennica Nadolna lepszy od beniaminka z Różanki. Astra Leśniowice odniosła drugie zwycięstwo z rzędu. Tym razem rozbiła drugiego z beniaminków, Vitrum Wola Uhruska. Rezerwy Chełmianki Chełm wysoko pokonały Hetmana Żółkiewka. Przez całą drugą połowę Włodawianka Włodawa grała w dziewięciu przeciwko kompletnej drużynie Ogniwa Wierzbica.
Prezydent Chełma Jakub Banaszek

Chełm czeka na południową obwodnicę. Miasto zmienia projekt na skromniejszy

Miliony złotych w zapowiedziach, pół wieku obietnic i ani metra asfaltu. Południowa obwodnica Chełma stała się symbolem komunikacyjnych złudzeń. Prezydent Jakub Banaszek uspokaja, że finał nastąpi w 2028 roku, ale dziś inwestycja znowu stoi w miejscu.

Kurs angielskiego online - czy to skuteczny sposób na naukę? https://elements.envato.com/english-language-learning-concept-with-books-and-f-D2ZNEJG

Kurs angielskiego online - czy to skuteczny sposób na naukę?

Rewolucja cyfrowa zmieniła niemal każdy aspekt naszego życia – od pracy, przez rozrywkę, aż po edukację. Jeszcze kilkanaście lat temu nauka języka angielskiego kojarzyła się głównie z dojazdami do szkół językowych i zajęciami o stałych porach. Dziś coraz więcej osób zadaje sobie pytanie: a może by tak spróbować inaczej? Kurs angielskiego online kusi elastycznością i wygodą, ale czy faktycznie jest tak skuteczny jak jego stacjonarny odpowiednik? Zanurzmy się w temat kursów online i sprawdźmy, co kryje się za ich rosnącą popularnością.
Podstawy prowadzenia firmy w Wielkiej Brytanii – kompletny poradnik dla przedsiębiorców

Podstawy prowadzenia firmy w Wielkiej Brytanii – kompletny poradnik dla przedsiębiorców

Czy wiesz, że od stycznia 2025 roku składki ZUS dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) wynoszą już 1773,96 zł miesięcznie? Jeśli doliczymy do tego minimalną składkę zdrowotną (381,78 zł), całkowite miesięczne obciążenie wzrasta do 2155,74 zł.
Skup długów jako narzędzie poprawy płynności finansowej firm i osób prywatnych

Skup długów jako narzędzie poprawy płynności finansowej firm i osób prywatnych

W obrocie gospodarczym często dochodzi do sytuacji, w której kontrahenci nie regulują faktur w terminie. Powstają długi faktury o różnym stopniu przeterminowania, które utrudniają przedsiębiorcom wywiązywanie się z własnych zobowiązań.
Kąpielisko Moczydło w Nieliszu jest już w tym roku zamknięte. Jeśli ktoś zdecyduje się wejść do wody, zrobi to na własną odpowiedzialność

Ostatni tydzień wakacji. Dwa kąpieliska w Lubelskiem już zamknęły sezon

Woda wszędzie jest czysta. Ale dwa kąpieliska w naszym województwie już na tydzień przed końcem wakacji zakończyły sezon.
Jak dobrać odpowiedni toner do drukarki laserowej Brother?

Jak dobrać odpowiedni toner do drukarki laserowej Brother?

Dobór odpowiedniego tonera do drukarki Brother może wydawać się skomplikowany, ale dzięki kilku prostym krokom można uniknąć frustracji i zapewnić niezawodne działanie urządzenia. W artykule dowiesz się, jak zidentyfikować kompatybilny toner na podstawie modelu drukarki, co oznaczają symbole na wkładach oraz jakie są różnice między oryginalnymi tonerami, zamiennikami i produktami regenerowanymi. Odkryj najważniejsze wskazówki, które ułatwią świadomy wybór i optymalizację kosztów drukowania.
Orzeł grał do końca, druga wygrana KS Drelów i reszta wyników bialskiej okręgówki

Orzeł grał do końca, druga wygrana KS Drelów i reszta wyników bialskiej okręgówki

LKS Agrotex Milanów lepszy od Absolwenta Domaszewnica. Orzeł Czemierniki kończył mecz z ŁKS Łazy w podwójnym osłabieniu, a mimo to pokonał rywala 3:2. Victoria Parczew odesłała Bizona Jeleniec z bagażem czterech goli. Rezerwy Podlasia Biała Podlaska rozbiły Unię Krzywda 8:0
50-latek usiłował zabić swoją byłą żonę. Wcześniej był już karany

50-latek usiłował zabić swoją byłą żonę. Wcześniej był już karany

50-latek z gminy Biała Podlaska okazał się tyranem. Usiłował zabić swoją byłą żonę, zadając jej ciosy nożem.
Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
zdjęcia, wideo
galeria
film

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Mieszkańcy gminy Żyrzyn w niedzielę obchodzili święto plonów, czyli tradycyjne dożynki. Najładniejsze wieńce w tym roku uwiły sołectwa w Borysowie i Zagrodach. Konkurs wiedzy o gminie wygrali natomiast mieszkańcy Kotlin. Wieczorem na scenie wystąpił Golden Life. Zespół zagrał swoje największe hity.
Jak tylko tężnia została uruchomiona pojawiły się przy niej pierwsze osoby zainteresowane skorzystaniem z inhalacji solankowych

Z poślizgiem, ale jest. Można korzystać z tężni solankowej

Miała powstać w zeszłym roku, ale nie wyszło. Na szczęście ostatecznie budowa tężni solankowej w ramach budżetu obywatelskiego Zamościa doszła do skutku i od weekendu mieszkańcy i turyści mogą korzystać z inhalacji.
Rezerwy Avii Świdnik wygrały pierwszy mecz po spadku do lubelskiej klasy okręgowej

Avia II Świdnik ograła Wisłę Puławy, wyniki lubelskiej okręgówki

Nieudany debiut w na poziomie okręgówki dla Wisły Puławy. Podopieczni trenera Radosława Adamczyka okazali się słabsi od spadkowicza z czwartej ligi – zespołu Avii Świdnik – przegrywając 0:2
Silny wiatr wywrócił żaglówkę z nastolatkami. Szybka akcja na Jeziorze Białym

Silny wiatr wywrócił żaglówkę z nastolatkami. Szybka akcja na Jeziorze Białym

Do groźnego wypadku doszło w niedzielę nad Jeziorem Białym. Silny wiatr wywrócił żaglówkę z nastolatkami.
Pogoń 96 Łaszczówka (zielone koszulki) po dwóch porażkach z rzędu zdobyła pierwszy punkt w lidze

Trzecie zwycięstwo BKS Bodaczów, dwie różne połowy w Starym Zamościu

Omega Stary Zamość strzeliła w sobotę dwie piękne bramki, ale tylko zremisowała na swoim boisku z Pogonią 96 Łaszczówka. Goście po słabej pierwszej połowie pokazali charakter w drugich 45 minutach i rzutem na taśmę uratowali punkt.
CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA
26. KOLEJKA

Wyniki:

Bug Hanna - Granica Dorohusk 8-0
Frassati Fajsławice - Sparta Rejowiec F. 1-1
Spółdzielca Siedliszcze - Chełmianka II 3-5
GKS Łopiennik - Brat Siennica Nadolna 4-2
Unia Rejowiec - Włodawianka 2-2
Ruch Izbica - Ogniwo Wierzbica 4-1
Astra Leśniowice - Hetman Żółkiewka 3:0 (wo)

Tabela:

1. Bug 26 69 105-27
2. Astra 26 57 77-31
3. Włodawianka 26 56 56-30
4. Ruch 26 51 60-33
5. Brat 26 43 56-60
6. Unia R. 26 42 44-42
7. Chełmianka II 26 38 58-49
8. Ogniwo 26 34 50-55
9. Łopiennik 26 30 49-83
10. Sparta 26 26 35-51
11. Hetman 26 25 55-85
12. Frassati 26 24 51-66
13. Granica 26 18 33-76
14. Spółdzielca 26 9 30-104

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 