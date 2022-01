Orzeł Srebrzyszcze wsparty finansowo może przygotowywać się do rundy rewanżowej

Przyszłość klubu jawiła się w ciemnych barwach. Wynikało to z planów powiększenia terytorium Miasta Chełm kosztem gminy wiejskiej Chełm. – W planach było pozyskanie terenów naszej miejscowości czyli Srebrzyszcza, w tym także siedziby klubu. Gdyby tak się stało, przeszlibyśmy pod zarząd Miasta Chełm i funkcjonowanie naszego klubu stanęłoby pod dużym znakiem zapytania. Patrząc w przyszłość, wobec licznych podmiotów korzystających z dotacji na sport z budżetu Miasta Chełm, przewidywaliśmy zmniejszenie lub całkowity brak wsparcia finansowego naszego klubu, a w konsekwencji jego likwidację – tłumaczy Adam Sikorski, prezes Orła.

Na szczęście, po licznych protestach mieszkańców zainteresowanych miejscowości z terenów gminy wiejskiej Chełm, w tym Srebrzyszcza, 22 października zostało podpisane porozumienie przez prezydenta miasta Chełm Jakuba Banaszka i wójta gminy Chełm Wiesława Kociubę. Ostatecznie do miasta ma zostać włączonych około 470 hektarów. Będą to przede wszystkim tereny potencjalnie inwestycyjne i niezamieszkane, także w Srebrzyszczu. Miasto zyska nowe obszary, ale dopiero od 1 stycznia 2023 roku. – To dla nas bardzo dobra wiadomość. Nadal możemy liczyć na wparcie gminy Chełm, będziemy istnieć. Nie musimy kończyć działalności klubu – cieszy się prezes.

Orzeł otrzymał już na ten rok powiększoną dotację na sport z gminy wiejskiej Chełm w kwocie 65 tysięcy. – To o 10 tysięcy więcej niż w miniom roku. Jesteśmy mile zaskoczeni. Duża w tym zasługa radnego ze Srebrzyszcza Andrzeja Lewińskiego. Dzięki wparciu gminy Chełm z wójtem Wiesławem Kociubą na czele możemy normalnie funkcjonować. Od czasu powstania klubu czyli od 2013 roku gmina finansowała wiele inwestycji dla naszego klubu. W 2021 roku wykonane zostało automatycznie nawadnianie boiska, nowe ławki dla rezerwowych. Wcześniej otrzymaliśmy nowe trybuny, ogrodzenie boiska, wydłużyliśmy i poszerzyliśmy murawę. Stan infrastruktury w klubie w roku 2013, a w minionym, to tak jak byśmy porównali ziemię z niebem – bardzo dużo zyskaliśmy na inwestycji gminnych – cieszy się Sikorski.

Po mało zadowalającej rundzie jesiennej, w której Orzeł wygrał tylko trzy mecze i aż 10 przegrał, władze klubu patrzą z nadzieją na ligową wiosnę. – 12. miejsce nas nie satysfakcjonuje, zresztą, na koniec może nie dać utrzymania. Widziałem większość naszych spotkań. Naprawdę nie graliśmy źle. Miło było słyszeć opinie od działaczy innych klubów, że gramy dobrze, potrafimy prowadzić grę. Co najważniejsze, drużyna pod okiem trenera Dominika Drewieckiego miała pomysł na grę. W niektórych spotkaniach po prostu brakowało nam szczęścia. W kilku meczach trener stawał do bramki za kontuzjowanego Adama Kurasia – ocenia prezes.

Przygotowania do rundy rewanżowej Orzeł rozpocznie 17 stycznia. – Będziemy trenować dwa razy w tygodniu, w hali w Dorohusku. Trzecie zajęcia planowane są w już w terenie. Mam deklaracje od zawodników, że chcą nadal grać w Orle. W tej sytuacji nie zamierzamy dokonywać roszad w kadrze. Patrząc na tabelę, dobrze byłoby wskoczyć do pierwszej dziesiątki. Z ligi mogą spaść nawet trzy drużyny, a może i więcej. Chcemy spokojnie utrzymać się w lidze okręgowej – zapowiada Sikorski.