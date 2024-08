Trener Astry Leśniowice nie dotrwał do inauguracji nowego sezonu

Chyba niewielu kibiców miejscowej Astry spodziewało się takiego rozstrzygnięcia. Wygrywając czerwcowy baraż o ligę okręgową z Orłem Srebrzyszcze trener Artur Dąbrowski pomógł wrócić drużynie z Leśniowic na ten szczebel rozrywkowy po… 21 latach.

Podopieczni Dąbrowskiego nie pozostawili ekipie z wyższej ligi żadnych złudzeń, Astra rozbiła Orła, i to jeszcze na jego terenie, aż 6:0. Trzy trafienia zaliczył Bartosz Goździewski, dwa Sebastian Dąbrowski, syn szkoleniowca, a jedno Krystian Nowakowski.

- Chcieliśmy pokazać jak mocna jest czołówka naszej ligi. Przegraliśmy dwukrotnie z rezerwami Chełmianki i raz zremisowaliśmy. Taki wyczyn dał nam dopiero drugie miejsce w tabeli i konieczność gry w barażu. Wygraliśmy z Orłem w dobrym stylu. Cieszymy się, że wracamy do ligi okręgowej po 21 latach - mówił szkoleniowiec Astry Artur Dąbrowski.

Pod okiem doświadczonego trenera beniaminek rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. W pierwszym meczu kontrolnym Astra rozbiła K. S. SINKO Energy Bezek 8:4. Z kolei w sparingach z drużynami spoza regionu podopieczni Dąbrowskiego zremisowali z Orłem Baniocha 1:1. Bramkę dla Astry zdobył Mikołaj Prybiński. Natomiast w starciu z Orłem Zielonka wygrali 3:1. W tym sparingu zdobyczą strzelecką podzielili się Bartosz Goździewski (dwa gole) i Michał Kępka. Były to spotkania, w których na trenerskiej ławce beniaminka zasiadał jeszcze Artur Dąbrowski.

- Podczas meczu sprawdzaliśmy nowe ustawienia, nowe warianty taktyczne i nowych zawodników, którzy nie ma co ukrywać zachwycili grą. To niezwykle budujące w kontekście długiego sezonu ligowego. Początek meczu należał do Orła, ale z upływem czasu przejmowaliśmy kontrolę na boisku. Dziękuję zawodnikom za grę i zaangażowanie. Z takimi piłkarzami z takim nastawieniem nikogo nie musimy się obawiać. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie sezonu - mówił po meczu Dąbrowski.

Natomiast w spotkaniu II rundy Pucharu Polski LZPN oddział Chełm Astrę z Orłem Srebrzyszcze prowadził już w roli nowego szkoleniowca Dawid Bereda, dotychczas piłkarz zespołu. Ekipa z Leśniowic nie będzie mile wspominać tego meczu, przegrała bowiem aż 0:8.