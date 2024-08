GKS Katowice - Motor Lublin (relacja na żywo)

GKS Katowice – Motor Lublin 0:0

Bramki:

GKS: Kudła – Kuusk, Jędrych, Klemenz, Repka, Rogala, Czerwiński, Kowalczyk, Błąd, Nowak, Zrelak.

Motor: Brkić – Stolarski, Rudol, Najemski, Luberecki, Scalet, Kubica, Wolski, Ndiaye, Ceglarz, Mraz.

Żółte kartki: Rogala (GKS).

Sędziuje: Patryk Gryckiewicz (Toruń)

--------------------------------------------------

Rezerwowi:

GKS: Strączek, Galan, Mak, Komor, Marzec, Arak, Milewski, Wasielewski, Antczak.

Motor: Rosa, Romanowski, Wełniak, Caliskaner, Wójcik, Simon, M. Król, Bartos, Gąsior.

---------------------------------------------------

35' Znowu ufffff. Najemski przypadkowo odbił piłkę głową w stronę swojej bramki, wrzuca Błąd na głowę Zrelaka, który mógł uderzyć zdecydowanie lepiej.

33' Uffff byłoby groźnie przed polem karnym Motoru, ale Nowak zespuł akcje katowiczan kiepskim przyjęciem.

32' Klemenz dobrze przyblokował Ndiaye, łapie piłkę Kudła.

31' Daleki wyrzut z autu Rudola, małe zamieszanie, ale GKS zdołał zażegnać niebezpieczeństwo.

30' Ndiaye wygrał pojedynek z Klemenzem, zagrał na drugą stronę do Ceglarza, ale będzie "tylko" rożny dla przyjezdnych.

29' Kolejny strzał gospodarzy, tym razem Zrelak głową. Po raz kolejny niecelny.

28' Chwila przerwy w grze, pomocy potrzebował Ndiaye po pojedynku w powietrzu.

25' Szybka odpowiedź gospodarzy. Bardzo ładna akcja. Czerwiński na prawym skrzydle miał sporo możliwości, zdecydował się na wycofanie piłki i Błąd po raz kolejny nie trafia w bramkę po strzale z dystansu.

24' Szansa dla lublinian! Wolski do Mraza w pole karne, wydawało się, że Słowak straci piłkę, ale jednak szczęśliwie się przy niej utrzymał, uderzył, ale prosto w Kudłę, który broni nogami.

22' Nieporozumienie po drugiej stronie boiska, Luberecki niecelnie podawał do Ceglarza.

22' Klemenz wygrywa pojedynek z Ndiaye przy linii bocznej.

21' Ceglarz wywalczył rzut rożny. Za krótko Wolski.

20' Dobre długie podanie Klemenza w pole karne, ale Czerwiński nie sięgnął futbolówki.

17' Dobra centra Ndiaye, ale wybija GKS. Teraz Motor trochę dłużej przy piłce.

14' Kolejna próba miejscowych z dystansu, tym razem Czerwiński, ale znowu niecelnie.

13' Ekipa z Katowic przejmuje inicjatywę. Akcja prawą stroną, centra w pole karne, a piłka przeszła przez całe pole karne do Rogali. Na szczęście gracz GKS za długo zbierał się do strzału i został zablokowany.

12' Kontrę Ndiaye faulem zatrzymał Rogala i obejrzał "żółtko".

11' Gospodarze atakowali lewym skrzydłem, będzie rożny.

10' Zagapił się Rudol i stracił piłkę, ale odważnie z bramki wyszedł Brkić i bez problemów zażegnał niebezpieczeństwo.

9' GKS dłużej utrzymał się przy piłce, były dwie próby podania w pole karne, ale obie wybijali obrońcy. Na koniec znowu Błąd z dystansu, ale tym razem zdecydowanie gorzej.

7' I znowu groźnie zaatakowała ekipa z Lublina. Goście bardzo ładnie rozegrali akcję. Najpierw Ceglarz wrzucił z lewego skrzydła, a wszystko zakończył nieudanym uderzeniem zza szesnastki Scalet.

4' Dobra akcja Motoru i naprawdę poważa okazja na gola. W środku piłkę wywalczył Kubica, futbolówka trafiła na prawą flankę do Ndiaye, a Senegalczyk wyłożył ją do Wolskiego. Pomocnik gości uderzył po ziemi, ale nieznacznie się pomylił.

3' Błąd się nie zastanawiał, tylko od razu huknął zza pola karnego, ale tuż nad bramką.

1' W 23 sekundzie Ceglarz centruje w pole karne, ale bramkarz "Gieksy" szybszy od Ndiaye.

1' Gramy!

-------------------------------------------------

Mateusz Stolarski na antenie Canal Plus Sport 3

– Bardzo się cieszymy, że do staliśmy się do ekstraklasy, pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Dwa tygodnie pauzy? Taka była decyzja Jagielloni i mieli do tego prawo. My musieliśmy się zaadaptować, nie zmieniło nam to zbytnio przygotowań. Po prostu zamiast meczu ligowego zagraliśmy gierkę wewnętrzną. To na pewno nie będzie wymówka, mamy nadzieję, że te dwa tygodnie przygotowań przyniosą pozytywny skutek. Odtworzyliśmy parę klipów z poprzedniego meczu z GKS Katowice, bo filozofia rywali i trenera Góraka się nie zmieniła. Jak zagramy? Motor najważniejsze, żeby zagrał swoje, narzucił swoje tempo gry, czyli wysoki i agresywny pressing, który spowoduje, że będziemy mieli dużo odbiorów na połowie przeciwnika. To jest tylko plan, liczymy, że zaczniemy bardzo mocno od początku.

Znamy składy obu drużyn. W ekipie gospodarzy na ławce wylądował były "Motorowiec" Aleksander Komor. Mateusz Stolarski zdecydował się na więcej roszad. W "podstawie" wyjdą: jego brat Paweł, Arkadiusz Najemski, Krzysztof Kubica, ale i Jacques Ndiaye.