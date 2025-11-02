Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Cenny punkt. Lech Poznań - Motor Lublin (zapis relacji na żywo)

Karol Czubak w tym sezonie zdobył już siedem goli
Karol Czubak w tym sezonie zdobył już siedem goli (fot. Wojtek Szubartowski)

Motor prowadził w Poznaniu z Lechem 2:0 po 20 minutach. Ostatecznie drużyna Mateusza Stolarskiego zremisowała na trudnym terenie 2:2.

Lech Poznań – Motor Lublin 2:2 (2:2)

Bramki: Palma (25), Pereira (45+1) - Pereira (9-samobójcza), Ronaldo (20).

Lech: Mrozek – Pereira (79 Gumny), Douglas, Milić, Gurgul, Ouma, Jagiełło (67 Kozubal), Rodriguez (79 Fiabema), Ismaheel (46 Bengtsson), Ishak, Palma (67 Agnero).

Motor: Brkić – Stolarski, Bartos, Najemski, Luberecki, Samper (77 Łabojko), Wolski (67 Scalet), Rodrigues (89 Karasek), Król, Czubak (77 Dadashov), Ronaldo (46 van Hoeven).

Żółte kartki: Milić, Pereira - Rodrigues.

Sędziuje: Sebastian Krasny (Kraków).

Rezerwowi:

Lech: Bąkowski, Moutinho, Agnero, Bengtsson, Fiabema, Gumny, Thordarson, Mońka, Kozubal, Skrzypczak.

Motor: Tratnik, Meyer, Matthys, Ede, Palacz, Łabojko, Scalet, Karasek, van Hoeven, Haxha, Dadashov.

---------------------------------------------------

90+6' Koniec meczu. Cenny punkt Motoru w Poznaniu.

90+5' Miały być 3 minuty, a jeszcze jest wolny dla Lecha. Potem jeszcze aut, ale Lech bez sytuacji.

90' Sędzia dorzucił tylko 3 minuty do regulaminowego czasu gry.

90' Ajajaj dobra akcja van Hoevena, który wpada w pole karne i zamiast strzelać próbuje dogrywać. Blokuje go wracający Gumny i łapie Mrozek.

89' Skurcze łapią Rodriguesa. Jego miejsce zajął Karasek.

87' Uffff Agnero przejmuje w polu karnym Motoru piłkę po fatalnym podaniu do tyłu, ale Bartos ratuje sytuację, odbija futbolówkę na rzut rożny.

84' Rodrigues zaskoczył wszystkich, bo nie wrzucał z rzutu wolnego, a podał na lewo do van Hoevena. Holender dobrze wrzuca, piłka ląduje na górnej siatce.

82' Fatalna centra Oumy.

81' Ładny rajd Bengtssona lewą flanka, ale zabrakło lepszego dogrania.

77' Mogło być groźnie, ale fatalnie podaje Dadasho, do nikogo.

76' Ostatnie akcje Czubaka. Najpierw rajd, za chwilę niecelny strzał i "Czubiego" zmienia Dadashov. Wchodzi także Łabojko za Sampera.

75' Odpowiedź gospodarzy. Agnero do Ishaka, a ten z ostrego kąta trafia w boczną siatkę.

73' Ajajaj w końcu szansa dla Motoru! Przechwyt Rodriguesa, który podaje w pole karne do Scaleta, który jednak strzela prosto w Mrozka. Czubak próbował dobijać, ale niecelnie.

73' Van Hoeven znowu odkleił się od Pereiry, ale znowu źle dograł.

71' Uffff Samper traci piłkę, Rodriguez na szczęście bardzo niecelnie dogrywa do Ishaka. Gdyby podał lepiej, to pewnie byłaby "setka" dla Lecha.

70' Van Hoeven ładnie "urwał" się na lewym skrzydle, ale źle dogrywał do kolegów, szkoda.

67' Dwie zmiany w Lechu. Wchodzą Agnero i Kozubal, a schodzą Palma oraz Jagiełło.

67' Scalet za Wolskiego.

67' A teraz Jagiełło tuż obok.

66' Cały czas groźnie w polu karnym Motoru. Bengtsson już pod bramką, ale zatrzymany przez Najemskiego.

65' Ishak dostał piłkę w pole karne, ale miał problem z przyjęciem. Akcję gospodarzy kończy Jagiełło, który huknął bardzo niecelnie.

64' Motor dwa razy miał szansę wyjść z kontrą, ale błyskawicznie tracił piłkę. Lech bardzo dobrze gral na wyprzedzenie.

62' Najpierw nieudana kontra Czubaka i Króla, za chwilę centra tego drugiego i strzał głową "Czubiego", ale za lekki i kompletnie niecelny.

61' Palma wyraźnie obok bramki.

60' Rodrigues fauluje Bengtssona przed polem karnym, szansa dla Lecha na bezpośredni strzał. A Portugalczyk ma już kartkę, więc sporo ryzykuje.

58' Mnóstwo miejsca miał Stolarskiego, podciągnął z piłką pod pole karne, ale Wolski wszystko zepsuł.

56' Król wyjechał już za linię końcową.

54' Jeszcze większe ufffff. Po centrze z narożnika boiska Brkić i Najemski się nie dogadali. Dwa razy strzela Palma, a za drugim podejściem Rodrigues odbija na kolejny korner.

53' Ufff mnóstwo szczęścia gości. Brkić z problemami, wychodzi, nie łapie piłki, a Ishak nie zorientował się, gdzie jest futbolówka. Ostatecznie Motor wybija na rzut rożny.

52' Najpierw akcja van Hoevena, który jednak źle dogrywał. Za chwilę kontra Lecha, dogranie w pole karne do Bengtssona, ale kiedy Szwed szykował się już do strzału, to piłkę wyłuskał mu Luberecki.

50' A za chwilę źle dogrywał i stracił piłkę, strzela Ishak jednak bardzo niecelnie.

50' Stolarski wygrał ważny pojedynek z Palmą.

49' Wolski zaliczył przechwyt, ale szybko stracił piłkę.

48' Motor ciągle zamknięty w swoim polu karnym, kolejny aut.

47' Lech w natarciu, teraz rożny.

46' Szybki wolny dla Lecha.

46' Gramy po przerwie. Motor niestety bez Ronaldo, którego zastąpił van Hoeven.

45+5' Koniec pierwszej połowy.

45+5' Czubak bokuje wślizgiem strzał Rodrigueza i znowu zwija się z bólu.

45+2' Kartka dla Rodriguesa za faul w środku pola.

45+1' 2:2! Rodriguez wrzuca z lewego skrzydła, Samper odbija piłkę głową, ale wprost do... Pereiry. Ten ładnie uderzył z powietrza po długim rogu.

45' Sędzia dorzucił do pierwszej połowy 5 minut.

43' Trochę teatru z obu stron. Ronaldo wturlał się na boisko, Pereira wyrzucił torbę fizjoterapeuty za murawe, żeby szybko wznowić grę. Teraz runda druga pomiędzy "fizjo" Motoru, a Portugalczykiem, który odpycha Emiliana Sapułę. Obaj oglądają kartki.

40' Przed chwilą z bólu zwijał się Czubak, teraz Ronaldo leży przy linii bocznej.

38' Milić wysoko wyszedł do Czubaka, faulował i obejrzał kartkę.

37' Ishak pada w polu karnym po pięknym podaniu Jagiełły, napastnik protestuje, ale sędzia nie dopatrzyl się faulu, gramy dalej.

36' Rodrigues chyba wrzucał, ale za głęboko i Mrozek piąstkuje na kolejny korner.

35' Król wyrzuca piłkę z autu, Ouma odbija na rzut rożny.

34' Uffff Ismaheel fatalnie rozwiązał kontrę Lecha. Mógł zagrac na lewo, mógł na prawo, a podał w środek, gdzie łatwo Motor przejął piłkę.

32' Palma minął Stolarskiego, ale Bartos dobrze asekurował kolegę.

30' Kolejna w krótkim odstępie czasu szybka strata Motoru, Palma dostaje piłkę na lewym skrzydle i od razu strzela, ale tuż nad poprzeczką.

26' W strzałach celnych jest... 2:1 dla Lecha, ale 2:1 prowadzi Motor.

25' 1:2! Szybki gol kontaktowy Lecha. Ishak przedarł się przed polem karnym, oddał piłkę do Palmy, a ten mimo obecności kilku rywali świetnie uderzył zza szesnastki w samo "okienko".

24' Kontra Motoru 5 na 5, ale tym razem Ronaldo przesadził. Wrzutka wyraźnie "przeciągnięta".

22' Palma wrzuca do Ishaka, ale kapitan Lecha nie sięga piłki, ta ostatecznie mija słupek.

20' 0:2! Rodrigues przejmuje piłkę w środku pola i upadając już na murawę kapitalnie zagrywa do przodu do Ronaldo. Mrozek wyszedł z bramki, ale się zawahał i jednak do niej wrócił. To był raczej błąd, bo Ronaldo uderza po długim rogu na 0:2.

18' Czubak w sytuacji sam na sam umieszcza piłkę w siatce, ale był wyraźny spalony, nie ma drugiego gola dla Motoru.

17' Dobry drybling Ronaldo, szkoda, że piłka po podaniu Wolskiego nie dotarła do Czubaka, bo byłoby groźnie.

15' Uffff paliło się pod bramką Motoru. Najemski odgrywa do Brkicia i zabrakło centymetrów, żeby Palma przejął piłkę.

15' Brkić wychodzi daleko z bramki, ale nie łapie piłki za pierwszym podejściem i za drugim też. Rodriguez uderza na pustą bramkę, ale na górną siatkę.

14' Dobry pressing Lecha, przechwyt, ale akcja kończy się tylko rzutem rożnym.

12' Ismaheel ładnie minął Lubereckiego, zagrał na lewe skrzydło, a Palma niepotrzebnie zdecydował się od razu na strzał, strzał bardzo niecelny.

9' Mogło być 1:0, a jest 0:1. Król zagrywa do Wolskiego, ten oddaje piłkę w pole karne na lewą stronę do Ronaldo. Portugalczyk znowu miał trochę miejsca. Próbował zagrać wzdłuż bramki, a szczęśliwie piłka ląduje w... siatce. Odbiła się od Pereiry i kompletnie zaskoczyła Mrozka.

7' A teraz blisko gola dla Lecha. Dobrze z piłką odwrócił się Rodriguez, strzał oddał Palma. Brkić popełnił błąd, bo odbił wydawałoby się prosty do obrony strzał przed siebie. Na szczęście Najemski szybszy od Rodrigueza.

6' Chwila przerwy, bo na murawie leży Rodrigues. Fizjoterapeuci mocno pracują, aby zaraz Portugalczyk wrócił do gry.

5' Dobra akcja Motoru. Na koniec Ronaldo wycofuje do Rodriguesa, ale pomocnik gości trafia w Milicia.

4' Ronaldo miał już piłkę w polu karnym, ale dobra interwencja Pereiry i nie ma nawet strzału.

1' Zaczął Lech.

---------------------------------------------------

Po wygranej z Widzewem Łódź 3:0 humory w Lublinie wreszcie się poprawiły. A skoro przed rokiem Motor przywiózł ze stadionu przy ul. Bułgarskiej trzy punkty, to wiele osób liczy na powtórkę. Tym bardziej, że „Kolejorz” w tym sezonie nie zachwyca i to delikatnie mówiąc.

Drużyna Nielsa Frederiksena nawet w czwartek miała problemy, żeby pokonać w STS Pucharze Polski czwartoligowego Gryfa Słupsk. Ostatecznie wywalczyła awans po wygranej 2:1. W końcówce gospodarze zdobyli nawet drugiego gola, który ostatecznie nie został uznany.

– Rywal jest w zupełnie innej sytuacji, w porównaniu z tym, jak jechaliśmy do niego w zeszłym sezonie. Rok temu rywalizował na poziomie ligowym i był po serii pięciu zwycięstw z rzędu. Teraz rywalizacja na trzech frontach na pewno sprawia, że dyspozycja drużyny z Poznania jest różna. W dotychczasowych spotkaniach praktycznie zawsze tracił bramkę, bez względu na to, czy grał u siebie, czy na wyjeździe. Linia defensywna na pewno nie wygląda tak, jak życzyłby sobie tego trener. Natomiast zawsze trzeba pamiętać, że Lech to Lech - szczególnie na własnym stadionie, gdzie wciąż jest w czołówce i ma jeden zaległy mecz. Nadal może zniwelować stratę do lidera do dwóch punktów – mówi Mateusz Stolarski, opiekun zespołu z Lublina.

Szkoleniowiec dodaje, jaki fragment meczu może być kluczowy.

– Ważny będzie początek spotkania, w którym musimy od razu narzucić swój styl gry. Chcemy, żeby Lech od początki poczuł, że nie będzie to dla nich proste zadanie, żeby nas pokonać. Jeżeli będziemy w stanie postawić twarde warunki, to będziemy w stanie wrócić z Poznania z punktami. Rzeczywiście, pod tym względem, że ostatnio jechaliśmy do Poznania po przełamaniu w meczu ze Śląskiem, a teraz po zwycięstwie nad Widzewem, są pewne podobieństwa. Jednak ten sezon jest zupełnie inny. Oczekiwania wobec nas też są inne niż w poprzednim sezonie, ale stąpamy twardo po ziemi. Wiemy, że musimy gromadzić punkty, aby cały czas mieć szansę na doskoczenie do środkowej strefy, która jest naszym celem – wyjaśnia trener Stolarski.

PKO BP EKSTRAKLASA
13. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Piast Gliwice 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Zagłębie Lubin 1-1
GKS Katowice - Korona Kielce 1-0
Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 2-1
Legia Warszawa - Lech Poznań 0-0
Motor Lublin - Widzew Łódź 3-0
Pogoń Szczecin - Cracovia 2-1
Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk 2-1
Radomiak Radom - Wisła Płock 1-1

Tabela:

1. Górnik 13 26 21-11
2. Jagiellonia 12 24 24-15
3. Wisła Płock 12 22 16-9
4. Cracovia 12 21 21-14
5. Lech 12 20 20-18
6. Korona 13 19 16-12
7. Zagłębie 12 17 25-18
8. Raków 12 17 14-16
9. Pogoń 13 17 20-23
10. Legia 12 16 14-12
11. Radomiak 13 16 23-23
12. Widzew 13 16 20-20
13. Arka 13 15 9-20
14. Motor 12 14 16-21
15. Katowice 13 14 17-24
16. Lechia 13 10 22-29
17. Bruk-Bet 13 10 17-25
18. Piast 11 7 10-15

