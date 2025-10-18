Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. sobota, 18 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

Ekstraklasa

Dzisiaj
7:49
Strona główna » Sport » Piłka nożna » Ekstraklasa

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Musimy wziąć więcej odpowiedzialności za to, co się dzieje

Autor: Zdjęcie autora lukisz
Udostępnij 0 A A
(fot. Wojtek Szubartowski)

Miała być druga wygrana u siebie w tym sezonie i przełamanie. A co było? Wysoka porażka z GKS Katowice 2:5 i ciąg dalszy kryzysu. Co po piątkowym meczu mówili trenerzy obu ekip?

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Rafał Górak (GKS Katowice)

– Bardzo ważny dla nas moment, bo czekaliśmy na punkty w meczu wyjazdowym. Mamy dwunastą kolejkę, a wygraliśmy po raz pierwszy. Z punktu widzenia budowania się w tabeli istotny okres także przed nami. Te punkty będą miały bardzo dobry wymiar, kiedy potwierdzimy je w kolejnych spotkaniu. To trzecie okienko po dwóch przerwach reprezentacyjnych i chciałoby się, aby drużyna dalej dobrze funkcjonowała. Często mówiliśmy o dobrej grze GKS, a punktów nie mamy tylu, ile byśmy chcieli. Dzisiaj dobre, mentalne w całości przełamanie. Baardzo dobre 30 minut, duża kontrola nad mecze i wydawał się, że jesteśmy an dobrej drodze. Nie jesteśmy jednak idealni. Niepokoi mnie 40 bramek, które padło w meczach z naszym udziałem. Z racji tego, że w drugiej połowie byliśmy skuteczni i wykorzystaliśmy wcale nie taką łatwą sprawę, bo nie zawsze strzela się trzy bramki grając w przewadze jednego zawodnika. Wielkie gratulacje dla zespołu za cierpliwość, za przytomność i dużą rozwagę, to mnie bardzo cieszy. Musimy budować kolejne mecze, tylko w cierpliwej pracy i pokorze do tego, co robimy. Ekstraklasa bardzo mocno pędzi do przodu, a my nie jesteśmy w niej krezusami, dlatego w Katowicach musimy solidnie wykonywać swoją robotę. W poprzednim sezonie nie udało się wygrać z Motorem, dlatego cieszę, że tym razem to my jesteśmy do przodu, a Lublinowi życzę wszystkiego dobrego w kolejnych meczach.

Mateusz Stolarski (Motor Lublin)

– Do straty drugiej bramki, szczególnie pierwsze 15 minut wyglądaliśmy, jakbyśmy grali ze sobą pierwszy raz, niewymuszone straty, bardzo proste błędy techniczne i 2:0 dla „Gieksy”. Chyba zeszło z nas całe ciśnienie, dlatego zagraliśmy najlepsze 25 minut w sezonie. Do bramki na 2-2 i potem złapaliśmy duży wiatr w żagle i czułem, że będzie to, o czym mówiłem na konferencji przed meczem. Potem czerwona kartka, chcieliśmy przetrzymać mecz przy stanie 2-2 do 70-75 minuty, a potem zaryzykować i zagrać o zwycięstwo. Pierwsza akcja, pierwszy stały fragment i nie byliśmy w stanie kryć wszystkich zawodników, którzy są groźni ze stałych fragmentów. Musieliśmy jednego zostawić i był to właśnie Zrelak. Stwierdziliśmy, że większe szanse na gola są ze światła bramki, a nie na dalszym słupku. Pomyliłem się i taką bramkę straciliśmy, ostatni w strefie tego nie wyblokował. Potem weszliśmy w mecz, gdzie miałem jeszcze poczucie, że przy odrobinie szczęścia odrobimy na 3-3, bo mieliśmy dobry moment. Niestety, nie strzeliliśmy. Jak jest 2-3 i gracz w dziesiątkę, to albo chcesz przegrać, jak najmniej, albo idziesz po bramkę. My poszliśmy, ale strzelał przeciwnik. Gratulacje dla rywali, wygrali zasłużenie z przebiegu całego spotkania. Dla nas jest to bardzo ciężki okres i musimy się wszyscy uderzyć w pierś i wziąć więcej odpowiedzialności za to, co się dzieje. Pretensje możemy mieć jednak tylko do siebie.

Straty piłki w pierwszej połowie...

– Są dwa typy trenerów, jedni będą udawali, że mają nad wszystkim kontrolę i sto pomysłów. Jako trener nie masz nad wszystkim kontroli. Drugi mówi szczerze, jak sytuacja wygląda. To są tak proste straty. Nie masz presji, masz piłkę przy nodze, nie jestem w stanie tego racjonalnie wytłumaczyć, nie dlatego, że jestem bezradny, bo przegraliśmy, nie wiem z czego one wynikają.

– Tak samo jak nie miałem wpływu na te straty z początku, ale i na to, że nagle ruszyliśmy. Wpływ taktyczny miałem, bo strzelaliśmy, jak mieliśmy strzelać. Nagle jednak byliśmy w stanie transportować piłkę, od tych samych zawodników, którzy ją wcześniej tracili do skrzydłowych. Piłka nożna to jest kwestia wielu rzeczy, nie wszystkie jesteś w stanie kontrolować.

– Powiedziałem zawodnikom, że ja nie czuję do nich złości, frustracji, ani pretensji, bo wiem, że oni bardzo chcą. Mam takie poczucie, że wiele rzeczy ucieka nam przez prosty brak odpowiedzialności. Nie wynika on do końca z tego, że oni nie realizują zadań. Powiem na trzech przykładach, ale nie jest tak, że uwziąłem się na tych konkretnych zawodników. Jak wytłumaczyć wybicie na rzut rożny Jacquesa z Termaliką, albo drugą żółtą dzisiaj Kuby. Jak to racjonalnie wytłumaczyć? Jest ostatni moment pierwszej połowy, Motor schodziłby naładowany na przerwę, złapaliśmy rytm, już widziałem, że kibice nas niosą. Pierwszą kartkę rozumiem Kubę, ale druga? Jeden zawodnik próbuje podać do dziewiątki, a my cztery razy podajemy w ten sam sposób. Podajmy dwa razy inaczej. Przy pierwszej bramce piłka na nodze Arka, nie odbierajcie jednak tego, że strzelam do zawodników, tylko podaje przykłady. Piłka na nodze Arka po dośrodkowaniu, dlaczego my jej nie walimy na połowę przeciwnika i tam zakładamy pressing. Albo kolejny przykład, Bradly zabiera się dwa razy do tyłu, w sytuacji kiedy może iść do przodu, traci piłkę, a Gieksa jedzie. Jak strzelamy, to nagle zabieramy się do przodu, taka odpowiedzialność za to co każdy ma robić, a największa odpowiedzialność spoczywa jednak na mnie. Jestem zwolennikiem budowania od bramki, błędy taktyczne w obronie, jak ktoś nie przesunie, był za daleko, to moja odpowiedzialność, ale takie rzeczy indywidualne? Nie wiem, jak odpowiedzieć na takie małe straty.

Powrót do meczu?

– Zdecydowała większa celność podań. Plan był taki. GKS pressuje trójką w przodzie. Ofensywni pomocnicy zabiegają stoperów, a jedna z dziewiątek zamyka naszego środkowego pomocnika, wahadła też idą wysoko. My mieliśmy budować z pomocą Ivana 4+2, żeby jeden stoper schodził do środka, wtedy napastnik będzie miał dylemat, kogo wybrać. Jak zabiegały nas dziesiątki, to mieliśmy grać za plecy tego ofensywnego pomocnika, który zabiegał piłkę. Dzięki temu mieliśmy uwolnić piłkę do bocznego obrońcy, albo środkowego pomocnika. Jak to zrobili, to była ich decyzja. Tak strzelaliśmy bramki, bo byliśmy w stanie transportować piłkę od bramkarza, przez obronę, pomoc do dziesiątek. Na początku nie było odpowiedniego podania w te strefy, w które mieliśmy podawać.

Druga połowa...

– Po szybkiej bramce na 2:3 było parę fajnych, ciekawych akcji. Bramka na 2:4 padła z mojej perspektywy, dlatego, bo ja chciałem, żebyśmy zagrali va banque, żeby zawodnicy poszli już mocno pressować, dlatego pojawiło się miejsce w środku, które wykorzystał Nowak czy Błąd. Ryzykujesz, albo odbierzesz i masz kontrę, a jak nie, to mogą z tego coś zrobić i tak się stało. Najbardziej mam pretensje o szybko straconą bramkę, nie powinniśmy jej stracić po stałym fragmencie, kiedy jesteśmy 9, 10 zawodnikami pod piłką.

Jakość kadry nie jest problemem?

– Ja jestem trenerem Motoru i ja muszę wykrzesać maksa z ludzi, których mam. Łatwo mieć do nich pretensje w trudnych momentach, ale ja dzisiaj ich nie mam. Każdy z nich daje takiego maksa, jakiego ma. Myślę, że powinniśmy uderzyć się w pierś i zastanowić, ja powinienem, jakie błędy popełniłem, że punktujemy, jak punktujemy. Nad tym chce myśleć, bo na to mam wpływ. Jeżeli zacznę się zastanawiać nad innymi, zewnętrznymi rzeczami, to nie chciałbym, żeby stało się coś, co nie będzie dobre dla Motoru.

Jaki pomysł na wyjście z kryzysu?

– Powiem szczerze, że chce kontynuować, co zacząłem dwa tygodnie temu. Wiem, co się będzie działo, że spadł mi sufit na głowę, że jest tragedia, ale dzisiaj każdy, kto patrzy na futbol głębiej i spojrzy na pewne rzeczy, to zobaczy, że jest się o co zaczepić.

Co by było, gdyby? Motor rozbity u siebie przez GKS Katowice
galeria
ZDJĘCIA

Co by było, gdyby? Motor rozbity u siebie przez GKS Katowice

Klęska ekipy Stolarskiego. Vuković nowym trenerem Motoru?

Klęska ekipy Stolarskiego. Vuković nowym trenerem Motoru?

Gala PGE Ekstraligi 2025. Wyróżnienia dla Bartosza Zmarzlika i Wiktora Przyjemskiego

Gala PGE Ekstraligi 2025. Wyróżnienia dla Bartosza Zmarzlika i Wiktora Przyjemskiego

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Motor Lublin pko bp ekstraklasa mateusz stolarski rafał górak

Pozostałe informacje

Aleksander Kwaśniewski dzisiaj w Lublinie. Były prezydent z wykładem na KUL
Lublin
galeria

Aleksander Kwaśniewski dzisiaj w Lublinie. Były prezydent z wykładem na KUL

Dzisiaj w południe w sali CTW-113 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbędzie się spotkanie z Aleksandrem Kwaśniewskim - pezydentem RP w latach 1995-2005.

Grafika ilustracyjna

Kupią radiotelefony i agregaty. Bychawa z dotacją na bezpieczeństwo

Ponad 770 tys. złotych trafi do gminy Bychawa z przeznaczeniem na ochronę ludności. Pierwsze inwestycje planowane są jeszcze w tym roku.

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?
DZIENNIK ZE SMAKIEM
film

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?

Choć do świąt jeszcze daleko, w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli już czuć Boże Narodzenie. Co dobrego przygotowaliśmy? O tym w najnowszym odcinku „Dziennika ze smakiem”.
Nierząd, handel ludźmi i gwałt. Grupa przestępcza rozbita
galeria

Nierząd, handel ludźmi i gwałt. Grupa przestępcza rozbita

Na czele szajki stała 37-latka z województwa podkarpackiego, która szukała kobiet w trudnej sytuacji życiowej i werbowała je do prostytucji. Zarówno ona jak i trzej mężczyźni, którzy jej pomagali, zostali zatrzymani przez lubelskich policjantów. Lista zarzutów jest długa.
Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Musimy wziąć więcej odpowiedzialności za to, co się dzieje

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Musimy wziąć więcej odpowiedzialności za to, co się dzieje

Miała być druga wygrana u siebie w tym sezonie i przełamanie. A co było? Wysoka porażka z GKS Katowice 2:5 i ciąg dalszy kryzysu. Co po piątkowym meczu mówili trenerzy obu ekip?
Pożar strawił budynek gospodarczy, a także zniszczył kuchnię i stołówkę
Chełm

Pożar w ośrodku Monar w Chełmie. Placówka apeluje o pomoc

W nocy z czwartku na piątek w ośrodku Stowarzyszenia Monar – Ośrodku Pomocy Bliźniemu Markot przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie wybuchł pożar. Spłonął budynek gospodarczy, a ogień zniszczył również kuchnię i stołówkę. Nikt nie ucierpiał, jednak placówka pilnie potrzebuje wsparcia.
Wójt Janowa Podlaskiego, Karol Michałowski

Chcą odwołać wójta i radę gminy. W niedzielę referendum w Janowie Podlaskim

W najbliższą niedzielę, mieszkańcy gminy Janów Podlaski pójdą do urn, by zdecydować, czy odwołać wójta Karola Michałowskiego oraz radę gminy przed końcem kadencji. Głosowanie potrwa od godz. 7.00 do 21.00, a cisza referendalna rozpocznie się w piątek o północy.
Gala PGE Ekstraligi 2025. Wyróżnienia dla Bartosza Zmarzlika i Wiktora Przyjemskiego

Gala PGE Ekstraligi 2025. Wyróżnienia dla Bartosza Zmarzlika i Wiktora Przyjemskiego

W warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton odbyła się gala PGE Ekstraligi. Po latach dominacji Orlen Oil Motoru Lublin tym razem główne nagrody czyli Szczakiele, wędrowały w ręce konkurentów, a większość statuetek powędrowała do przedstawicieli PRES Grupy Deweloperskiej Toruń czyli tegorocznego mistrza Polski
Europosłanka Marta Wcisło

Unia Europejska broni się przed Rosją. Wcisło: Polska bardzo na tym zyska

Komisja Europejska przyjęła mapę drogową gotowości obronnej 2030 i nowy program przemysłu obronnego EDIP. Oba dokumenty mają wzmocnić bezpieczeństwo Europy i otworzyć nowe możliwości dla polskich firm zbrojeniowych. - Udało się! - cieszyła się Marta Wcisło, posłanka do Parlamentu Europejskiego X kadencji.
Klęska ekipy Stolarskiego. Vuković nowym trenerem Motoru?

Klęska ekipy Stolarskiego. Vuković nowym trenerem Motoru?

W meczu który można śmiało określać mianem starcia „o sześć punktów” Motor Lublin przegrał u siebie z GKS Katowice i znajduje się tuż nad strefą spadkową w PKO BP Ekstraklasie. Czy to oznacza koniec misji Mateusza Stolarskiego jako sternika żółto-biało-niebieskich?
Prezes Fundacji "Sanatoria Kardiologiczne dla Rolników" przed sądem. Co zrobił z trzema milionami?

Prezes Fundacji "Sanatoria Kardiologiczne dla Rolników" przed sądem. Co zrobił z trzema milionami?

W Lubelskim Sądzie Okręgowym rozpoczął się proces przeciwko Kacprowi N., prezesowi Fundacji „Sanatoria Kardiologiczne dla Rolników”. Prokuratura zarzuca mu przywłaszczenie ponad 3 mln zł należących do fundacji – m.in. poprzez umowy z Fundacją „150 Lat KGW" i Krajowym Związkiem Rolników, a także nieuzasadnione wypłaty nagród.

Co by było, gdyby? Motor rozbity u siebie przez GKS Katowice
ZDJĘCIA
galeria

Co by było, gdyby? Motor rozbity u siebie przez GKS Katowice

Co by było, gdyby? Pewnie dzisiaj będzie się nad tym zastanawiać większość kibiców Motoru. Ich pupile przegrywali z GKS Katowice 0:2, zdołali wyrównać, ale w końcówce pierwszej połowy czerwoną kartkę obejrzał Jakub Łabojko. Efekt? Po przerwie przyjezdni wykorzystali grę w przewadze i ostatecznie rozbili żółto-biało-niebieskich 5:2. A ciekawe, co by było, gdyby drużyny grały do końca w pełnych składach?
Pomogły odciski palców. Sprawca odnaleziony po 23 latach

Pomogły odciski palców. Sprawca odnaleziony po 23 latach

Policjanci z Krasnegostawu udowodnili, że praktycznie każda zbrodnia może zostać wyjaśniona. Nawet jeśli minęło od niej ponad 20 lat.

Pięć osób w szpitalu po zderzeniu czterech aut na DK-19

Pięć osób w szpitalu po zderzeniu czterech aut na DK-19

Pięć osób zostało rannych w zderzeniu czterech aut na DK-19 w Radzyniu Podlaskim. Według policji, kierowca ciężarówki najechał na tył Citroena, a reszta to już efekt domina.
Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie
ranking
galeria

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie

Katar, kaszel, gorączka – każdy rodzic zna ten scenariusz aż za dobrze. Gdy dziecko choruje, liczy się nie tylko szybka diagnoza, ale też zrozumienie i spokój. Sprawdziliśmy, gdzie w województwie lubelskim rodzice najczęściej szukają pomocy dla swoich pociech i których pediatrów polecają najbardziej.
PKO BP EKSTRAKLASA
11. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Cracovia 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź 2-4
GKS Katowice - Lech Poznań 0-1
Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3-1
Jagiellonia Białystok - Korona Kielce 3-1
Lechia Gdańsk - Wisła Płock 1-1
Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 2-1
Raków Częstochowa - Motor Lublin 2-0
Radomiak Radom - Zagłębie Lubin 3-1

Tabela:

1. Górnik 11 22 18-9
2. Jagiellonia 10 21 19-13
3. Cracovia 10 18 18-12
4. Korona 11 18 15-10
5. Wisła Płock 10 18 12-7
6. Lech 10 18 18-16
7. Legia 10 15 13-9
8. Radomiak 11 15 20-19
9. Raków 10 14 12-13
10. Zagłębie 10 13 21-16
11. Widzew 11 13 17-15
12. Pogoń 11 13 16-20
13. Arka 11 12 7-15
14. Motor 10 11 11-16
15. Bruk-Bet 11 9 15-21
16. Katowice 11 8 11-22
17. Piast 9 7 8-11
18. Lechia 11 7 19-26

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 