Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 15 września 2025 r.
Serwisy tematyczne

Ekstraklasa

Dzisiaj
7:03
Strona główna » Sport » Piłka nożna » Ekstraklasa

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Sami sobie zgotowaliśmy punkt w meczu z Termaliką

Autor: Zdjęcie autora lukisz
Udostępnij 0 A A
(fot. Łukasz Wójcik/Motor Lublin)

Rozczarowanie w Lublinie. Motor długo prowadził z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza, ale ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Jak trenerzy obu ekip oceniają niedzielne zawody?

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Marcin Brosz (Bruk-Bet Termalica Nieciecza)

– Zdawaliśmy sobie sprawę, gdzie przyjeżdżamy – na jak trudny teren. Motor Lublin Arena, to bardzo wymagające miejsce, a gospodarze mają bardzo ciekawy zespół, który z roku na rok się rozwija. Pierwsza połowa to smutek. Nie tak planowaliśmy naszą grę. Nie tylko wynik, ale i same zachowania na boisku, stwarzanie sytuacji. Druga część, to odwrotność: uśmiech, radość, coś, co pokazuje niektóre sytuacje, które trenujemy. To daje nam dużo pozytywnej energii skoro potrafimy to zrobić na tak trudnym terenie z wymagającym przeciwnikiem. Cieszymy się bardzo, ale naszym celem nie jest 45 minut, a 90. Druga połowa pokazała, że jesteśmy coraz bardziej stabilnym zespołem. Z boku można zobaczyć, jak chcemy grać, wiemy jednak, że nadal wiele rzeczy przed nami. Nie przywiązuje uwagi do statystyk, ale Motor miał jedną sytuację, a my siedem.

Mateusz Stolarski (Motor Lublin)

– Przede wszystkim sami sobie zgotowaliśmy ten remis. Grając dobre spotkanie poza 10 minutami drugiej połowy, kiedy rzeczywiście Termalika zdobyła bramkę i miała sytuację po stałym fragmencie i jeszcze jedną szansę, to tak naprawdę uważam, że nie zamykając tego meczu, daliśmy szansę nieprzewidzianej sytuacji, jaką często jest sprawdzanie przez VAR ręki. Przeciwnik zdobył bramkę na 1:1 i potem miał swój dobry moment. Trzeba przyznać, że dobre zmiany, potem Fabio Ronaldo miał piłkę wystawioną piłkę na jedenasty metr. Zagraliśmy dobry mecz, dużo rzeczy się zgadzało, pomysł na asymetrię w linii obrony, gdzie prawy obrońca miał zostawać, bo spodziewaliśmy się, że przeciwnik będzie chciał zagrać, jak z Jagiellonią. W tych stałych fragmentach i w kontrach na tym bazują, dlatego chcieliśmy asekurować Fassbendera na lewej stronie, więc boczny obrońca był niżej, a stoperzy przesuwali do tej strony. Chcieliśmy mocniej atakować przez ósemki i skrzydła, robić przeładowanie na tej stronie. Plan wychodził dobrze, ale jak nie strzelasz i nie zamykasz, to możesz mieć pretensje tylko do siebie. Szacunek dla gości, którzy wrócili do gry. Ciekawy trener i ciekawie budowany zespół, a my nie jesteśmy zadowoleni z punktu.

Dobry początek meczu, słabsza druga połowa...

– Jeżeli będziemy grali przez 90 minut dominując, to będziemy grali o naprawdę wysokie cele. Jest o to bardzo trudno w ekstraklasie. W Zabrzu też nie kontrolowaliśmy spotkania przez całe zawody. Uważam, że też byliśmy w pierwszej połowie w obronie niskiej. To była część planu, bo chcieliśmy spróbować kontr, bo Termalica czasem angażuje nawet siedmiu ludzi w ofensywę. Ciężko stwierdzić czy zostaliśmy uśpieni, wiadomo, z czego wziął się rożny. Nasz najsłabszy moment był po strzeleniu bramki na 1:1. 10 minut, kiedy rywale mieli sytuacje, a wcześniej względnie wydawałoby mi się, że mieliśmy kontrolę. W sumie, jeżeli Jacques kopnąłby piłkę w drugą stronę, to my mogliśmy iść z kontrą.

Dlaczego Jakub Łabojko opuścił boisko już w przerwie...

– Mamy infekcję w drużynie, nie było Gaspera, Kuba nie był w stanie kontynuować gry. Piłkarze, którzy zostali na boisku nie do końca wszyscy byli zdrowi, to samo zmiana w 60 minucie Pawła. Trener Jasiński był przy linii często, bo sam nie czuję się najlepiej.

Dwie różne połowy, Motor na remis z beniaminkiem
ZDJĘCIA, WIDEO

Dwie różne połowy, Motor na remis z beniaminkiem

galeria
film
Górnik Łęczna zremisował wygrany mecz

Górnik Łęczna zremisował wygrany mecz

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Motor Lublin pko bp ekstraklasa mateusz stolarski bruk-bet termalica nieciecza

Pozostałe informacje

Red Sielczyk wygrał czwarty mecz w sezonie

Klątwa Krzywdy wisi nad Orłem Czemierniki, Podlasie II wygrało w Milanowie

Podlasie II Biała Podlaska wywiozło komplet punktów z Milanowa. W meczu Absolwenta Domaszewnica z ŁKS Łazy obejrzeliśmy osiem goli. Unia Żabików pokonała na wyjeździe Lutnię Piszczac, a Sokół Adamów u siebie Grom Kąkolewnica. W meczu Az-Bud Komarówka Podlaska z Victorią Parczew kibice zobaczyli aż 11 goli.
56 chętnych do lubelskiej policji. Kiedy kolejne nabory?

56 chętnych do lubelskiej policji. Kiedy kolejne nabory?

56 kandydatów przystąpiło w weekend do pierwszych etapów rekrutacji do służby w lubelskiej policji. Na początek test wiedzy i sprawności fizycznej.

Banki krwi świecą pustkami. Lekarze biją na alarm
HARMONOGRAM AKCJI

Banki krwi świecą pustkami. Lekarze biją na alarm

Wrzesień to trudny czas dla krwiodawstwa. Po wakacjach magazyny nie zostały jeszcze uzupełnione, a krew potrzebna jest ciągle do ratowania życia. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza na cotygodniowe terenowe akcje oddawania krwi.
W Lubelskiem zawyły syreny. Prezydent Chełma apeluje o natychmiastowe szkolenia dla ludności

W Lubelskiem zawyły syreny. Prezydent Chełma apeluje o natychmiastowe szkolenia dla ludności

W sobotę w Świdniku i Chełmie zawyły syreny alarmowe, ale wielu mieszkańców nie wiedziało, jak się zachować. Prezydent Chełma uważa, że potrzeba "powszechnych szkoleń dla ludności cywilnej".
Walki na stadionie Sygnału nie brakowało, ale zdecydowanie bardziej konkretni byli piłkarze rezerw Górnika
ZDJĘCIA
galeria

Grad goli w lubelskiej okręgówce, Górnik II Łęczna rozbił Sygnał

To była rekordowa kolejka pod względem zdobyczy bramkowych. Na kolejnych obiektach gole padały jak z rogu obfitości
Akademia dla Białej. Zaśpiewa Andrzej Piaseczny
20 września 2025, 17:00

Akademia dla Białej. Zaśpiewa Andrzej Piaseczny

Były już konferencje, teraz czas na zabawę. Z okazji 25-lecia istnienia Akademia Bialska zaprasza na koncert Andrzeja Piasecznego.
Zmarł biskup Antoni Dydycz. W przeszłości związany z Lublinem i Białą Podlaską

Zmarł biskup Antoni Dydycz. W przeszłości związany z Lublinem i Białą Podlaską

W niedzielę zmarł biskup senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz. W przeszłości był związany z Lublinem i Białą Podlaską.
Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Sami sobie zgotowaliśmy punkt w meczu z Termaliką

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Sami sobie zgotowaliśmy punkt w meczu z Termaliką

Rozczarowanie w Lublinie. Motor długo prowadził z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza, ale ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Jak trenerzy obu ekip oceniają niedzielne zawody?
Opatentowana konstrukcja przeznaczona jest do zastosowań w silnikach odrzutowych i turbowentylatorowych

Chełmska uczelnia z przełomowym patentem dla lotnictwa

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie otrzymała patent na dyszę wylotową dużych prędkości. To innowacyjne rozwiązanie do silników odrzutowych i turbowentylatorowych.

Maszyna w Tomaszowie ruszyła, dobra reakcja Lublinianki i kolejna strata punktów Motoru II Lublin

Maszyna w Tomaszowie ruszyła, dobra reakcja Lublinianki i kolejna strata punktów Motoru II Lublin

W weekend mieliśmy sporo jednostronnych meczów i mnóstwo goli. W ośmiu spotkaniach padło aż 37 bramek. Najwięcej w Krasnymstawie, gdzie niespodziewanie Start przegrał z Tomasovią 1:7.
Polregio buduje farmę fotowoltaiczną w Łukowie

Polregio buduje farmę fotowoltaiczną w Łukowie

Niemal pełna samowystarczalność energetyczna, oszczędności i niższa emisja CO₂ – takie mają być główne zalety nowej inwestycji Polregio w Łukowie.

Górnik Łęczna zremisował wygrany mecz

Górnik Łęczna zremisował wygrany mecz

Niesamowita historia. Górnik Łęczna w 90 minucie miał sytuację, aby podwyższyć wynik w wyjazdowym meczu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki na 4:1. Goście zmarnowali swoją szansę, a za chwilę stracili dwa gole i zamiast pierwszej wygranej mają szósty remis, bo zawody zakończyły się wynikiem 3:3.
Ruszyła Ognista Burza-25. Spokojnie, to tylko ćwiczenia

Ruszyła Ognista Burza-25. Spokojnie, to tylko ćwiczenia

Od dziś do 19 września żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej prowadzą ćwiczenie „Ognista Burza-25”. To najważniejsze tegoroczne przedsięwzięcie szkoleniowe brygady i jednocześnie część ogólnopolskiego ćwiczenia „Żelazny Obrońca-25” – jednego z największych manewrów Wojska Polskiego i NATO w 2025 roku.
Edach Budowlani Lublin wygrali pierwszy mecz w sezonie 2025/2026

Pierwszy sukces Edach Budowlanych Lublin w nowym sezonie

Po zaciętym spotkaniu 3. kolejki Edach Budowlani Lublin pokonali na wyjeździe WizjaMed Budowlanych Łódź 24:22.
Trzecia wygrana PGE MKS El-Volt, tym razem lublinianki pokonały Sośnicę Gliwice
ZDJĘCIA
galeria

Trzecia wygrana PGE MKS El-Volt, tym razem lublinianki pokonały Sośnicę Gliwice

Po czwartkowej wygranej z Ruchem Szczypiorno Kalisz piłkarki PGE MKS El-Volt poszły za ciosem. W niedzielę zaliczyły trzecie zwycięstwo z rzędu, tym razem z Sośnicą Gliwice.
PKO BP EKSTRAKLASA
7. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Legia Warszawa 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Korona Kielce 1-3
Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 2-0
Górnik Zabrze - Motor Lublin 0-1
GKS Katowice - Radomiak Radom 3-2
Arka Gdynia  - Wisła Płock 1-0
Lech Poznań - Widzew Łódź 2-1
Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 2-2
Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 2-0

Tabela:

1. Wisła Płock 7 16 10-4
2. Cracovia 7 14 13-9
3. Górnik 7 12 10-5
4. Jagiellonia 5 12 12-9
5. Korona 7 11 10-7
6. Lech 5 10 10-10
7. Pogoń 6 10 11-13
8. Radomiak 6 8 13-12
9. Bruk-Bet 6 8 10-10
10. Motor 6 8 6-9
11. Arka 7 8 5-8
12. Legia 5 7 6-4
13. Widzew 7 7 9-9
14. Katowice 7 7 10-15
15. Zagłębie 6 6 12-10
16. Raków 5 6 6-9
17. Piast 5 3 2-5
18. Lechia 7 0 12-19

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 