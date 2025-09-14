Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Błyskawiczne otwarcie. Motor Lublin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (relacja na żywo)

Motor w niedzielę zmierzy się z beniaminkiem z Niecieczy, który bardzo dobrze rozpoczął sezon 25/26
Motor w niedzielę zmierzy się z beniaminkiem z Niecieczy, który bardzo dobrze rozpoczął sezon 25/26 (fot. Wojtek Szubartowski)

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Motor Lublin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Niedzielne spotkanie rozpocznie się już o godz. 12.15.

Relacja na żywo

automatyczne odświeżanie strony co 60 sekund
Motor Lublin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:0

Bramki: Czubak (5).

Motor: Brkić - Stolarski, Bartos, Matthys, Luberecki, Łabojko (46 Samper), Wolski, Rodrigues, Król, Czubak, van Hoeven.

Termalica: Mleczko - Kopacz, Masoero, Wolski, Fassbender, Kurzawa (46 Boboc), Kubica (46 Guerrero), Hilbrycht (46 Jimenez), Zapolnik, Isik, Ambrosiewicz.

Żółte kartki: 

Sędziuje: Łukasz Kuźma (Białystok).

Widzów: 12343.

Rezerwowi: 

Motor: Kukulski, Wójcik, Meyer, Palacz, Samper, Scalet, Lewandowski, Ronaldo, Haxha, Ndiaye.

Termalica: Chovan, Kasperkiewicz, Jimenez, Guerrero, Jakubik, Boboc, Delsadze, Trubeha, Strzałek, Putivtsev.

---------------------------------------------------

50' Uffff chyba najgroźniejsza akcja "Słoników". Po długim podaniu do przodu przypadkowo głową piłkę odbija Matthys. Przejmuje ją Fassbender i od razu zagrywa w pole karne do Zapolnika. Rywala w ostatniej chwili zatryzmuje Matthys. Świetna interwencja Belga.

49' Wolny dla gości na wysokości pola karnego.

48' Po centrze spod chorągiewki mamy kolejny strzał, tym razem w trybuny.

47' Szybko mamy szansę dla Motoru. Broni jednak Mleczko i będzie rożny. Czubak przedarł się z lewej strony, oddał piołkę do Króla, a ten wyłożył ją do Wolskiego. Kapitan strzelił z powietrza, ale prosto w bramkarza.

46' W przerwie aż cztery zmiany. W Motorze niespodziewanie Samper za Łabojkę.

W przerwie miła uroczystość. Klub z Lublina przygotował jubileuszowe koszulki z numerem 75 dla zawodników czy trenerów, którzy znaleźli się w Klubie Wybitnego Motorowca. Na boisku pojawiło się około 40 osób, ale nie wszyscy mogli dojechać. Zabrakło chociażby Władysława Żmudy.

45' Koniec pierwszej połowy. Zasłużone prowadzenie Motoru, chociaż im dalej w mecz, tym coraz więcej do powiedzenia mieli piłkarze Bruk-Bet Termaliki.

44' Uffff zanosiło się na naprawdę dobrą okazję dla przyjezdnych. Fassbender mija na lewym skrzydle Bartosa wpada w pole karne, ale dopadają do niego: Rodrigues, Łabojko i ostatecznie ten drugi nabija rywala, nie ma nawet rożnego.

40' Groźnie pod bramką Motoru. Zapolnik i Matthys blisko Brkicia, wszystko kończy się rzutem rożnym, a zawodnik z Niecieczy reklamuje zagranie ręką. Gramy jednak dalej, nie ma mowy i jedenastce.

38' Wolski miał trzy opcje rozegrania dobrze zapowiadającej się akcji, a podał do... nikogo.

37' Wolski z wolnego na głowę do Bartosa, ale piłka szybuje wysoko nad bramką.

35' Atak pięciu na pięciu gości kończy się celnym strzałem. Hilbrycht "taranem" przedarł się przez dwóch rywali, a akcję uderzeniem z powietrza kończy Kurzawa. Łapie jednak bez problemów Brkić.

34' Dobre podanie Łabojki do van Hoevena, ale Holender źle zabrał się z piłką w polu karnym i wybija Kopacz.

34' Kurzawa faulowany dwa razy w środku nie dał się zatrzymać, ale podaje niecelnie.

30' Wolski do Czubaka, ale górą w pojedynku z napastnikiem Kopacz. Nie ma nawet rożnego.

28' Fassbender przedarł się lewym skrzydłem, ale jego strzał zablokowany.

25' Ajajaj, to by była piękna bramka. Łabojko "mięciutko" w pole karne do Rodriguesa, ten podaje wzdłuż bramki, gdzie Czubak próbował strzału "krzyżaczkiem". Nie trafił jednak dobrze w futbolówkę.

22' Żółto-biało-niebiescy do tej pory atakowali głównie lewą flanką. W końcu szansę dostał Król. Mimo asysty rywala zdołał wrzucić w szesnastkę, Rodrigues uprzedzony jednak przez rywala.

21' Dobry pomysł Fassbendera, który zagrywał na dalszy słupek do Hilbrychta, ale ten nie opanował piłki.

20' Rodrigues jeszcze raz zbiera futbolówkę przed polem karnym, tym razem uderza stojąc na wprost bramki, niestety nad poprzeczką.

19' Szansa na drugiego gola. Po centrze w pole karne, piłka spada w narożniku szesnastki. Uderza Rodrigues, ale po rykoszecie jest tylko kolejny korner.

19' Gospodarze łatwo wyszli spor pressingu, podanie w pole karne po rykoszecie ląduje za linią końcową i będzie rożny.

17' Motor wybija pierwszą wrzutkę, a przy drugiej, chociaż zawahał się Brkić, to ostatecznie Chorwat łapie piłkę.

16' Przez chwilę goście wychodzili z kontrą dwóch na dwóch, ale wywalczyli tylko rzut rożny.

15' Aut na wysokości pola karnego dla "Słoników". Zagrożenia jednak nie ma, jest strata.

14' Dobry rajd Rodriguesa. Portugalczyk dostał piłkę w środku pola, ale tym razem nie oddał jej, tylko minął kilku rywali, a kiedy był już blisko szesnastki... zagrał za mocno, szkoda.

13' Kurzawa zamiast do kolegi także w aut, Motor przy piłce.

12' Sporo walki przy linii bocznej, Matthys wślizgiem na aut.

11' W ostatnich fragmentach miejscowi oddali piłkę przeciwnikowi.

10' W końcu jakaś udana akcja ekipy z Niecieczy. Wrzutka z lewego skrydła na dalszy słupek, ale fatalne wykończenie i zero zagrożenia.

8' Rożny dla Motoru. Na razie mecz pod dyktando gospodarzy.

5' 1:0! Piłkę aż na połowę rywali wyprowadził Bartos. Rodrigues domagał się podania od dłuższego czasu i w końcu dostał piłkę od obrońcy. Portugalczyk błyskawicznie zagrał na wolne pole do van Hoevena, a Holender dogonił futbolówkę przy linii końcowej i zagrał wzdłuż bramki do Czubaka, który idealnie wszystko wykończył.

4' Van Hoeven i Rodrigues próbowali wyjść z kontrą, ale zostali zatrzymani blisko koła środkowego.

2' Przez pierwsze 100 sekund przy piłce byli tylko gospodarze, ale tylko na swojej połowie. W końcu van Hoeven dostał podanie na lewe skrzydło. Holender dośrodkował na dalszy słupek jednak piłkę wybili rywale. Zebrał ją jeszcze Wolski i niewiele zabrakło, żeby po jego zagraniu bramkarza uprzedzil Czubak.

1' Zaczynamy, od środka Motor.

------------------------------------------------------

Popularne "Słoniki" tak samo, jak Motor do tej pory wywalczyły osiem punktów. Co ciekawe, aż siedem z nich drużyna Marcina Brosza zdobyła jednak w meczach wyjazdowych. Na inaugurację rozbiła w Białymstoku Jagiellonię aż 4:0, a później potrafiła wygrać także w Zabrzu (1:0).

– W przerwie reprezentacyjnej wspieraliśmy naszą kadrę. Cieszymy się z tego co widzieliśmy: z wyników i dobrego klimatu. My pierwszy tydzień poświeciliśmy na poprawę techniki i taktyki, zwracaliśmy też uwagę na motorykę. Zakończyliśmy go meczem jubileuszowym w Żywcu. W drugim tygodniu już przygotowaliśmy się pod mecz z Motorem. Spodziewamy się dużego zaangażowania, gry do przodu, dużej ilości sytuacji i otwartej gry. Do tego przyzwyczaili swoich kibiców i myślę, że ten mecz będzie wyglądał podobnie – mówi przed spotkaniem w Lublinie Marcin Brosz, trener ekipy z Niecieczy.

Motor przystąpi do spotkania po nieudanym sparingu z pierwszoligową Stalą Rzeszów. Niespodziewanie podopieczni Marka Zuba wygrali na stadionie w Lubartowie aż 4:1.

– Rozmawialiśmy o tym sparingu, taki wynik i gra nie powinny się przydarzyć. Liczymy jednak, że w niedzielę sobie to odbijemy z nawiązką – przekonuje Mateusz Stolarski.

Dodaje również, że spodziewał się ciut lepszego wejścia żółto-biało-niebieskich w nowy sezon.

– Liczyłem, że do przerwy na kadrę uzbieramy 10 punktów. Druga sprawa to poprawienie stałych fragmentów gry w defensywie, chociaż od meczu z Lechią bramka nie została stracona. W trzech meczach tylko jeden gol zdobyty, do tego nie przyzwyczailiśmy kibiców. Tutaj powinniśmy być bardziej konkretni. W Zabrzu spokojnie mogliśmy się pokusić przynajmniej o drugą bramkę, bo trzy takie konkretne sytuacji jeszcze były – dodaje skzoleniowiec Motoru.

PKO BP EKSTRAKLASA
7. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Legia Warszawa 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Korona Kielce 1-3
Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 2-0
Górnik Zabrze - Motor Lublin 0-1
GKS Katowice - Radomiak Radom 3-2
Arka Gdynia  - Wisła Płock 1-0
Lech Poznań - Widzew Łódź 2-1
Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 2-2
Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 2-0

Tabela:

1. Wisła Płock 7 16 10-4
2. Cracovia 7 14 13-9
3. Górnik 7 12 10-5
4. Jagiellonia 5 12 12-9
5. Korona 7 11 10-7
6. Lech 5 10 10-10
7. Pogoń 6 10 11-13
8. Radomiak 6 8 13-12
9. Bruk-Bet 6 8 10-10
10. Motor 6 8 6-9
11. Arka 7 8 5-8
12. Legia 5 7 6-4
13. Widzew 7 7 9-9
14. Katowice 7 7 10-15
15. Zagłębie 6 6 12-10
16. Raków 5 6 6-9
17. Piast 5 3 2-5
18. Lechia 7 0 12-19

