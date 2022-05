Ruch Chorzów – Motor Lublin 1:0 (relacja na żywo, transmisja online)

7' Madejski w lewo, Mokrzycki strzela w prawo i jest 1:0 dla Ruchu.

6' Karny dla Ruchu! Z lewej strony wrzucał Wójtowicz, a piłkę przejął Foszmańczyk. Zdecydował się na strzał zza pola karnego i trafił w rękę Kołbona. Sędzia w ogóle się nie wahał i od razu wskazał na "wapno". Niestety, tym razem mecz kiepsko zaczyna się dla Motoru.

5' Groźnie pod bramką Ruchu! Centra Sędzikowskiego i Kasolik z bliska zagrywa głową do swojego bramkarza. To mogło się skończyć "swojakiem".

5' Wójcik atakuje prawym skrzydlem, ale wywalczył tylko aut.

3' Faul Swędrowskiego, rzut wolny dla Ruchu i szansa pierwsze dośrodkowanie w pole karne. Janoszka wrzuca, ale wybija obrońca Motoru.

1' Obie drużyny już na boisku, walkę o awans czas zacząć!

Ruch Chorzów - Motor Lublin. Kto będzie faworytem meczu? Naprawdę trudno powiedzieć. Z jednej strony piłkarze Marka Saganowskiego w wielkim stylu rozbili w środę Wigry aż 4:0. Z drugiej najpierw musieli przejechać kilkaset kilometrów do Suwałk, a następnie do Chorzowa.

Z kolei Ruch nie zachwycił w starciu z Radunią Stężyca. W pierwszej połowie ciut groźniejsi byli nawet rywale. Po przerwie „Niebiescy” spisali się lepiej, ale nie potrafili zamienić żadnej z kilku sytuacji na gola. W efekcie, musieli zagrać dogrywkę, a zwycięską bramkę dopiero w 118 minucie zdobył Daniel Szczepan.

W trakcie sezonu drużyna Jarosława Skrobacza wygrała w Lublinie 2:1. Z kolei na swoim stadionie bezbramkowo zremisowała z Motorem. W końcówce rozgrywek obie ekipy nie imponowały za to formą.

– Ruch to ciężki przeciwnik, który ma bardzo dobrych zawodników: skutecznego napastnika i mocny środek pola. Dobrze pracują też w defensywie. Pokazaliśmy jednak, że grając u nich potrafimy stawić im czoła, chociaż graliśmy jednego zawodnika mniej. Jeżeli zachowamy taką koncentrację i skuteczność, jak w spotkaniu z Wigrami, to jestem spokojny o wynik – mówi Sebastian Madejski, bramkarz żółto-biało-niebeiskich, który był jednym z bohaterów starcia w Suwałkach.

– Pracowaliśmy na to cały sezon, żeby się zaprezentować w takim meczu, mamy nadzieję, że wszystko ułoży się po naszej myśli. Taki mecz, jak ten z Wigrami bardzo buduje. Tym bardziej, że strzeliliśmy cztery bramki, a to nie zdarzało nam się w sezonie zbyt często. Jesteśmy dobrej myśli i z optymizmem jedziemy na mecz do Chorzowa – dodaje golkiper ekipy z Lublina.

Trener Saganowski będzie miał już do dyspozycji Wojciecha Błyszkę, który odcierpiał karę za nadmiar żółtych kartek. Ciężko jednak sobie wyobrazić, żeby po takim meczu, jak ten w Suwałkach postawił w defensywie na inny duet niż: Arkadiusz Najemski – Bartosz Zbiciak.

Ruch Chorzów - Motor Lublin. Transmisja online i relacja na żywo

Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport, na portalu sport.tvp.pl, na kanale youtube TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. My zapraszamy na relację na żywo, którą rozpoczniemy tuż przed godz. 17.

Ruch Chorzów – Motor Lublin 1:0

Bramki: Mokrzycki (7-z karnego).

Ruch: Bielecki – Kasolik, Zubkov, Szywacz, Sikora, Mokrzycki, Żuk, Janoszka, Foszmańczyk, Wójtowicz, Szczepan.

Motor: Madejski – Wójcik, Zbiciak, Najemski, Rozmus, Król, Swędrowski, Kołbon, Sędzikowski, Ryczkowski, Firlej.

Żółte kartki:

Sędziuje: Daniel Stefański (Bydgoszcz).