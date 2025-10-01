Jest szansa na kolejny awans. Flota Świnoujście rywalem Avii Świdnik w Pucharze Polski

Dzisiaj poznaliśmy pary 1/16 finału STS Pucharu Polski. Na tym etapie rozgrywek województwo lubelskie reprezentuje już tylko jedna drużyna – trzecioligowa Avia Świdnik. I trzeba przyznać, że los uśmiechnął się do żółto-niebieskich. Pod koniec października drużynę Wojciecha Szaconia czeka domowe spotkanie z innym trzecioligowcem – Flotą Świnoujście.
Avia w ramach pierwszej rundy niespodziewanie wyeliminowała Ruch Chorzów, który pokonała przed własną publicznością 3:1.
W środę Patryk Małecki i spółka poznali kolejnego przeciwnika. Do Świdnika nie przyjedzie żadna wielka „firma”, tylko trzecioligowa obecnie Flota. A to oznacza, że jest spora szansa, aby żółto-niebiescy dotarli do 1/8 finału rozgrywek.
Ekipa ze Świnoujścia występuje w grupie drugiej Betclic III ligi. Po dziesięciu kolejkach ma na koncie 20 punktów i zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Do tej pory zanotowała: sześć zwycięstw, dwa remisy i dwie porażki. W zespole występuje chociażby były zawodnik Górnika Łęczna Aron Stasiak. Na czele tabeli tej grupy, z dorobkiem 25 punktów znajduje się Cartusia Kartuzy.
Mecze kolejnej rundy będą rozgrywane w dniach 28-30 października (wtorek-czwartek).
Pary 1/16 finału STS Pucharu Polski
Hutnik Kraków – Wisła Kraków
ŁKS Łódź – GKS Katowice
Gryf Słupsk – Lech Poznań
Miedź Legnica – Jagiellonia Białystok
Raków Częstochowa – Cracovia
Arka Gdynia – Górnik Zabrze
Avia Świdnik – Flota Świnoujście
Zawisza Bydgoszcz – GKS Wikielec
Legia Warszawa – Pogoń Szczecin
LKS II Goczałkowice Zdrój – Polonia Bytom
Chojniczanka Chojnice – Świt Szczecin
Puszcza Niepołomice – Lechia Gdańsk
Widzew Łódź – Zagłębie Lubin
Olimpia Grudziądz – Śląsk Wrocław
Znicz Pruszków – Korona Kielce
Odra Opole – Piast Gliwice