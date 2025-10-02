Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Dynamo Kijów zagra dzisiaj w Lublinie z angielskim Crystal Palace

Kamil Kozioł
Dotychczasowe mecze Dynama Kijów na Arenie Lublin nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem lubelskich kibiców
Dotychczasowe mecze Dynama Kijów na Arenie Lublin nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem lubelskich kibiców (fot. DW)

Startują rozgrywki Ligi Konferencji z udziałem aż czterech polskich drużyn. Dodatkowo, swoje mecze w roli gospodarza Dynamo Kijów będzie rozgrywać w Lublinie. A już w czwartek spotkanie z angielskim Crystal Palace

Tegoroczne występy Dynama Kijów w Lublinie nie przyciągały zbyt wielu fanów. Mecze w kwalifikacjach Ligi Mistrzów przeciwko maltańskiemu Hamrun Spartans oraz Pafos FC śledziło na żywo zaledwie około dwóch tysięcy osób. Spotkanie czwartej rundy eliminacji Ligi Europy z Maccabi Tel Awiw zgromadziło na trybunach tylko 1,5 tys. fanów.

Teraz jednak zaczyna się faza ligowa Ligi Konferencji Europy, a wraz z nią poważni przeciwnicy. Już pierwszy powoduje dreszcze na plecach, bo do Lublina zawita słynne Crystal Palace. Przedstawiciel ligi angielskiej ma na swoim koncie już jedno trofeum. W sierpniu wywalczył bowiem Tarczę Wspólnoty pokonując po rzutach karnych słynny Liverpool. W tym sezonie remisował już z Chelsea, a pokonał Aston Villę czy West Ham. W sobotę natomiast londyńczycy znowu ograli Liverpool, tym razem 2:1 w lidze. Decydującą bramkę zdobyli w doliczonym czasie gry, a jej autorem był Eddie Nketiah.

W Crystal Palace nie brakuje gwiazd. Takim statusem może cieszyć się chociażby Marc Guehi. 25-letni defensor iworyjskiego pochodzenia to aktualny reprezentant Anglii. Świetny sezon za sobą ma także Adam Wharton, który również już zdążył zadebiutować w reprezentacji Anglii. Całością dowodzi natomiast austriacki trener Oliver Glasner, który do tej pory miał okazję pracować jedynie w klubach ze swojego kraju oraz Niemiec.

Crystal Palace jest więc faworytem nie tylko czwartkowej konfrontacji, ale również tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy. Warto jednak podkreślić, że Dynamo także jest stawiane w gronie ekip, które powinny zajść w europejskich rozgrywkach dość daleko. Zresztą forma kijowian w krajowych rozgrywkach musi budzić szacunek, bo podopieczni Ołeksandra Szowkowskiego nieustannie utrzymują się w czubie tabeli. A nie jest to łatwe zadanie, bo przecież muszą nieustannie podróżować między Kijowem, Lublinem oraz innych częściami Europy.

– Funkcjonujemy w bardzo ciężkich warunkach. W noc poprzedzającą mecz z Maccabi Tel Awiw Kijów został zbombardowany, zginęły 23 osoby, wiele jest rannych. Kiedy obudziliśmy się, to od razu sprawdzaliśmy co się dzieje i czy nasi bliscy są zdrowi. W takich warunkach naprawdę ciężko się właściwie skoncentrować na sportowej rywalizacji. Jesteśmy zjednoczeni z naszym narodem, a naszym celem jest walka o jak najlepszy wynik w każdym spotkaniu. Teraz wracamy do domu i chcemy skupić się na rozgrywkach ligowych. Nie było nas bardzo długo w domu, więc chcemy nacieszyć się pobytem z bliskimi – mówił po meczu z Maccabi Tel Awiw Ołeksandr Szowkowski.

Czwartkowe spotkanie na Motor Lublin Arenie rozpocznie się o godz. 18.45. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Go.

