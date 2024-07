Za nami piąta edycja turnieju Beach Soccer Świdnik Cup [zdjęcia]

Lekkoatletyczne emocje w Lublinie! Najzdolniejsi zawodnicy powalczą o medale MP

Blisko 400 lekkoatletów przyjedzie w ten weekend do Lublina, aby rywalizować w 41. edycji mistrzostw kraju dla sportowców do lat 23. – Powierzenie nam ponownie roli gospodarza wydarzenia tej rangi, to wyraz zaufania i wielkie wyróżnienie dla Lublina, za co bardzo dziękuję Polskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki – mówi prezydent miasta dr Krzysztof Żuk.