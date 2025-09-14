Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. niedziela, 14 września 2025 r.
Serwisy tematyczne

IV LIGA LUBELSKA

Dzisiaj
20:39
Strona główna » Sport » Piłka nożna » IV LIGA LUBELSKA

Maszyna w Tomaszowie ruszyła, dobra reakcja Lublinianki i kolejna strata punktów Motoru II Lublin

Autor: Zdjęcie autora lukisz
Udostępnij 0 A A
(fot. Motor Lublin)

W weekend mieliśmy sporo jednostronnych meczów i mnóstwo goli. W ośmiu spotkaniach padło aż 37 bramek. Najwięcej w Krasnymstawie, gdzie niespodziewanie Start przegrał z Tomasovią 1:7.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Co ciekawe, niebiesko-biali w pięciu poprzednich meczach uzbierali ledwie pięć trafień. W niedzielę kiepsko zaczęli zawody, bo to gospodarze błyskawicznie otworzyli wynik. Później strzelali jednak już wyłącznie goście. Wystarczył ciut ponad kwadrans, aby odwrócić losy spotkania. A tuż po godzinie gry było aż 6:1. Miejscowych kolejnym golem dobił jeszcze Damian Szuta.

– Udało nam się trochę ugasić może nie pożar, ale pożarek. Nasza ofensywa? Faktycznie, przed tym meczem było pięć bramek w pięciu występach, a w niedzielę aż siedem. Zespół był inaczej zbudowany mentalnie, to było widać od pierwszego gwizdka. Nieporozumienie na początku spowodowało, że straciliśmy bramkę. Start wyszedł na prowadzenie i chyba myślał, że będzie już lżej. My jednak wrzuciliśmy od razu piąty bieg, zdobyliśmy dwa gole i potem wszystko już kontrolowaliśmy. Byliśmy skuteczni, wyrafinowani, ale przede wszystkim tworzyliśmy zespół, bo do tej pory to był nasz problem. Na boisku była inna drużyna niż ostatnio. Ja nie musiałem wielu rzeczy robić z boku, bo liderzy z boiska prowadzili drużynę do zwycięstwa. Gratulacje dla nich. Mamy nadzieję, że trafnie zdiagnozowaliśmy problem i będzie już z górki. W szatni padło nawet stwierdzenie „maszyna ruszyła” – mówi Paweł Babiarz, trener Tomasovii.

Dobrze na porażkę w Zamościu zareagowała też drużyna Daniela Koczona. Lublinianka rozbiła u siebie czerwoną latarnię z Międzyrzeca Podlaskiego 6:0. – Wszystko grało tak, jak powinno. Może powiedziałem po spotkaniu z Hetmanem trochę na wyrost, że to był najgorszy występ za mojej kadencji. Reakcja była jednak bardzo dobra. Trzeba jednak też przyznać, że takie mecze trzeba wygrywać, bo mierzyliśmy się z jedną, z najsłabszych drużyn w lidze. Teraz przed nami znacznie trudniejsze przeprawy. Najpierw dwa trudne wyjazdy: do Hanny i Bychawy, potem mecze z Ładą i Lewartem – mówi trener Koczon.

Sezon na razie nie idzie też po myśli Kamila Witkowskiego. Jego Motor II Lublin tylko zremisował na stadionie przy Al. Zygmuntowskich z Ruchem Ryki 2:2. Co ciekawe, żółto-biało-niebiescy już po 24 minutach prowadzili 2:0. Po raz kolejny w obecnych rozgrywkach nie byli jednak w stanie dowieźć korzystnego wyniku do końca. Dublet zaliczył doświadczony Bartłomiej Bułhak i niespodziewanie zawody zakończyły się podziałem punktów. Efekt? Rezerwy Motoru po sześciu kolejkach mają na koncie zaledwie pięć „oczek”.

– Praktycznie w każdym meczu tracimy bramki w nieprawdopodobnych sytuacjach. Czy ten wynik to rozczarowanie? Może i tak, ale zależy, jak na to patrzeć. Uważam, że z każdym występem jednak robimy progres i idziemy do przodu. Na razie kosztem wyniku, ale wierzę, że i to przyjdzie. Na razie za łatwo tracimy i gole, i punkty. Musimy grać swoje przez 90 minut, a nie 30. Mamy jednak sporo młodych chłopaków i brakuje nam doświadczenia, a do tego ogrania na tym poziomie – wyjaśnia Kamil Witkowski.

W niedzielę Hetman pokonał w derbach Ładę w Biłgoraju 1:0. Jedyna bramka padła już w 10 minucie. Po bardzo dobrej centrze z prawego skrzydła, między dwóch obrońców Dominik Skiba głową posłał piłkę do siatki. Dzięki temu drużyna Łukasza Gieresza wróciła na pierwsze miejsce w tabeli. Po sześciu występach ma na koncie 15 punktów.

Nie przestaje zaskakiwać Tur Milejów. Beniaminek potrafił wygrać w Lublinie z Motorem II czy niedawno zremisować w Tomaszowie, ale i przegrać u siebie z Ruchem Ryki 2:5 czy właśnie na koniec szóstej kolejki 0:4 z Janowianką.

Granit Bychawa – Bug Hanna 1:3 (S. Sprawka 13 – Wójcik 37, Hoyos 45, Gryczuk 90) * Lublinianka Lublin – Huragan Międzyrzec Podlaski 6:0 (Sobstyl 18, 45, Koneczny 26, Bednara 41, Kherouf 48, Drozd 54) * Łada 1945 Biłgoraj – Hetman Zamość 0:1 (Skiba 10) * Tur Milejów – Janowianka Janów Lubelski 0:4 (Piechniak 13, 76, Widz 43, Kiszka 87) * Lewart Lubartów – Orlęta Łuków 4:0 (Skoczylas 10, Bednarczyk 38, Paluch 42, Gede 87) * Tanew Majdan Stary – Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski 0:6 (Pendel 6, Cudowski 30, 39, Izdebski 34, Obroślak 69-z karnego, 88) * Motor II Lublin – MKS Ruch Ryki 2:2 (Kuchnio 16-samobójcza, Akatau 24 – Bułhak 30, 62) * Start Krasnystaw – Tomasovia Tomaszów Lubelski 1:7 (Leszczyński 2 – Karasiuk 11, Grzęda 16, 65, M. Szuta 33, 50, Orzechowski 63-z karnego, D. Szuta 86).

Dwie różne połowy, Motor na remis z beniaminkiem
ZDJĘCIA, WIDEO

Dwie różne połowy, Motor na remis z beniaminkiem

galeria
film
Górnik Łęczna zremisował wygrany mecz

Górnik Łęczna zremisował wygrany mecz

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
tomasovia tomaszów lubelski Lublinianka IV liga start krasnystaw ks hetman zamość motor II Lublin MKS Ruch Ryki

Pozostałe informacje

Maszyna w Tomaszowie ruszyła, dobra reakcja Lublinianki i kolejna strata punktów Motoru II Lublin

Maszyna w Tomaszowie ruszyła, dobra reakcja Lublinianki i kolejna strata punktów Motoru II Lublin

W weekend mieliśmy sporo jednostronnych meczów i mnóstwo goli. W ośmiu spotkaniach padło aż 37 bramek. Najwięcej w Krasnymstawie, gdzie niespodziewanie Start przegrał z Tomasovią 1:7.
Polregio buduje farmę fotowoltaiczną w Łukowie

Polregio buduje farmę fotowoltaiczną w Łukowie

Niemal pełna samowystarczalność energetyczna, oszczędności i niższa emisja CO₂ – takie mają być główne zalety nowej inwestycji Polregio w Łukowie.

Górnik Łęczna zremisował wygrany mecz

Górnik Łęczna zremisował wygrany mecz

Niesamowita historia. Górnik Łęczna w 90 minucie miał sytuację, aby podwyższyć wynik w wyjazdowym meczu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki na 4:1. Goście zmarnowali swoją szansę, a za chwilę stracili dwa gole i zamiast pierwszej wygranej mają szósty remis, bo zawody zakończyły się wynikiem 3:3.
Ruszyła Ognista Burza-25. Spokojnie, to tylko ćwiczenia

Ruszyła Ognista Burza-25. Spokojnie, to tylko ćwiczenia

Od dziś do 19 września żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej prowadzą ćwiczenie „Ognista Burza-25”. To najważniejsze tegoroczne przedsięwzięcie szkoleniowe brygady i jednocześnie część ogólnopolskiego ćwiczenia „Żelazny Obrońca-25” – jednego z największych manewrów Wojska Polskiego i NATO w 2025 roku.
Edach Budowlani Lublin wygrali pierwszy mecz w sezonie 2025/2026

Pierwszy sukces Edach Budowlanych Lublin w nowym sezonie

Po zaciętym spotkaniu 3. kolejki Edach Budowlani Lublin pokonali na wyjeździe WizjaMed Budowlanych Łódź 24:22.
Trzecia wygrana PGE MKS El-Volt, tym razem lublinianki pokonały Sośnicę Gliwice
ZDJĘCIA
galeria

Trzecia wygrana PGE MKS El-Volt, tym razem lublinianki pokonały Sośnicę Gliwice

Po czwartkowej wygranej z Ruchem Szczypiorno Kalisz piłkarki PGE MKS El-Volt poszły za ciosem. W niedzielę zaliczyły trzecie zwycięstwo z rzędu, tym razem z Sośnicą Gliwice.
Zdjęcie ilustracyjne

Smog spowoduje 40 tys. przedwczesnych zgonów w Polsce

Co roku w Polsce z powodu smogu i zanieczyszczeń powietrza umiera przedwcześnie ok. 40 tys. osób – to jeden z najwyższych wskaźników w UE. Raport CMKP wskazuje, że Polacy mają niską świadomość głównych źródeł emisji i skutków zdrowotnych, a poziom działań profilaktycznych jest ograniczony.
Dwie różne połowy, Motor na remis z beniaminkiem
ZDJĘCIA, WIDEO
galeria
film

Dwie różne połowy, Motor na remis z beniaminkiem

Kibice Motoru liczyli w niedzielę, na pełną pulę, ale musieli zadowolić się jednym punktem. Motor był lepszym zespołem w pierwszej połowie meczu z Bruk-Bet Termaliką i zasłużenie prowadził. W drugiej części spotkania lepsze okazje wypracowały sobie jednak "Słoniki", dlatego remis można uznać za sprawiedliwy.
zdjęcie ilustracyjne

55 lat Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie obchodzi 55-lecie swojej działalności. Uroczystość połączona zostanie z XXIV Ogólnopolską Konferencją Naukową „Od specjalizacji do interdyscyplinarności w inżynierii produkcji”.

Lubelski Piknik Naukowy: nauka, pasja i pomoc dla Frania
galeria

Lubelski Piknik Naukowy: nauka, pasja i pomoc dla Frania

Ponad sto atrakcji, osiem stref tematycznych, inspirujące warsztaty i wspólne pomaganie – tak wyglądał dzisiejszy Lubelski Piknik Naukowy w hali Targów Lublin.
Zdjęcie ilustracyjne
AKTUALIZACJA

W Krakowie samolot z Antalyi podczas lądowania wypadł z pasa, trwa ewakuacja pasażerów

Samolot Enter Air lecący z Antalyi podczas lądowania na lotnisku Kraków Airport wypadł z pasa. Trwa ewakuacja pasażerów. Lotnisko wstrzymało przyloty i odloty. Nikomu nic się nie stało.
Rezerwy Unii Lublin zdobyły Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim

Rezerwy Unii Lublin zdobyły Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim

To dla młodych podopiecznych Marka Wrony duży sukces, który umożliwia im grę w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu centralnym. A tam mogą trafić już na naprawdę duże firmy.
W połowie przyszłego roku pierwszy myśliwiec F-35 wejdzie do służby

Polska machina wojenna przygotowuje się na konflikt z Rosją

Polska machina wojenna szykuje się na ewentualny konflikt z Rosją – ocenił brytyjski dziennik „Times”. Gazeta zwróciła uwagę, że przygotowania do możliwego rosyjskiego ataku obejmują zarówno wojsko, które wydaje ogromne sumy na zbrojenia, jak i obywateli Polski, zdobywających umiejętności survivalowe.
Górnik Łęczna bardzo łatwo ograł Stomilanki Olsztyn i wciąż pozostaje niepokonany w Orlen Ekstralidze

Górnik Łęczna bardzo łatwo ograł Stomilanki Olsztyn i wciąż pozostaje niepokonany w Orlen Ekstralidze

Podopieczne Artura Bożyka rozegrały kolejny bardzo dobry mecz. Wprawdzie przeciwnik nie należał do najmocniejszych, to jednak wysokie zwycięstwo musi budzić szacunek.

Apartamenty Świnoujście - odkryj doskonałe miejsce na urlop

Apartamenty Świnoujście - odkryj doskonałe miejsce na urlop

Świnoujście to jedno z najpiękniejszych nadmorskich miast w Polsce, które przyciąga turystów szerokimi plażami, malowniczymi krajobrazami i bogatą ofertą rekreacyjną. W tym artykule przedstawimy, dlaczego warto wybrać apartamenty na wakacje w Świnoujściu i jak znaleźć idealne miejsce na udany urlop.
IV LIGA LUBELSKA
5. KOLEJKA

Wyniki:

Motor II Lublin - Granit Bychawa 2-3
MKS Ryki - Start Krasnystaw 1-4
Tomasovia - Tur Mijelów 1-1
Janowianka - Tanew Majdan Stary 1-0
Orlęta Spomlek - Lewart Lubartów 2-1
Hetman Zamość - Lublinianka 5-2
Orlęta Łuków - Łada 1945 Biłgoraj 0-1
Huragan - Bug Hanna 1-5

Tabela:

1. Hetman 5 13 18-5
2. Lewart 5 12 14-4
3. Start 5 11 12-7
4. Orlęta Radzyń 5 10 11-10
5. Janowianka 5 9 9-8
6. Łada 5 9 8-6
7. Lublinianka 5 8 13-9
8. Tomasovia 5 8 5-4
9. Tur 5 7 8-8
10. Granit 5 7 7-12
11. Ryki 5 6 11-14
12. Bug 5 5 11-9
13. Motor II 5 4 9-11
14. Orlęta Ł. 5 4 5-8
15. Tanew 5 0 4-13
16. Huragan 5 0 4-21

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 