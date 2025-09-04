Holandia - Polska. Gdzie oglądać debiut Jana Urbana w roli selekcjonera? Tranismisja w TV i internecie

Polacy do tej pory rozegrali trzy spotkania i z dorobkiem sześciu punktów zajmują dopiero trzecie miejsce w grupie G. W marcu nasza reprezentacja pokonała 1:0 Litwę, a następnie wygrała 2:0 z Maltą, ale mówiąc łagodnie nie zachwyciła swoją grą. Natomiast w czerwcu drużyna dowodzona przez Michała Probierza przegrała na wyjeździe z Finlandią. Po tej porażce z posadą selekcjonera pożegnał się Probierz, a jego następcą został Jan Urban.

Nowy selekcjoner od razu miał dużo pracy, bo musiał namówić do powrotu do gry w kadrze Roberta Lewandowskiego (gwiazdor FC Barcelony zrezygnował z gry w kadrze przed meczem z Finami zapowiadając, że nie zagra już więcej z orzełkiem na piersi dopóki zespół będzie prowadzić Probierz). 63-latkowi udało się porozumieć z Lewandowskim, którego mianował ponownie kapitanem reprezentacji. Do gry w kadrze wrócił także Kamil Grosicki. Co ciekawe zawodnikowi oficjalnie podziękowano za grę w reprezentacji szóstego czerwca w trakcie meczu z Mołdawią, ale jak się okazało Urban nadal potrzebuje go w drużynie.

Biało-Czerwoni wrześniowe zgrupowanie rozpoczęli w poniedziałek, a w środę wylecieli do Rotterdamu, by w czwartek zagrać z faworytem grupy G Holandią. „Oranje” zajmują obecnie drugie miejsce w grupie z dorobkiem sześciu punktów, a o jedno „oczko” wyprzedza ich Finlandia. Jednak zespół ze Skandynawii zagrał już cztery spotkania, a podopieczni Ronalda Koemana ledwie dwa.

Nie ma co ukrywać, że faworytem czwartkowej potyczki będą bezsprzecznie Holendrzy, choć pewne problemy zdrowotne dotknęły ostatnio Frenkiego de Jonga i Memphisa Depaya. – Obaj robili nieco mniej na treningu, ale mam nadzieję, że będę mógł z nich skorzystać – zdradził Koeman.

Ze względu na wysoko notowanego Jan Urban może mieć bardzo trudny debiut w roli selekcjonera. Wszyscy zdają sobie sprawę, że o wygraną w czwartek będzie niezwykle trudno, a już sam remis byłby dla Polski świetnym wynikiem. Jak poradzą sobie Biało-Czerwoni w rywalizacji z jedną z najlepszych drużyn globu? Transmisja spotkania, które odbędzie się w Rotterdamie rozpocznie się o 20.45. Mecz będzie można obejrzeć na antenie TVP 1, TVP Sport i w internecie pod adresem sport.tvp.pl