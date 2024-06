Reprezentacja trenuje przed Euro 2024. W kadrze pojawił się wychowanek BKS Lublin

Biało-czerwoni w Warszawie przygotowują się do meczów towarzyskich. 7 czerwca Polska zagra na PGE Stadionie Narodowym z Ukrainą (godz. 20.45), a 10 czerwca z Turcją (godz. 20.45) również na swoim stadionie.

Selekcjoner Michał Probierz kilka dni temu podał nazwiska powołanych piłkarzy, ale w kadrze zaszła drobna zmiana. – Jedyną zmianą jest przyjazd Mateusza Kochalskiego w miejsce kontuzjowanego Oliwiera Zycha. Bartek Slisz był na badaniach, ale to nic poważnego. Piotr Zieliński i Karol Świderski będą normalnie trenować, a reszta zawodników jest zdrowa – zapewnił Probierz.

Kochalski to bramkarz urodzony w Świdniku, a swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w BKS Lublin. Stamtąd jeszcze jako junior trafił do Legii Warszawa. Grał w rezerwach stołecznego klubu, a następnie był wypożyczany do Legionovii Legionowo, a także do Radomiaka Radom. W 2022 roku trafił do Stali Mielec, w której gra do dziś.

Selekcjoner naszej drużyny, poza sytuacja zdrowotną zdradził też nad czym w najbliższych dniach będzie pracować ze swoimi zawodnikami. – Będziemy próbowali poprawić stałe fragmenty gry, bo nie zdobyliśmy w ten sposób gola poza rzutami karnymi. Popracujemy też nad przechodzeniem do ofensywy, co będzie ważne, jeśli wziąć pod uwagę jakość rywali w grupie – zapowiedział Probierz, a następnie zdradził plany na najbliższe mecze towarzyskie.

– Mamy przygotowane warianty na te spotkania, ale zależy to też od zdrowia zawodników. Chcemy ich dobrze przygotować do Euro 2024, ale pamiętamy, by nie narazić na kontuzje. Dlatego zależało mi, by zawodnicy odpoczęli z rodzinami przed mistrzostwami, bo to także forma regeneracji przed turniejem. Dzięki temu powinni być od pierwszego dnia zgrupowania gotowi na wyzwania. Mam w sztabie doświadczone osoby, które już były na wielkich turniejach. Ich wiedza wiele mi ułatwia. Rozmawiałem też z innymi selekcjonerami, ale każdy szkoleniowiec i tak musi pójść swoją drogą – zakończył Probierz.

Polacy pierwszy mecz w ramach Euro 2024 zagrają w niedzielę 16 czerwca o godzinie 15, a ich rywalem będzie Holandia. 21 czerwca zmierzymy się z Austrią, a we wtorek 25 czerwca zagramy z Francją.