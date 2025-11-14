Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Padwa z wizytą w Łodzi, AZS AWF Biała Podlaska podejmie Śląsk Wrocław

AZS AWF Biała Podlaska wygrał ostatnio w Kielcach
AZS AWF Biała Podlaska wygrał ostatnio w Kielcach (fot. AZS AWF BIAŁA PODLASKA)

W sobotę KPR Padwa Zamość wystąpi na boisku Grot Blachy Pruszyński Anilany Łódź. AZS AWF Biała Podlaska podejmie za to Śląsk Wrocław.

Bardzo trudne zadanie czeka akademików z Białej Podlaskiej, którzy zmierzą się z wiceliderem i jednocześnie spadkowiczem z Orlen Superligi. W ekipie gości od tego sezonu występuje były rozgrywający AZS AWF, Patryk Niedzielenko. Na rozegraniu gra też inny zawodnik z przeszłością w naszym regionie, były gracz Azotów Puławy Kacper Adamski.

Wrocławianie z ośmiu spotkań wygrali sześć. Pokonali: AZS UW Warszawa, SMS ZPRP I Kielce, Siódemkę Miedź Legnica, AZS AGH Kraków, Gwardię Koszalin i Nielbę Wągrowiec. Podopieczni trenera Jarosław Knopika dwukrotnie zeszli z boiska pokonani. W drugiej kolejce, w spotkaniu przed własną publicznością ulegli po serii rzutów karnych Stali Gorzów 3:4. W regulaminowym czasie był remis 28:28. Po raz drugi, przed tygodniem, ulegli za to rywalom w Łodzi (25:28). Najwięcej bramek w tym spotkaniu dla Śląska zdobyli: Adamski (5) i Janusz Wandzel (4).

Bialczanie w ostatniej kolejce gościli w Wągrowcu. Tam, ku zaskoczeniu wielu ekspertów, wygrali z wyżej notowanym przeciwnikiem 36:30. Warto podkreślić, że po pierwszej połowie w lepszej sytuacji byli rywale prowadząc 16:13.

W środę akademicy grali na wyjeździe zaległy mecz szóstej kolejki z SMS ZPRP I Kielce. Podopieczni trenera Łukasza Kandory wygrali 30:25 (o meczu piszemy obok). W starciu ze Śląskiem akademicy będą chcieli powalczyć o kolejne zwycięstwo.

KPR Padwa Zamość będzie szukać punktów w Łodzi. W ostatniej kolejce zamościanie, dość nieoczekiwanie, zgubili dwa punkty w starciu przed własną publicznością. W takich kategoriach trzeba rozpatrywać najpierw remis 26:26 w regulaminowym czasie z zajmującą przedostatnią pozycję w tabeli Gwardią Koszalin. W konkursie rzutów karnych zamościanie musieli uznać wyższość przeciwnika (8:9).

W Łodzi dojdzie do starcia sąsiadów w tabeli. KPR Padwa jest siódma z 13 punktami, Anilana – dziewiąta z 11 oczkami na koncie. Aby myśleć o rehabilitacji za starcie z Gwardią, zamościanie muszą być w pełni skoncentrowani, od pierwszej do ostatniej minuty. Łodzianie w domu ostatnio odebrali punkty Śląskowi Wrocław, a wcześniej AZS AWF Biała Podlaska i Jurandowi Ciechanów. N a terenie sobotniego przeciwnika Padwy wygrała jedynie Siódemka Miedź Legnica. Czy zamościanom uda się powtórzyć wyczyn ekipy z Legnicy?

ORLEN SUPERLIGA MĘŻCZYZN
10. KOLEJKA

Wyniki:

Chrobry Głogów - Industria Kielce 23:37
Azoty Puławy - Ostrovia Ostrów Wlkp. 32:36
Zepter Legionowo - Orlen Wisła Płock 21:33
Stal Mielec - Zagłębie Lubin 27:26
Wybrzeże Gdańsk - Piotrkowianin 34:18
Netland MKS Kalisz - MMTS Kwidzyn
Gwardia Opole - pauza

Tabela:

1. Płock 9 27 337-217
2. Kielce 9 24 336-230
3. Wybrzeże 9 23 304-270
4. Stal Mielec 9 16 245-250
5. MKS Kalisz 8 15 231-232
6. Chrobry Głogów 10 15 273-300
7. Legionowo 9 13 242-245
8. Ostrovia 9 13 267-274
9. MMTS Kwidzyn 9 11 256-275
10. Azoty Puławy 9 8 262-305
11. Gwardia Opole 9 6 241-272
12. Piotrkowianin 10 6 265-325
13. Zagłębie Lubin 9 0 245-309

