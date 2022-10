MKS FunFloor Lublin – Siofok KC 18:27. O Ligę Europejską będzie trudno

Początek spotkania nie zwiastował, że rywalki odniosą w hali Globus tak okazałe zwycięstwo. Co prawda to Siofok za każdym razem obejmował prowadzenie, ale lubliniankom udawało się na nie odpowiadać. Co więcej po kwadransie gry gospodynie po raz pierwszy wygrywały 7:6. Później było jeszcze lepiej, bo miejscowe wypracowały sobie dwa gole przewagi. Jednak w końcówce węgierki podkręciły tempo i do przerwy MKS Funfloor przegrywał 11:13.

W drugiej połowie przyjezdne zaczęły sukcesywnie powiększać swoją przewagę, choć nie od razu. W 40 minucie lubelski zespół wciąż bowiem był dość blisko rywalek przegrywając 14:16. Niestety, w końcowych fragmentach ekipa z Węgier zaczęła uciekać lubliniankom. A te zaliczyły fatalne 10 minut, bo między 46, a 56 minutą nie zdobyły żadnego gola. Efekt? Przyjezdne wyszły na siedmiobramkowe prowadzenie, a mecz ostatecznie zakończył się porażką podopiecznych trener Moniki Marzec 18:27 co przed meczem rewanżowym stawia lubelska ekipę w bardzo trudnym położeniu w kontekście walki o awans.

MKS FunFloor Lublin – Siofok KC 18:27 (11:13)

MKS: Gawlik, Wdowiak, Sarnecka – Pietras 5, Achruk 1, Tatar 1, Roszak 4, Więckowska 2, Noga 1, Szynkaruk 1, Rebicova 2, Portasińska 1.

Siofok: Rajcic – Mavsar 6, Kiss 2, Such 3, Janjusevic 2, Debreczeni-Klivinyi 5, Kajdon 3, Kojic 4, N'diaye 1.

Sędziowali: Viktoria Kijauskaite i Ausra Zaliene (Litwa).