W środę w Wirydażu Centrum Kultury odbędzie się oficjalna prezentacja MKS Funfloor

Od wielu lat szczypiornistki z Lublina mają okazję spotkać się z fanami przy okazji oficjalnej prezentacji. Odbywała się ona w różnych miejscach, nawet nad Zalewem Zemborzyckim. W tym roku zdecydowano się na Wirydaż Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12. Dla obu stron będzie to z pewnością ciekawe doświadczenie. Kibice przy tej okazji mogą poznać swoje pupilki z nieco innej strony, jak i podejść do nich, aby zamienić kilka słów czy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Same szczypiornistki z kolei będą miały okazje wystąpić na dużej scenie i przemówić do rzeszy fanów. Impreza rozpocznie się o godz. 19, a wstęp na nią jest bezpłatny.

To już ostatni czas na wydarzenia marketingowe, bo MKS FunFloor pierwszy mecz rozegra już we wtorek. Wówczas do hali Globus zawita Galiczanka Lwów. Orlen Superliga ruszyła jednak już wczoraj. W Gnieźnie zagrały miejscowy MKS PR Urbis oraz KGHM Zagłębie Lubin. To spotkanie jednak zakończyło się po zamknięciu wydania naszej gazety.

Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na nazwę mistrzyń Polski. Człon KGHM nie jest pomyłką, bo to właśnie państwowy gigant dołączył do grona sponsorów Zagłębia. – W KGHM pracujemy w zespole ludzi ambitnych i odważnych. Dzięki temu osiągamy bardzo dobre wyniki produkcyjne, inwestujemy i rozwijamy spółkę. Możemy też wspierać tych, którzy tego wsparcia potrzebują. Złota drużyna piłkarek ręcznych z Lubina przynosi Zagłębiu Miedziowemu dumę i wiele radości. Wierzę, że kontynuacja współpracy przyniesie wiele dobrego obu stronom – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. – Bardzo się cieszę, że umowa została zawarta na trzy lata, co pozwoli nam nie tylko na spokojną grę w Lidze Mistrzyń, ale także w rozgrywkach ligowych. Da nam to dużą stabilizację w nadchodzących latach i racjonalne planowanie w rozwoju drużyny. Chcemy ciągle iść do przodu, ale bez KGHM byłoby to niemożliwe. Nasz tegoroczny udział w Lidze Mistrzyń to przede wszystkim zasługa miedziowej spółki – dodał, Witold Kulesza, prezes klubu z Lubina.