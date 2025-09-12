Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

piątek, 12 września 2025 r.
Azoty Puławy gorsze od PGE Wybrzeża Gdańsk

Autor: grom
Azoty Puławy przegrały w Gdańsku z PGE Wybrzeżem 32:39
Azoty Puławy przegrały w Gdańsku z PGE Wybrzeżem 32:39 (fot. Azoty Puławy)

W spotkaniu otwierającym trzecią kolejkę Azoty Puławy przegrały z PGE Wybrzeżem Gdańsk 32:39

Początek należał do gospodarzy. Po trafieniach Filipa Michałowicza, Macieja Papiny i Mikołaja Czaplińskiego zamościanie prowadzili 3:1. Szybką odpowiedź dali Jan Antolak, Dan Racotea i Krzysztof Komarzewski (3:4). Wraz z upływem czasu o jedną, dwie bramki lepsi byli puławianie. Azoty prowadziły 8:6, 10:8, 12:10. 14:12, 17:16.

W końcówce pierwszej odsłony Filipowicz, Czapliński i Wiktor Tomczak pomogli Wybrzeżu odzyskać prowadzenie (18:16). Siedem sekund przed końcem do remisu doprowadził Pavlo Savytskyi (18:18). Nierozstrzygnięty rezultat zwiastował emocje po przerwie.

Po zmianie stron pierwsi do bramki trafili goście (Ignacy Jaworski na 19:18). Z rzutu karnego odpowiedział Czapliński. W międzyczasie karę dwóch minut otrzymał Gustaw Kowalik. Grę w przewadze bardzo szybko wykorzystali miejscowi - do siatki trafił Damian Domagała.

W 42 minucie po trafieniu przez całe boisko przez doskonale znanego w Puławach Mateusza Zembrzyckiego, byłego bramkarzach Azotów, PGE Wybrzeże wygrywało 26:22. Podopieczni Patryka Kuchczyńskiego musieli odrabiać straty.

Nie było to łatwe zadanie. Goście nie mieli zbyt wielkiej siły rażenia, gospodarze lepiej radzili sobie w grze defensywnej oraz ataku. Na pięć minut przed końcem strat wynosiła już siedem bramek (36:29). W międzyczasie Wiktor Tomczak z Wybrzeża i Krzysztof Komarzewski z Azotów otrzymali czerwone kartki i musieli opuścić boisko. Pogoń przyjezdnych została skazana na porażkę. Ostatecznie mecz zakończył się porażką Azotów 32:39.

PGE Wybrzeże Gdańsk - Azoty Puławy 39:32 (18:18)

PGE Wybrzeże: Zembrzycki 1, Poźniak - Czapliński 10, Michałowicz 6, Pepliński 6, Domagała 5, Tomczak 3, Czertowicz 2, Stanescu 2, Peret 2, Będzikowski 1, Papina 1, Rodak, Prociuk, Zmavc, Siekierka. Kary: 8 minut.

Azoty: Petkovski, Ciupa - Antolak 8, Działakiewicz 6, Jaworski 5, Racotea 5, Savytskyi 3, Komarzewski 2, Bereziński 1, Wisiński 2, Cacak, Artemienko, Kowalik, Łyżwa, Adamczewski. Kary: 14 minut.

Azoty Puławy przegrały w Gdańsku z PGE Wybrzeżem 32:39

Azoty Puławy gorsze od PGE Wybrzeża Gdańsk

W spotkaniu otwierającym trzecią kolejkę Azoty Puławy przegrały z PGE Wybrzeżem Gdańsk 32:39
ORLEN SUPERLIGA MĘŻCZYZN
2. KOLEJKA

Wyniki:

Zagłębie Lubin - Piotrkowianin 33:37
Industria Kielce - Wybrzeże Gdańsk 45:31
Azoty Puławy - Netland MKS Kalisz 30:34
Zepter Legionowo - Stal Mielec 23:23 (k.2:4)
Ostrovia Ostrów Wlkp. - Gwardia Opole
Chrobry Głogów - MMTS Kwidzyn przełożony
Orlen Wisła Płock -  pauza

Tabela:

1. Kielce 2 6 83-58
2. Piotrkowianin 2 4 62-58
3. ORLEN Wisła Płock 1 3 37-27
4. Chrobry Głogów 1 3 25-20
5. Stal Mielec 2 3 48-48
6. MKS Kalisz 2 3 61-68
7. MMTS Kwidzyn 1 2 25-25
8. Azoty Puławy 2 2 55-59
9. Wybrzeże 2 2 57-71
10. Ostrovia 1 1 26-26
11. Legionowo 2 1 43-48
12. Zagłębie Lubin 1 0 33-37
13. Gwardia Opole 1 0 27-37

