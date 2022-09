Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego. W niedzielę rusza kolejny sezon najstarszych w naszym regionie rozgrywek

W kantorach wszystko po 5 złotych. Dlaczego waluty drożeją i kto na tym korzysta?

Nie tylko najstarsi górale, ale też właściciele kantorów i ekonomiści nie pamiętają takich czasów. We wtorek kurs dolara po raz pierwszy przebił 5 zł. Amerykańska waluta ma doborowe towarzystwo – szwajcarskiego franka. Powoli tym śladem kroczy też euro. Co to dla nas oznacza?