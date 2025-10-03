Prawie siedem tysięcy widzów obejrzało mecz Dynamo Kijów - Crystal Palace

Jak powstaje nowoczesny styropian i dlaczego jego jakość ma kluczowe znaczenie w budownictwie
Proces produkcji styropianu opiera się na ekspandowanym polistyrenie (EPS), który powstaje w wyniku spieniania granulek surowca pod wpływem pary wodnej. Już na tym etapie konieczna jest wysoka precyzja – od odpowiedniego doboru surowca, przez czas ekspandowania, po kontrolę gęstości materiału. Kolejnym krokiem jest sezonowanie, czyli dojrzewanie wstępnie spienionego materiału w specjalnych silosach – to kluczowy etap pozwalający uzyskać jednolitą strukturę komórkową. Następnie granulat jest formowany w bloki lub płyty przy użyciu form ciśnieniowych, co również wymaga precyzyjnej kontroli temperatury i ciśnienia. Całość kończy się cięciem styropianu na płyty o zadanych parametrach oraz ewentualnym profilowaniem, jeśli produkt będzie wykorzystywany do specjalistycznych zastosowań. Od dokładności każdego z tych etapów zależy nie tylko jakość, ale i długowieczność gotowego materiału.