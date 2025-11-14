Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

I LIGA MĘŻCZYZN

PZL Leonardo Avia jedzie do spadkowicza z Nysy

Autor: Zdjęcie autora (grom)
(fot. PZL Leonardo Avia Świdnik/facebook)

Wyjazdowym przeciwnikiem PZL Leonardo Avii Świdnik będzie w sobotę Stal Nysa. Początek spotkania o godz. 18.

Świdniczanie w obecnym sezonie grają w kratkę, częściej przegrywają niż schodzą z boiska w roli zwycięzców. W miniony weekend udało się jednak przerwać kiepską passę. Po czterech meczach bez kompletu punktów żółto-niebiescy pokonali SMS PZPS Spała.

Co ciekawe, cztery dni później PZL Leonardo Avia zmierzyła się na wyjeździe z zespołem ze Spały. Tym razem po drugiej stronie siatki stanęła SMS PZPS Spała 2. Było to spotkanie w ramach trzeciej rundy Pucharu Polski. I jakim wynikiem zakończyła się ta potyczka? Żółto-niebiescy…przegrali 1:3 i pożegnali się z tymi rozgrywkami.

Teraz Tomasz Kuś i spółka będą mogli skupić się wyłącznie na rozgrywkach ligowych. W nich nie idzie Avii za dobrze. Z dziewięciu spotkań wygrała tylko trzy. Taki wyczyn daje im odległe jedenaste miejsce z 11 punktami na koncie. To zaledwie o dwa więcej od tego, ile uzbierał przedostatni w tabeli KPS Siedlce. Na razie do pozycji w ósemce, dającej szansę gry w play-off, brakuje zaledwie „oczka”.

O punkty w sobotę świdniczanom będzie niezwykle trudno. Wyjazdowym przeciwnikiem będzie Stal Nysa, spadkowicz z PlusLigi.

I LIGA MĘŻCZYZN
9. KOLEJKA

Wyniki:

KPS Siedlce - Czarni Radom 2:3
Mickiewicz Kluczbork - MCKiS Jaworzno 3:0
Lechia Tomaszów Mazowiecki - MKS Będzin 3:1
Sparta Grodzisk Mazowiecki - Necko Augustów 3:1
GKS Katowice - BBTS Bielsko-Biała 3:2
BKS Bydgoszcz  - Stal Nysa 2:3
Avia Świdnik - SMS Spała 3:0
Astra Nowa Sól - Anioły Toruń 0:3

Tabela:

1. GKS Katowice 9 25 27:6
2. Nysa 9 23 27:10
3. Kluczbork 9 22 25:10
4. Toruń 9 21 22:7
5. Bielsko-Biała 9 15: 19:17
6. Bydgoszcz 9 14 19:18
7. Jaworzno 9 13 16:17
8. Astra 9 12 15:19
9. Lechia 9 11 15:20
10. Avia 9 11 14:20
11. Będzin 9 10 18:21
12. Radom 9 10 15:21
13. Augustów 9 9 13:21
14. Sparta 9 9 13:22
15. Siedlce 9 9 14:22
16. Spała 9 2 6:26

