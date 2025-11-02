Bogdanka LUK Lublin lepsza od beniaminka InPost ChKS Chełm

Mistrzowie Polski podeszli bardzo poważnie do potyczki w Chełmie. Trener Stephane Antiga desygnował w pierwszej szóstce srebrnego i trzech brązowych medalistów mistrzostw świata: Aleksa Grozdanova, Marcina Komendę, Wilfredo Leona i Kewina Sasaka. W pierwszej akcji reprezentacyjny atakujący zaliczył autowy atak i InPost ChKS prowadził 1:0. Po ataku Leona lublinianie wyszli na 4:2. Chwilę później obrońcy trofeum prowadzili 6:3.

Beniaminek nie zamierzał poddać się bez walki. Podopieczni Krzysztofa Andrzejewskiego zbliżyli na 6:7 po zepsutej zagrywce Sasaka. Po ataku z lewego skrzydła irańskiego przyjmującego Amirhosseina Esfandiara na tablicy wyników był remis 8:8. Po mocnej zagrywce Irańczyka ponownie był remis (11:11). Co było zaskoczeniem, to chełmianie zaczęli przejmować inicjatywę, szczególnie w zagrywce i ataku. Przy 13:13 o przerwę w grze poprosił trener mistrza kraju Antiga. Uwagi francuskiego szkoleniowca zaczęły przynosić efekty. Po serwisie Hilira Henno Bogdanka LUK odskoczyła na 19:16.

Końcówka partii otwarcia należała do gości. Henno zakończył atak na 24:20. Chełmianie zdołali urwać jeszcze dwa punkty ale ostatecznie musieli uznać wyższość faworyta z Lublina (22:25).

Drugi set rozpoczął się od prowadzenia chełmskiego beniaminka 1:0. Wilfredo Leon doprowadził do remisu 1:1. Bardzo szybko przyjezdni zbudowali kilkupunktową przewagę: 4:2, 5:3, 8:4 po asie Leona.

Przy zagrywce Kewina Sasaka błąd na przyjęciu popełnił libero beniaminka Daniel Ostaszewski i lublinianie nie mieli problemów ze skończeniem ataku (12:6 dla Bogdanki LUK). Po kiwce Leona przyjezdni odskoczyli na 17:10, a Henno skończył atak z szóstej strefy na 20:12.

W końcówce partii trenerzy wprowadzili zmienników. W ekipie z Lublina pojawili się Mateusz Malinowski, Rafał Prokopczuk, Daenan Gyimah, w zespole beniaminka - Grzegorz Jacznik, Remigiusz Kapica. Ostatni punkt blokiem zdobył Gyimah (25:14).

Trzeci set tylko na początku był remisowy: 1:1, 2:2, 3:3. Wraz z upływem czasu przewagę punktową zaczęli zyskiwać goście z Lublina. Fynnian McCarthy skończył atak na 7:4, a Sasaka na 11:6. Po błędzie rozegrania w drużynie beniaminka na tablicy było już 17:12 dla przyjezdnych. Grozdanov skończył atak na 20:15.

Seta i mecz zakończył Kewin Sasak, który skutecznie zaatakował na 25:19. Pierwsze siatkarskie derby Lubelszczyzny wygrała Bogdanka LUK Lublin 3:0. Statuetkę MVP otrzymał Wilfredo Leon.

Już w środę mistrzowie Polski wystąpią w AL-KO Superpucharze Polski, gdzie o godzinie 20.30 zmierzą się w katowickim Spodku z JSW Jastrzębskim Węglem.

InPost ChKS Chełm - Bogdanka LUK Lublin 0:3 (22:25, 14:25, 19:25)

InPost ChKS: Fasteland (1), Blankenau (1), Esfandiar (15), Marcyniak (6), Goss (10), Łapszyński (4), Sonae (libero) oraz Turski, Ostaszewski (libero), Jacznik, Kapica (1).

Bogdanka LUK: McCarthy (7), Komenda (1), Leon (14), Grozdanov (5), Sasak (11), Henno (12), Hoss (libero) oraz Prokopczuk, Malinowski, Gyimah (1).