W meczu na szczycie Bogdanka LUK Lublin przegrała z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 2:3

Spotkanie rozpoczęło się od zepsutej zagrywki lublinian (1:0). W kolejnej akcji wyrównał Wilfredo Leon (1:1). Po atakach Kewina Sasaka i Hilira Henno goście odskoczyli na 5:3.

Gospodarze jednak szybko zniwelowali straty (7:7, 8:8, 10:10). Przy prowadzeniu 14:12 o przerwę w grze poprosił szkoleniowiec Bogdanki LUK Stephane Antiga. Bardzo szybko mistrzowie Polski zniwelowali przewagę (16:16).

Od tego momentu to obrońcy trofeum zaczęli dyktować warunki. Goście prowadzili 20:17. Przy wyniku 21:20 o drugą przerwę w grze poprosił opiekun lublinian. Końcówka partii otwarcia należała do przyjezdnych. Atak na 24:21 skończył Henno. Pierwszej piłkę setową zmarnował Mateusz Malinowski (autowa zagrywka). Za drugim podejściem, po ataku Sasaka, przyjezdni zakończyli seta (25:22).

W drugiej partii goście rozpoczęli od prowadzenia: 4:1, 7:4, 8:5. Zawiercianie zdołali jednak przełamać przyjezdnych odskakując na 12:10. Trener Antiga wprowadził do ataku Malinowskiego za Kewina Sasaka. Niewiele to pomogło. Zawiercianie złapali swój rytm. Nieźle grali w bloku, skutecznie w ataku (19:14). Przy zagrywce Miguela Tavaresa i atakach Bartłomieja Bołądzia gospodarze odskoczyli na 23:16. Partia zakończyła się wygraną Warty 25:20.

Trzecią odsłonę lepiej rozpoczęli miejscowi. Za sprawą mocnej zagrywki Warta odjechała na 6:3, następnie 8:4. Gospodarze nie wypuścili szansy na wygranie seta. Podopieczni Michała Winiarskiego prowadzili 18:13, 19:15. Przy wyniku 19:16 o przerwę w grze poprosił opiekun wicemistrzów Polski.

Lublinianie zdołali odrobić straty (22:22) i stanęli przed szansą wygrania seta (24:23 po ataku Wilfredo Leona po skosie). Niestety, lepsi okazali się miejscowi zwyciężając 30:28.

Czwarty set także był zacięty i wyrównany. Bardzo często był remis: 3:3, 4:4, 6:6, 8:8, 13:13, 15:15, 16:16, 19:19. W decydującej części partii Bogdanka LUK prowadziła 21:19, 22:20, 23:20, 24:20 po autowym ataku Bartosza Kwolka. Partia zakończyła się blokiem Henno na Bołądziu (25:20).

W tie-breaku początek był wyrównany. Druga część decydującej odsłony należała do wicemistrzów Polski, którzy zwyciężyli 15:11, a w meczu 3:2.

Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin 3:2 (22:25, 25:20, 30:28, 20:25, 15:11)

Aluron CMC Warta: Russell (13), Zniszczoł (4), Tavares (6), Kwolek (12), Bieniek (10), Bołądź (30), Popiwczak (libero) oraz Markiewicz, Łaba (1).

Bogdanka LUK: McCarthy (7), Komenda (1), Leon (23), Grozdanow (11), Sasak (11), Henno (19), Hoss (libero) oraz Malinowski (2), Young, Gyimah (4), Prokopczuk.

MVP: Bartłomiej Bołądź (Aluron CMC Warta).