Szymon Ładniak w niedzielę wystąpi w kolejnym wyścigu SimRacingowym

Debiut 17-letniego lublinianina w komputerowym cyklu wypadł całkiem dobrze. Przypomnijmy, że niespełna dwa tygodnie temu Ładniak oba wyścigi na węgierskim Hungaroringu ukończył w drugiej dziesiątce. Najpierw był 20, a później 15. Obie rundy wygrał doświadczony Czech, Petr Fulin.

– To naprawdę doświadczony zawodnik, który swoim stylem jazdy przypomina Colina McRae. Oba wyścigi stały na wysokim poziomie, choć było w nich mnóstwo wypadków. Na pierwszym zakręcie w drugim wyścigu aż 12 samochodów było obróconych. W rzeczywistości to byłoby raczej niemożliwe – mówi Szymon Ładniak.

Na Red Bull Ringu stłuczek może być jeszcze więcej. Tor jest bowiem krótki i bardzo widowiskowy. Ma on zaledwie 10 zakrętów, które nie są specjalnie wymagające. Jest jednak w nich pewne niebezpieczeństwo – w większości mają one formę nawrotów. W efekcie miejsc do wyprzedzania jest na nim mnóstwo, ale grozi to również olbrzymią liczbą wypadków. W realnym świecie kierowcy starają się oszczędzać swoje maszyny, ale wirtualna zabawa to już zupełnie co innego. Pokazała to zresztą rywalizacja na Hungaroringu, w czasie której doszło do mnóstwa wypadków.

Ładniak w niedzielę zasiądzie za symulatorem ProMotors. – To najlepsza platforma do SimRacingu w całej Polsce. Sześć silników sprawia, że w symulatorze czuję się identycznie jak za kierownicą prawdziwego samochodu. Sprawia to, że moje zachowania za kierownicą oraz styl jazdy będą identyczne do tych, które mają miejsce podczas prawdziwego wyścigu – przekonuje 17-letni lublinianin.

Wyścig będzie można śledzić poprzez serwis YouTube. Link do relacji będzie dostępny również na www.dziennikwschodni.pl. Po zakończeniu zmagań w Austrii stawka przeniesie się do Chorwacji, gdzie 31 maja odbędzie się kolejna runda.